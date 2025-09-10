विज्ञापन
विशेष लिंक

भारत के इस गांव में जूते और चप्पल नहीं पहनते हैं लोग, जानें क्या है अजीब परंपरा

आपके पास भी जूते चप्पलों की दर्जनों वैरायटी होगी, घर के चप्पल अलग और बाहर के चप्पल जूते अलग, लेकिन क्या आप एक ऐसी जगह के बारे में जानते हैं जहां चाहे घर हो या बाहर यहां के लोग जूते चप्पल नहीं पहनते हैं.

Read Time: 3 mins
Share
भारत के इस गांव में जूते और चप्पल नहीं पहनते हैं लोग, जानें क्या है अजीब परंपरा
नई दिल्ली:

पैरों में जूते-चप्पल पहनने से न केवल पैरों को प्रोटेक्शन मिलती है, धूल-मिट्टी, कंकड़ से हम बच पाते हैं. हर अटायर के साथ अलग तरह के जूते चप्पल होते हैं. फॉर्मल्स के साथ शूज पहने जाते हैं, तो महिलाएं, सैंडल, स्लीपर और कई तरह के फुटवियर पहनती हैं. लेकिन क्या आप एक ऐसी जगह के बारे में जानते हैं, जहां पर लोग जूते चप्पल तक नहीं पहनते हैं. इसके पीछे की वजह जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे, तो चलिए जानते हैं भारत के इस गांव के बारे में.

इस गांव में जूता चप्पल नहीं पहना है कोई भी इंसान

आज हम आपको बताते हैं दक्षिण भारत के अंडमान गांव के बारे में, जो चेन्नई से 450 किलोमीटर दूर है. देखने में तो ये गांव अन्य गांव की तरह ही है. जहां पर 130 से ज्यादा परिवार रहते हैं, ज्यादातर लोग यहां पर किसानी या खेतों में मजदूरी किया करते हैं. लेकिन,

इस गांव की सबसे खास बात यह है कि यहां पर कोई भी व्यक्ति जूते चप्पल नहीं पहनता हैं. केवल गांव के बुजुर्ग या जो लोग बहुत ज्यादा बीमार हैं वही जूते चप्पलों का इस्तेमाल करते हैं, चाहे तपती गर्मी हो या फिर भीषण ठंड यहां के लोग जूते चप्पल पहनना पसंद नहीं करते हैं, इसके पीछे की वजह भी बेहद खास है.

क्यों जूते चप्पल नहीं पहनते अंडमान गांव के लोग?

अंडमान गांव के लोगों का मानना है कि गांव की रक्षा मुथ्यालम्मा नाम की एक देवी करती हैं, जिनके सम्मान के लिए लोग यहां पर जूते चप्पल नहीं पहनते हैं. हिंदू धर्म में किसी भी मंदिर में प्रवेश से पहले जूते चप्पल उतारे जाते हैं, ऐसे में इस गांव के लोगों का मानना है कि उनका पूरा गांव ही एक मंदिर की तरह है, इसलिए यहां पर लोग बिना जूते चप्पल के रहते हैं.

ये प्रथा सदियों से चली आ रही है और आज भी कई लोग इस प्रथा को मानते हैं. जब बाहर से भी कोई इंसान इस गांव में आता है, तो उसे भी इस प्रथा के बारे में बताया जाता है और अगर वो चाहें, तो अपने जूते चप्पल उतार सकता है. 

ये भी पढ़ें-स्वीडन से लौटे इंजीनियर ने इंडिया में शुरू की नौकरी, फर्स्ट ऑफिस डे का वीडियो शेयर कर बताया यहां कितना फर्क

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Shoes, Shoes And Sliper Thrown, Footware Sale, Footware, Sandal
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com