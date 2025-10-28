विज्ञापन
पुष्कर मेले में दिखा 15 करोड़ का घोड़ा, जानें कौन सी है सबसे महंगी नस्ल

Pushkar Mela: राजस्थान का मशहूर पुष्कर (Pushkar Fair 2025) पशु मेला इस बार खूब चर्चा में है. पुष्कर मेले में 15 करोड़ में बिकने वाला घोड़े का नस्ल का नाम जानें.

नई दिल्ली:

Pushkar Mela: राजस्थान का मशहूर पुष्कर (Pushkar Fair 2025) पशु मेला इस बार खूब चर्चा में है. इस मेले में कई जानवरों की खरीद बिक्री होती है. हजारों ऊंट, घोड़े, गाय और भैंसों की खूब बिक्री होती है. इन सब के बीच कुछ कीमतों की दाम आप हैरान हो जाएंगे. इस मेले में एक घोड़े की कीमत 15 करोड़ में लगाई गई है. 23 करोड़ की भैंस और 11 करोड़ का चैंपियन घोड़ा ने खूब वाह वाही लूटी. 

इस नस्ल का है घोड़ा

चंडीगढ़ के गैरी गिल के घोड़े का नाम शहबाज है, जो इस मेले में स्टार बना. केवल ढाई साल के इस मरवाड़ी नस्ल के घोड़े की कीमत 15 करोड़ रुपये है. इस घोड़े की केवल ब्रिडिंग फीस ही 2 लाख रुपये है. इसकी सुंदर काया और राजसी चाल देखकर लोग फोटो खिचवाने के लिए लोगों की लाइन लगी रहती है. मारवाड़ी नस्ल का घोड़ा जिसे मालानी नस्ल भी कहते हैं, ये घोड़ा उत्तर-पश्चिम भारत में राजस्थान  के मारवाड़ (या जोधपुर) क्षेत्र के घोड़ों की एक दुर्लभ नस्ल है.यह गुजरात के काठियावाड़ प्रायद्वीप की काठियावाड़ी नस्ल से संबंधित होता है. 

पश्चिमी भारत के मारवाड़ क्षेत्र के पारंपरिक शासक, सबसे पहले मारवाड़ी नस्ल के घोड़े को रखे थे. मारवाड़ी घोड़ों की कीमत लाखों-करोड़ों में होती है. हाल ही में, एक मारवाड़ी घोड़े की कीमत 30 लाख रुपये तक लगाई गई थी. इस घोड़े को खरीदने के लिए कई व्यापारी तैयार थे, लेकिन अश्वपालक ने इसे बेचने से मना कर दिया. इस बार इस घोड़े की कीमत 15 करोड़ लगाई थी. 

क्या है इसकी खासियत

मारवाड़ी नस्ल के घोड़े अपने कानों को 180 डिग्री तक घुमा सकते हैं. इस घोड़े की सुनने की क्षमता अच्छी है, क्योंकि कान एक रडार की तरह काम करते हैं जो उन्हें खतरों से आगाह करते हैं. खुले रेगिस्तानी इलाकों में जीवित रहने और शिकारियों से बचने में अधिक सक्षम होते हैं. इसलिए इनकी कीमत काफी ज्यादा है. 

