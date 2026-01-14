एक लावारिस मिठाई का डिब्बा, तीन मौतों का रहस्य-सवाल ही सवाल, जवाब किसी के पास नहीं

Chhindwara Mysterious Death: मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले के जुन्नारदेव में एक लावारिस थैले ने ऐसी तबाही मचाई है कि पूरा इलाका दहशत में है. पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग (PHE) विभाग के कार्यालय के बाहर मिले एक साधारण से दिखने वाले थैले में रखी मिठाई 'मौत का पैगाम' बन गई. इस मिठाई को खाने से अब तक तीन लोगों की जान जा चुकी है, जबकि दो अन्य महिलाएं अस्पताल में ज़िंदगी और मौत के बीच जूझ रही हैं. जिसे शुरुआत में फूड पॉइजनिंग का मामला माना जा रहा था, वह अब सुनियोजित हत्या या गहरी साजिश की ओर इशारा कर रहा है. पुलिस और फॉरेंसिक टीमें अब इस गुत्थी को सुलझाने में जुटी हैं कि आखिर वह थैला वहां किसने और क्यों छोड़ा था? इस पूरे मामले में सवाल ही सवाल हैं लेकिन फिलहाल जवाब किसी के पास नहीं.

मासूम मुस्कान और खुशियों पर भारी पड़े 'पेड़े'

इस दुखद घटना में सबसे ताजा मौत 22 वर्षीय खुशबू कथूरिया की हुई. बुधवार सुबह नागपुर के एम्स अस्पताल में खुशबू ने आखिरी सांस ली. मंगलवार रात जब खुशबू का ब्लड प्रेशर तेजी से गिरा और उसके अंगों ने काम करना बंद कर दिया, तो उसे तुरंत नागपुर रेफर किया गया था. डॉक्टरों के अनुसार, मल्टी-ऑर्गन फेल्योर उसकी मौत का कारण बना. खुशबू से पहले इस 'खूनी मिठाई' ने 11 जनवरी को चौकीदार दसारू यदुवंशी और 13 जनवरी को खुशबू के दादा सुंदरलाल कथूरिया की जान ले ली थी. एक ही मिठाई के डिब्बे ने हंसते-खेलते परिवार को मातम में बदल दिया.

लावारिस थैला और मौत का दावतनामा

यह खौफनाक सिलसिला 9 जनवरी को शुरू हुआ था. जुन्नारदेव में पीएचई कार्यालय के बाहर एक लावारिस थैला मिला, जिसमें कच्ची सब्जियां और काजू लगे हुए शानदार पेड़े रखे थे. जब काफी देर तक कोई उसे लेने नहीं आया, तो चौकीदार दसारू यदुवंशी उस थैले को अपने साथ ले गए. उन्होंने पास में ही चाय की दुकान चलाने वाले सुंदरलाल कथूरिया के परिवार के साथ मिलकर वह मिठाई खाई. मिठाई खाने के कुछ ही घंटों बाद सभी की तबीयत बिगड़ने लगी. उल्टी-दस्त के साथ सबका ब्लड प्रेशर अचानक गिर गया, जो जहर की ओर इशारा कर रहा था.

साजिश का शक: दुकान का पता न ठिकाना

पुलिस की जांच अब एक बड़े मोड़ पर पहुंच गई है. एडिशनल एसपी आशीष खरे के मुताबिक, यह सामान्य फूड पॉइजनिंग का मामला नहीं लग रहा है. जांच में पता चला है कि मिठाई के डिब्बे पर किसी भी दुकान का कोई नाम या पहचान चिन्ह नहीं था. सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जिस तरह के काजू जड़े पेड़े उस थैले में थे, वैसे पेड़े जुन्नारदेव या आसपास के इलाकों की किसी दुकान में नहीं मिलते. इससे यह साफ है कि मिठाई कहीं बाहर से लाई गई थी और उसे जानबूझकर वहां रखा गया था. सवाल यह है कि क्या कोई खास व्यक्ति इस साजिश के निशाने पर था?

लव मैरिज और ससुराल से मिली धमकियां

इस मामले में एक नया और गंभीर एंगल 'लव मैरिज' का भी सामने आया है. मृतका खुशबू की बहन श्रद्धा कथूरिया ने गंभीर आरोप लगाए हैं कि खुशबू की लव मैरिज हुई थी, लेकिन ससुराल में उसके साथ मारपीट की जाती थी. पिछले दो महीनों से वह अपने मायके में ही रह रही थी और उसे लगातार धमकियां मिल रही थीं. कथूरिया परिवार की चाय की दुकान उसी पीएचई कार्यालय के पास है जहां थैला मिला था. पुलिस अब इस निजी रंजिश के एंगल को भी खंगाल रही है कि कहीं यह परिवार को खत्म करने की कोई सोची-समझी साजिश तो नहीं थी.

फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार और अनसुलझे सवाल

फिलहाल, पुलिस ने मिठाई के नमूने और मृतकों का विसरा सुरक्षित कर राज्य फॉरेंसिक लैब भेज दिया है. सुंदरलाल कथूरिया के पोस्टमार्टम में मौत का कोई स्पष्ट कारण सामने नहीं आया, जिससे मामला और भी उलझ गया है. जुन्नारदेव थाना प्रभारी राकेश बघेल के अनुसार, अब नागपुर में खुशबू का पोस्टमार्टम होने के बाद ही जहर के प्रकार का खुलासा हो पाएगा. क्या वह थैला वाकई वहां भूलवश छूटा था, या फिर काजू वाले उन पेड़ों में किसी ने मौत का सामान मिलाया था? इन सवालों के जवाब अब फॉरेंसिक रिपोर्ट और पुलिसिया जांच के घेरे में हैं.

