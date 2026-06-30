देश में पहली बार एक साथ 12 उद्यानिकी फसलों को GI टैग; MP ने रचा इतिहास, इन उत्पादों को मिली खास पहचान

मध्यप्रदेश ने कृषि और उद्यानिकी क्षेत्र में एक नई उपलब्धि हासिल करते हुए देश में पहली बार एक साथ 12 उद्यानिकी उत्पादों को भौगोलिक संकेतक (GI) टैग दिलाने में सफलता प्राप्त की है. यह उपलब्धि न केवल प्रदेश के किसानों के लिए गर्व का विषय है, बल्कि स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाने की दिशा में भी बड़ा कदम मानी जा रही है. GI टैग मिलने से इन उत्पादों की विशिष्ट पहचान सुरक्षित होगी, बाजार मूल्य बढ़ेगा और किसानों को बेहतर आर्थिक लाभ मिलने की उम्मीद है. इसी बीच राज्य सरकार ने उद्यानिकी फसलों के क्षेत्रफल को मौजूदा 28 लाख हेक्टेयर से बढ़ाकर वर्ष 2030 तक 30 लाख हेक्टेयर करने का लक्ष्य भी तय किया है.

MP ने बनाया राष्ट्रीय रिकॉर्ड

मध्यप्रदेश को एक साथ 12 उद्यानिकी एवं कृषि उत्पादों के लिए GI टैग प्राप्त हुआ है. देश में पहली बार किसी राज्य के इतने उत्पादों को एक साथ यह मान्यता मिली है. इन उत्पादों में शामिल हैं :

MP GI Tag Products: सिवनी का सीताफल

गुना का कुम्भराज धनिया

नरसिंहपुर बरमान घाट का बैंगन

बैतूल का गजरिया आम

खरगोन की लाल मिर्च

मांडू की खुरासानी इमली

जबलपुर की हरी मटर

सिवनी का सीताफल

मालवी आलू

मालवा का गराड़ू

नरसिंहपुर का गुड़

जबलपुर का सिंघाड़ा

आलीराजपुर का नूरजहां आम

MP GI Tag Products: खरगोन की मिर्च

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इन उत्पादों को GI टैग की दौड़ में शामिल किया गया

सरकार ने कई अन्य पारंपरिक उत्पादों के लिए भी GI टैग का प्रस्ताव भेजा है. इनमें उज्जैन की इमली, आलीराजपुर का अचारी आम, मालवा का सफेद प्याज, झाबुआ का दाल पानिया, मंदसौर का देशी जीरा, बुरहानपुर की जलेबी और अशोकनगर की खिरनी शामिल हैं.

2030 तक 30 लाख हेक्टेयर उद्यानिकी क्षेत्र का लक्ष्य

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने किसानों से परंपरागत खेती के साथ उद्यानिकी फसलों को अपनाने की अपील की है. वर्तमान में प्रदेश में करीब 28 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में उद्यानिकी फसलों की खेती की जा रही है. सरकार ने इसे वर्ष 2030 तक बढ़ाकर 30 लाख हेक्टेयर करने की कार्ययोजना तैयार की है. सरकार का मानना है कि उद्यानिकी फसलें किसानों की आय बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं.

कुम्भराज धनिया: देश के उत्पादन में 25% तक हिस्सेदारी

गुना जिले का कुम्भराज धनिया अपनी खुशबू और स्वाद के लिए देशभर में प्रसिद्ध है. करीब 60 वर्षों से उगाई जा रही इस किस्म में 0.4 से 0.5 प्रतिशत तक वाष्पशील तेल पाया जाता है, जिससे इसकी सुगंध और गुणवत्ता बेहतर मानी जाती है. अकेले गुना जिले से लगभग 32 हजार मीट्रिक टन वार्षिक उत्पादन होता है, जो देश के कुल उत्पादन का 20 से 25 प्रतिशत तक माना जाता है.

बरमान का बैंगन और नर्मदा की मिट्टी का स्वाद

नरसिंहपुर के बरमान घाट क्षेत्र का बैंगन अपनी विशेष बनावट और स्वाद के लिए पहचाना जाता है. नर्मदा किनारे की बालुई मिट्टी और स्थानीय जलवायु इस उत्पाद को अलग पहचान देती है. यही कारण है कि आसपास के बाजारों में इसकी विशेष मांग रहती है.

बैतूल का गजरिया आम बना पहचान

बैतूल का गजरिया आम भी अब GI टैग प्राप्त उत्पादों में शामिल हो गया है. यह क्षेत्र ऐतिहासिक किलों और आदिवासी संस्कृति के लिए जाना जाता है. यहां उत्पादित आम का उपयोग ताजे फल के साथ-साथ अचार, अमचूर, जूस और अन्य प्रसंस्कृत उत्पादों में भी किया जाता है.

खरगोन की लाल मिर्च का विदेशी बाजार

निमाड़ और मालवा क्षेत्र की लाल मिर्च देश में अपनी तीक्ष्णता और रंग के लिए प्रसिद्ध है. खरगोन जिले की मिर्च चीन, पाकिस्तान, मलेशिया और सऊदी अरब जैसे देशों तक निर्यात की जाती है. GI टैग मिलने के बाद इसकी अंतरराष्ट्रीय ब्रांड वैल्यू और मजबूत होने की संभावना है.

MP GI Tag Products: मांडू की इमली

मांडू की खुरासानी इमली की अनोखी कहानी

मांडू की पहचान केवल ऐतिहासिक धरोहरों से नहीं, बल्कि खुरासानी इमली से भी जुड़ी है. बाओबाब प्रजाति का यह पेड़ माना जाता है कि सदियों पहले अफ्रीका से मांडू लाया गया था. इसकी विशिष्ट संरचना और स्वाद के कारण यह देशभर में अलग पहचान रखता है.

सिवनी का जंबो सीताफल

सिवनी जिले में 656 हेक्टेयर क्षेत्र में सीताफल की खेती होती है. यहां का सीताफल अपने बड़े आकार के कारण जाना जाता है. कई फलों का वजन 600 से 700 ग्राम तक पहुंच जाता है, जिसके कारण इसे जंबो सीताफल भी कहा जाता है.

मालवा का गराड़ू और आलू भी सूची में

मालवा क्षेत्र का आलू और गराड़ू लंबे समय से अपनी गुणवत्ता के लिए प्रसिद्ध रहे हैं. विशेष रूप से गराड़ू इस क्षेत्र की पारंपरिक खाद्य संस्कृति का हिस्सा है और सर्दियों में इसकी मांग काफी बढ़ जाती है. GI टैग से इन उत्पादों को नई बाजार पहचान मिलने की उम्मीद है.

नरसिंहपुर का गुड़ और जबलपुर का सिंघाड़ा

नरसिंहपुर को मध्यप्रदेश का ‘शुगर बाउल' कहा जाता है. यहां का गुड़ अपनी गुणवत्ता और स्वाद के लिए जाना जाता है. वहीं जबलपुर का सिंघाड़ा उच्च जलांश, स्टार्च और पोषण गुणों के कारण विशिष्ट माना जाता है. क्षेत्र के हजारों किसान इसकी खेती से जुड़े हुए हैं.

नूरजहां आम बना आकर्षण का केंद्र

आलीराजपुर का नूरजहां आम अपने विशाल आकार के कारण देशभर में चर्चा का विषय रहता है. इस किस्म के आम का वजन 3 से 3.5 किलोग्राम तक पहुंच सकता है और इसकी लंबाई लगभग एक फुट तक होती है. यही इसकी सबसे बड़ी पहचान है.

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