Quiz: इसे सॉल्व करके दिखाओ तो जानें, केवल शातिर दिमाग वाले ही दे पाते हैं इसका जवाब

Maths Quiz: आज हम आपके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ा एक ऐसा सवाल लाए हैं, जिसे हल करना हर किसी के बस की बात नहीं है. केवल शातिर दिमाग वाले लोग ही 1 सेकंड के अंदर इस सवाल का जवाब दे सकते हैं.

ऊपर दी गई तस्वीर को देखकर इसका उत्तर दें.

Maths Quiz: कॉम्पिटिटिव एग्जाम को पास करने के लिए काफी मेहनत लगती है और कई महीनों की तैयारी के बाद जाकर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास कर पाता है. बड़े कॉलजों में दाखिला लेना हो या किसी सरकारी जॉब के अप्लाई करना हो. हर जहां कॉम्पिटिटिव एग्जाम से गुजरना पड़ता है. आज हम आपके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़ा एक ऐसा सवाल लाएं हैं, जिसे हल करना हर किसी के बस की बात नहीं है. केवल शातिर दिमाग वाले लोग ही 1 मिनट के अंदर इस सवाल का जवाब दे सकते हैं.

आपका दिमाग कितना तेज है और आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कितनी सही दिशा में चल रही है, ये अभी साफ हो जाएगा. आपको बस ऊपर दी गई तस्वीर को देखकर इसका उत्तर देना है. तस्वीर में आपसे सवाल पूछा गया है कि अगर

Maths Quiz-

2=6,

3=12,

4=20,

6=? तो 6 क्या होगा

सोचो सोचो आपको पास 1 मिनट हैं इसका जवाब निकलाने के लिए. 

आइए जानते हैं इसका सवाल का जवाब

इस सवाला का जवाब होगा, 42... अब 42 कैसे आया ये भी जान लें. अगर आप नंबर पर ध्यान दें, तो 2 को जब 3 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो 6 आता है, 2×3=6. इसी तरह से जब 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो 12 आता है, 3×4=12. जब 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो 20 आता है, 4×5=20...अगर आप इस नंबर ऑर्डर पर ध्यान दें तो ऊपर वाले नंबर को उसके नीचे वाले नंबर से मल्टीप्लाई किया जा रहा है. मलतब 2 के बाद 3 आता है तो 3 से मल्टीप्लाई किया गया. इसी तरह से 3 के बाद 4 आता है तो उसे 4 से मल्टीप्लाई किया गया. 4 के बाद 5 आता है उसे 5 से मल्टीप्लाई किया गया. 6 के बाद 7 आता है, तो उसे 7 से मल्टीप्लाई किया जाएगा और इस सवाल का जवाब 42 आ जाएगा.

