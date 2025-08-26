हिंदी कवयित्री जसिंता केरकेट्टा को मिलेगा 'अज्ञेय शब्द सृजन सम्मान'

‘अज्ञेय शब्द सृजन सम्मान' 2025 : भारत की ‘सिलिकॉन सिटी' बेंगलुरु की प्रख्यात साहित्यिक संस्था ‘शब्द' ने सोमवार को वर्ष 2025 के लिए ‘अज्ञेय शब्द सृजन सम्मान' और ‘दक्षिण भारत शब्द हिंदी सेवी सम्मान' के विजेताओं के नामों की घोषणा की. संस्था की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि एक लाख रुपये की नकद राशि वाला ‘अज्ञेय शब्द सृजन सम्मान' प्रख्यात हिंदी कवयित्री जसिंता केरकेट्टा को उनके कविता संग्रह ‘प्रेम में पेड़ होना' के लिए प्रदान किया जाएगा.

इसमें कहा गया कि इसी प्रकार, 25,000 रुपये की नकद राशि वाला ‘दक्षिण भारत शब्द हिंदी सेवी सम्मान' प्रसिद्ध हिंदी विद्वान और शिक्षाविद् प्रोफेसर प्रभाशंकर प्रेमी को दिया जाएगा. यह सम्मान उन्हें दक्षिण भारत में उच्च एवं प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में हिंदी भाषा और साहित्य के प्रचार-प्रसार में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जा रहा है.

‘शब्द साहित्यिक संस्था', बेंगलुरु के अध्यक्ष श्रीनारायण समीर ने एक बयान में कहा, ‘‘दोनों पुरस्कार विजेताओं को इस साल 28 दिसंबर को बेंगलुरु में आयोजित होने वाले वार्षिक समारोह में पुरस्कार राशि के साथ मैसूर पेटा (एक प्रकार की पगड़ी), स्मृति चिह्न और अंगवस्त्र प्रदान किए जाएंगे.''

बयान के अनुसार, दोनों पुरस्कारों का चयन एक निर्णायक मंडल द्वारा सर्वसम्मति से किया गया. चयनित प्रविष्टियों का मूल्यांकन और अनुशंसा हिंदी भाषा और साहित्य के विद्वानों की पांच सदस्यीय मूल्यांकन समिति द्वारा की गई.