केरल लिट फेस्‍ट में 'गेस्‍ट ऑफ ऑनर' होंगी सुनीता विलियम्‍स, सुनाएंगी अंतरिक्ष के किस्‍से! जानिए कितना खास होगा आयोजन

60 वर्षीय सुनीता विलियम्स ने जून 2025 में बुच विल्‍मर के साथ अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर अपना तीसरा मिशन पूरा किया, जो 286 दिनों तक चला, और इस दौरान वे अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय बिताने वाली महिला बन गईं. उनकी मौजूदगी KLF 2026 को खास बनाएगी.

अंतरिक्ष की अनंत उड़ानों और विज्ञान की सीमाओं को छू चुकीं सुनीता विलियम्स अब भारत की साहित्यिक दुनिया में एक नया अध्याय जोड़ने आ रही हैं. केरल लिटरेचर फेस्टिवल (KLF) 2026 के आयोजकों ने बताया है कि नासा की पूर्व अंतरिक्ष यात्री इस प्रतिष्ठित महोत्सव में ‘गेस्ट ऑफ ऑनर' के रूप में शिरकत करेंगी. 22 जनवरी से कोझिकोड के समुद्र तट पर शुरू होने वाले इस नौवें संस्करण में उनका आना उत्साह और जिज्ञासा, दोनों को नई ऊंचाई देगा.

अंतरिक्ष में बिता चुकी हैं लंबा वक्‍त 

60 वर्षीय सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में 300 से अधिक दिन बिता चुकी हैं. उम्मीद है कि वे मंच से पृथ्वी से दूर बिताए अपने अनुभव, विज्ञान की खोज, नेतृत्व की चुनौतियां और मानवीय जिज्ञासा की स्थायी शक्ति पर खुलकर बात करेंगी. जून में उन्होंने बुच विलमोर के साथ अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर अपना तीसरा मिशन पूरा किया, जो 286 दिनों तक चला, और इस दौरान वे अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय बिताने वाली महिला बन गईं.

सुनीता की मौजूदगी से खास बनेगा आयोजन 

केएलएफ के मुख्य सूत्रधार और DC Books के प्रबंध निदेशक रवि डीसी के मुताबिक, 'केरल लिटरेचर फेस्टिवल हमेशा विज्ञान, खोज और मानवीय भावना को साहित्य के साथ जोड़ने में विश्वास करता रहा है. सुनीता विलियम्स साहस, अनुशासन और सीमाओं को आगे बढ़ाने की प्रेरक मिसाल हैं.' उन्होंने यह भी कहा कि विलियम्स लंबे समय से डीसी बुक्स और केएलएफ की शुभचिंतक रही हैं, जिससे उनकी मौजूदगी महोत्सव को और खास बनाती है.

दुनियाभर से पहुंच रहे दिग्‍गज 

KLF 2026 का दायरा इस बार और बड़ा होगा. दुनिया भर से 500 से अधिक वक्ता हिस्सा लेंगे और जर्मनी अतिथि राष्ट्र होगा. कार्यक्रम में नोबेल पुरस्कार विजेता अब्दुलराजक गुरनाह, ओल्गा टोकार्ज़ुक और अभिजीत बनर्जी, बुकर पुरस्कार विजेता लेखिका-कार्यकर्ता बानू मुश्ताक, ओलंपियन बेन जॉनसन, पेप्सिको की पूर्व सीईओ इंदिरा नूयी, अर्थशास्त्री अरविंद सुब्रमण्यम और लोकप्रिय लेखक शोभा डे व अमीश त्रिपाठी जैसे नाम शामिल हैं.

समुद्र की लहरों के बीच साहित्य, विज्ञान और जीवन के अनुभवों का यह संगम KLF 2026 को यादगार बनाने जा रहा है, और सुनीता विलियम्स की मौजूदगी इसे वैश्विक मंच पर और चमक देगी.

