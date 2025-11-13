पुष्कर मेले में 'डांसिंग स्टार राणा' के मूव्स ने उड़ाया गर्दा, वीडियो देख थिरकने को मजबूर हुए लोग

Pushkar Mela Dancing Horse Video: जरा सोचिए...राजस्थान की रेत, रंग-बिरंगा पुष्कर मेला और बीच में एक सफेद घोड़ा जो ढोल और भांगड़े की बीट्स पर नाच रहा है. जी हां, ये कोई सपना नहीं बल्कि Pushkar Mela 2025 का रियल वीडियो है, जो सोशल मीडिया पर तहलका मचा रहा है. जोधपुर से आए इस सफेद घोड़े 'राणा' (Dancing Horse Rana) ने अपने डांस मूव्स से पब्लिक का दिल ही जीत लिया है. उसके वायरल हो रहे इस वीडियो को देख चुके लोग कह रहे हैं कि, 'ये घोड़ा नहीं, पूरा डांसिंग सुपरस्टार है.'

जैसे-जैसे म्यूजिक बढ़ा, राणा का जोश भी दोगुना हुआ (Pushkar horse dance video)

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि जैसे ही ढोल की थाप तेज होती है, राणा की चाल में भी रिदम बढ़ जाती है. वो सिर झटकता है, कदम मिलाता है और अपनी चाल से ऐसे थिरकता है जैसे बीट्स उसके अंदर उतर गई हों. लोगों की भीड़ तालियां बजाती है और हर कोई मोबाइल निकालकर ये नजारा रिकॉर्ड कर लेता है. कहना गलत नहीं होगा कि, राणा ने इस साल पुष्कर मेले को अपना डांस फ्लोर बना दिया.

सोशल मीडिया पर छाया 'Horse Star Rana' (Dancing Horse Viral Video)

यह वीडियो इंस्टाग्राम पर @aryanbikaneri नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. अब तक इसे 88 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है और 5.8 लाख से अधिक लाइक्स मिल चुके हैं. नेटिजन्स राणा के फैन बन चुके हैं. एक यूजर ने मजाकिया अंदाज में लिखा, 'राणा जी, माफ करिए, आप तो असली डांसर निकले.' वहीं किसी ने कहा, 'भाई, इस घोड़े ने तो पूरा मेला लूट लिया.' हालांकि, कुछ लोगों ने यह भी सवाल उठाया कि कहीं यह डांस जबरदस्ती तो नहीं सिखाया गया?

