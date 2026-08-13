चोर शोरूम में 4 घंटे रहा, कॉफी पी, नहाया, लुंगी डांस किया फिर... Video

एक चोर यदि कहीं चोरी करने जाता है तो वो कीमती सामानों को समेटेते हुए झटके से वहां से निकलने की फिराक में रहता है. उसकी कोशिश रहती है कि उसे चोरी करते कोई पकड़ नहीं सके. इसलिए जितनी जल्दी हो सके चोरी की और फिर रफूचक्कर हो गया. लेकिन यदि कोई आपसे कहे कि एक चोर किसी शोरूम में चोरी करने पहुंचा, वहां चार घंटे तक रहा, कॉफी पी, नहाया, लुंगी डांस की... तो आप कहेंगे कि ये चोर है या कुछ और. लेकिन ऐसा सच में हुआ है.

वाराणसी के मंडुआडीह थाना क्षेत्र की घटना

दरअसल चोरी की यह दिलचस्प घटना सामने आई है वाराणसी से. वाराणसी के मंडुआडीह थाना क्षेत्र स्थित एक ऑटोमोबाइल शोरूम में एक अनोखी और हैरान कर देने वाली चोरी का मामला सामने आया है. जहां एक चोर गेट काटकर बाइक एजेंसी में घुसा.

4 घंटे तक वो शोरूम के अंदर मौजूद रहा. कॉफी बनाकर पी. वॉशरूम में नहाया. काउंटर पर अंडर गारमेंट सुखाये. गाना बजाकर लुंगी डांस किया फिर मैनेजर की 4.70 लाख की KTM बाइक लेकर फरार हो गया.



चोर के अलबेले अंदाज का वीडियो हो रहा वायरल

चोर के अलबेले अंदाज का वीडियो सामने आया है. जो शोरूम में लगे सीसीटीवी में कैद हुआ. सीसीटीवी फुटेज ने साफ नजर आ रहा कि शोरूम में चोर डांस कर रहा है. मामला सामने आने के बाद चोर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है.

शोरूम मैनेजर की तीन महीने पुरानी KTM बाइक ले गया चोर

बताया गया कि सोमवार रात करीब 10 बजे शोरूम का स्टाफ अपना काम खत्म करके घर चला गया था. शोरूम बंद करते समय मैनेजर की करीब तीन महीने पुरानी KTM बाइक अंदर ही खड़ी थी. बाइक की चाबी भी शोरूम के अंदर ही मौजूद थी. तभी चोर वहां पहुंचा और इत्मीनान से चोरी की.



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