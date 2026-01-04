विज्ञापन
विशेष लिंक

 कैफे में जमकर की तोड़फोड़... CCTV में कैद हुई दरोगा के बेटे की गुंडागर्दी

कल्याणपुर थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान कर अविनाश सिंह और विनीत शर्मा उर्फ बउवा को गिरफ्तार कर लिया है.

Read Time: 2 mins
Share
 कैफे में जमकर की तोड़फोड़... CCTV में कैद हुई दरोगा के बेटे की गुंडागर्दी
  • कल्याणपुर थाना क्षेत्र के लिटरेचर कैफे रेस्टोरेंट में दरोगा के बेटे ने शराब पीने से मना करने पर तांडव मचाया.
  • रेस्टोरेंट संचालक की पिटाई और तोड़फोड़ करने की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई.
  • पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अविनाश सिंह और विनीत शर्मा को गिरफ्तार किया.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

उत्तर प्रदेश के कानपुर से खाकी की धमक और गुंडागर्दी का एक शर्मनाक मामला सामने आया है, जहां कल्याणपुर थाना क्षेत्र के लिटरेचर कैफे रेस्टोरेंट में एक दरोगा के बेटे ने अपने साथियों के साथ मिलकर जमकर तांडव मचाया. घटना इंद्रानगर चौकी क्षेत्र की है, जहां रेस्टोरेंट मालिक ने दरोगा के बेटे अविनाश सिंह को परिसर के भीतर शराब पीने से मना किया था. 

यह मामूली सी टोक अविनाश को इतनी नागवार गुजरी कि उसने आपा खो दिया और गाली-गलौज करते हुए अपने साथियों के साथ मिलकर रेस्टोरेंट संचालक की बेरहमी से पिटाई कर दी. इतना ही नहीं, दबंगों ने रेस्टोरेंट में जमकर तोड़फोड़ भी की, जिससे वहां मौजूद ग्राहकों में दहशत फैल गई. यह पूरी वारदात रेस्टोरेंट में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है.

मामले की गंभीरता को देखते हुए कल्याणपुर थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान कर अविनाश सिंह और विनीत शर्मा उर्फ बउवा को गिरफ्तार कर लिया है. जांच में यह भी सामने आया है कि दरोगा का बेटा अविनाश पहले भी एक मुकदमे में नामजद रह चुका है, जबकि उसका साथी विनीत शर्मा एक शातिर अपराधी है, जिस पर कानपुर के विभिन्न थानों में गंभीर धाराओं के तहत 8 मुकदमे दर्ज हैं. पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध प्रभावी धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेजने की तैयारी शुरू कर दी है, जिससे यह संदेश दिया जा सके कि कानून सबके लिए बराबर है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Literature Cafe Restaurant, Vandalism At Kanpur Cafe, Kalyanpur Police Station, Restaurant Vandalized
Get App for Better Experience
Install Now