8वें वेतन आयोग से कितनी बढ़ेगी लोअर डिवीजन क्लर्क की सैलरी? ये रहा पूरा गणित

LDC Salary: 8वें वेतन आयोग लागू होने के बाद लोअर डिविजन क्लर्क की सैलरी को लेकर जानना चाह रहे हैं. जानिए कितनी बढ़ेंगी LDC की सैलरी.

8वें वेतन आयोग से कितनी बढ़ेगी लोअर डिवीजन क्लर्क की सैलरी? ये रहा पूरा गणित
नई दिल्ली:

LDC Salary: 8वें वेतन लागू होने के बाद सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में भारी इजाफा देखने को मिल सकता है. हर लेवल के लोगों के लिए सैलरी में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी. हालांकि कितनी सैलरी बढ़ेगी इसे लेकर अबतक कोई ऑफिशियल घोषणा नहीं की गई है. सरकारी कर्मचारियों में अगर लोअर डिविजन क्लर्क की बात करें तो बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि LDC की सैलरी 8वें वेतन आयोग लागू होने के बाद कितनी हो जाएगी. 

केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए लेवल-2 में आते हैं और उनका ग्रेड पे 1900 रु होता है. 7वें वेतन आयोग के तहत उनकी बेसिक सैलरी 18,000 रु है, इसके अलावा एचआरए, डीए, ट्रेवल अलावेंस आदि मिलाकर लगभग 37,120 से 39,370 आसपास हो जाती होगी. 

8वें वेतन आयोग में सैलरी में कितनी बढ़ेगी

8वें वेतन आयोग की मुख्य सिफारिशें फिटमेंट फैक्टर और न्यूनतम मूल वेतन पर फोकस करके होती है. 8वां वेतन आयोग न्यूनतम मूल वेतन को मौजूदा 18,000 19,900 रु है तो इससे बढ़कर लगभग 26000 तक हो सकता है. यह बढ़ोतरी कर्मचारी संघों की मांग और महंगाई के आकलन पर आधारित होगी.फिटमेंट फैक्टर का रोल वेतन आयोगों में सबसे अहम होता है. इसी के आधार पर सैलरी बढ़ोतरी होती है. 7वें वेतन आयोग में यह फैक्टर 2.57 गुना था.8वें वेतन आयोग में, यह फैक्टर लगभग 3.00 से $3.42 गुना तक तय किया जाता है, तो सैलरी में भारी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी. 

LDC की नई बेसिक सैलरी 19,900, नया फिटमेंट फैक्टर 3.00 होता है तो सैलरी 59,700 हो सकता है. 8वां वेतन आयोग एक नया पे मैट्रिक्स भी जारी करेगा, इसलिए LDC का नया मूल वेतन 26,000 से शुरू होकर, नए मैट्रिक्स में लेवल-2/3 के पहले सेल में 59,700 (या आयोग द्वारा तय की गई राशि) हो सकता है.

