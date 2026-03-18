चार्जिंग के दौरान आग के गोले में तब्दील हुई EV ! एक ही घर में जिंदा जले 8 लोग, तीन गंभीर रूप से घायल

Indore Fire News: मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में एक मकान में आग लगने से अब मरने वालों की संख्या 8 हो गई है. ब्रिजेश्वरी एनेक्स कॉलोनी (Brijeshwari Annexe) में स्थित घर में मरने वाले एक ही परिवार के सदस्य और रिश्तेदार हैं. पुलिस और दमकल (Fire Brigade) आग पर काबू पा लिया है. रेस्क्यू अभियान के दौरान तीन लोगों को रेस्क्यू कर अस्पताल में भर्ती करया था, जहां एक की और मौत हो गई थी. अब दो लोग घायल बताए जा रहे हैं. बताया जा रहा है कि जब घर में आग लगी तो उस समय परिवार के कुछ रिश्तेदार भी घर आए हुए थे, क्योंकि घर में 16 फरवरी को ही शादी थी.

लाल घेरे में मृतक

अभी तक की जांच में पता चला है कि मकान के बाहर देर रात इलेक्ट्रिक कार (EV) चार्ज हो रही थी, उसी दौरान शॉर्ट सर्किट से मकान में आग लग गई. आग के दौरान 2 गैस सिलेंडरों में भी विस्फोट हो गया था, जिससे आग तेजी से फैल गई. पुलिस ने घर से 8 और सिलेंडर भी निकाले. अगर इनमें ब्लास्ट हो जाता तो हालात और ज्यादा बिगड़ सकते थे.

#WATCH | Madhya Pradesh | Fire broke out in a house in the Brijeshwari Annexe residential locality in Indore. Six people have lost their lives in the incident. Rescue operations are underway. pic.twitter.com/gWw4yQyM3g — ANI (@ANI) March 18, 2026

पड़ोसियों ने तीन लोगों को बचाया

आग कितनी भीषण थी कि इसका अंदाजा मकान को देखकर लगाया जा सकता है. आग से पूरा घर ही खाक हो गया है. घर में रखा सामान जलकर राख हो गया है. जब आग लगी थी तबी पड़ोसियों ने तुरंत आग बुझाने का काम शुरू कर दिया था और पुलिस के साथ दमकल को सूचना दी. पड़ोसी ने बताया कि पुलिस और दमकल टीमों के पहुंचने से पहले ही हमने तीन लोगों को सुरक्षित बचा लिया था.

सभी विभागों की जांच में प्रारंभिक रूप से शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगना सामने आया है. वहीं, आग लगने से घर के दरवाजे लॉक हो जाने की वजह से पुलिस को दरवाजे तोड़कर रेस्क्यू करना पड़ा था.

यह हैं मृतक

मृतकों में मनोज पुगलिया (65) और उनकी बहू सिमरन पत्नी सौरभ पुगलिया भी शामिल हैं, जबकि सौरभ को रेस्क्यू किया गया. इसके अलावा मनोज की साला विजय सेठिया (65) उनकी पत्नी सुमन सेठिया (60) और बेटा छोटू सेठिया (22) की भी मौत हुई है. वहीं, राशि सेठिया (10) और टीनू (35) की भी जान गई है. वहीं, तीन को झुलसने की अवस्था में रेस्क्यू किया गया और अस्पताल में भर्ती कराया था. इनमें 6 साल के बच्चे तन्मय की मौत हो गई. झुलसने वालों में मनोज पुगलिया के दो बेटे सौरभ और हर्षित के साथ हर्षित शामिल हैं. अब आग से मरने वालों की संख्या 8 हो गई है. मृतकों में दो बच्चे, एक युवक और तीन महिलाएं शामिल हैं. विजय बिहार से कैंसर के इलाज के लिए इंदौर भी आए थे.

#WATCH | Indore, Madhya Pradesh | Commissioner of Police for Indore, Santosh Kumar Singh says, "...Three people were rescued and seven people have died...The fire has been completely brought under control..." https://t.co/QnUCBR0yJh pic.twitter.com/O3nInS7w6N — ANI (@ANI) March 18, 2026

इंदौर के कलेक्टर शिवम वर्मा ने बताया कि बुधवार तड़के साढ़े तीन बजे से साढ़े चार बजे के बीच आग लगी थी. दमकल और प्रशासन की टीमें बचाव अभियान में लगी हुई है. फिलहाल आग पर काबू पा लिया है, लेकिन 8 लोगों की मौत हो गई है. बिल्डिंग की तीनों मंजिलों को खाली करा लिया है.

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