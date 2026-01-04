 कैफे में जमकर की तोड़फोड़... CCTV में कैद हुई दरोगा के बेटे की गुंडागर्दी

उत्तर प्रदेश के कानपुर से खाकी की धमक और गुंडागर्दी का एक शर्मनाक मामला सामने आया है, जहां कल्याणपुर थाना क्षेत्र के लिटरेचर कैफे रेस्टोरेंट में एक दरोगा के बेटे ने अपने साथियों के साथ मिलकर जमकर तांडव मचाया. घटना इंद्रानगर चौकी क्षेत्र की है, जहां रेस्टोरेंट मालिक ने दरोगा के बेटे अविनाश सिंह को परिसर के भीतर शराब पीने से मना किया था.

यह मामूली सी टोक अविनाश को इतनी नागवार गुजरी कि उसने आपा खो दिया और गाली-गलौज करते हुए अपने साथियों के साथ मिलकर रेस्टोरेंट संचालक की बेरहमी से पिटाई कर दी. इतना ही नहीं, दबंगों ने रेस्टोरेंट में जमकर तोड़फोड़ भी की, जिससे वहां मौजूद ग्राहकों में दहशत फैल गई. यह पूरी वारदात रेस्टोरेंट में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है.

मामले की गंभीरता को देखते हुए कल्याणपुर थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान कर अविनाश सिंह और विनीत शर्मा उर्फ बउवा को गिरफ्तार कर लिया है. जांच में यह भी सामने आया है कि दरोगा का बेटा अविनाश पहले भी एक मुकदमे में नामजद रह चुका है, जबकि उसका साथी विनीत शर्मा एक शातिर अपराधी है, जिस पर कानपुर के विभिन्न थानों में गंभीर धाराओं के तहत 8 मुकदमे दर्ज हैं. पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध प्रभावी धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेजने की तैयारी शुरू कर दी है, जिससे यह संदेश दिया जा सके कि कानून सबके लिए बराबर है.