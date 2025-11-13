विज्ञापन
विशेष लिंक

पुष्कर मेले में 'डांसिंग स्टार राणा' के मूव्स ने उड़ाया गर्दा, वीडियो देख थिरकने को मजबूर हुए लोग

Viral Video: सोशल मीडिया पर इन दिनों राजस्थान का विश्व प्रसिद्ध पुष्कर मेला छाया हुआ है. हाल ही में वायरल एक वीडियो में ढोल और भांगड़े की धुन पर एक सफेद घोड़ा झूमता नजर आ रहा है. मानो जैसे वह संगीत का बहुत बड़ा ज्ञाता हो.

Read Time: 3 mins
Share
पुष्कर मेले में 'डांसिंग स्टार राणा' के मूव्स ने उड़ाया गर्दा, वीडियो देख थिरकने को मजबूर हुए लोग
ढोल की थाप पर थिरका घोड़ा, पुष्कर मेले में 'राणा' के डांस ने काटा बवाल

Pushkar Mela Dancing Horse Video: जरा सोचिए...राजस्थान की रेत, रंग-बिरंगा पुष्कर मेला और बीच में एक सफेद घोड़ा जो ढोल और भांगड़े की बीट्स पर नाच रहा है. जी हां, ये कोई सपना नहीं बल्कि Pushkar Mela 2025 का रियल वीडियो है, जो सोशल मीडिया पर तहलका मचा रहा है. जोधपुर से आए इस सफेद घोड़े 'राणा' (Dancing Horse Rana) ने अपने डांस मूव्स से पब्लिक का दिल ही जीत लिया है. उसके वायरल हो रहे इस वीडियो को देख चुके लोग कह रहे हैं कि, 'ये घोड़ा नहीं, पूरा डांसिंग सुपरस्टार है.'

ये भी पढ़ें:-रोजाना 1500 का काजू बादाम खाने वाला 23 करोड़ का भैंसा और 15 करोड़ का घोड़ा बना पुष्कर मेले में शोस्टॉपर्स

जैसे-जैसे म्यूजिक बढ़ा, राणा का जोश भी दोगुना हुआ (Pushkar horse dance video)

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि जैसे ही ढोल की थाप तेज होती है, राणा की चाल में भी रिदम बढ़ जाती है. वो सिर झटकता है, कदम मिलाता है और अपनी चाल से ऐसे थिरकता है जैसे बीट्स उसके अंदर उतर गई हों. लोगों की भीड़ तालियां बजाती है और हर कोई मोबाइल निकालकर ये नजारा रिकॉर्ड कर लेता है. कहना गलत नहीं होगा कि, राणा ने इस साल पुष्कर मेले को अपना डांस फ्लोर बना दिया.

ये भी पढ़ें:-दुल्हन से पहले दूल्हे को लेकर भाग गई घोड़ी, बरातियों की भी फटी रह गई आंखें

ये भी पढ़ें:-चौक-चौराहों पर लगी घोड़े की मूर्तियां खोलती हैं कई राज, टांगों की पोजिशन बताती है ये रहस्य

सोशल मीडिया पर छाया 'Horse Star Rana' (Dancing Horse Viral Video)

यह वीडियो इंस्टाग्राम पर @aryanbikaneri नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. अब तक इसे 88 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है और 5.8 लाख से अधिक लाइक्स मिल चुके हैं. नेटिजन्स राणा के फैन बन चुके हैं. एक यूजर ने मजाकिया अंदाज में लिखा, 'राणा जी, माफ करिए, आप तो असली डांसर निकले.' वहीं किसी ने कहा, 'भाई, इस घोड़े ने तो पूरा मेला लूट लिया.' हालांकि, कुछ लोगों ने यह भी सवाल उठाया कि कहीं यह डांस जबरदस्ती तो नहीं सिखाया गया?

ये भी पढ़ें:-दुल्हन ने घोड़ी पर चढ़कर ली शादी में शाही एंट्री, वायरल वीडियो ने इंटरनेट पर मचाया तहलका

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Dancing Horse Rana, Pushkar Horse Dance Video, Horse Dance Moves Video, Pushkar Mela 2025, Dancing Horse Viral Video
Get App for Better Experience
Install Now