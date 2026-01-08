विज्ञापन
विशेष लिंक

इस कब्र पर आकर जूते-चप्पल क्यों मारते हैं लोग, एक गद्दार और गुरु गोविंद से जुड़ी है कहानी

गुरु गोबिंद सिंह की शहादत की कहानी में छिपा एक बड़ा राज...कैसे गद्दार नूरदीन ने सिख भेष में उन्हें धोखा देने की कोशिश की और उसकी कब्र पर आज भी विरोध की आवाज गूंजती है. भाजपा नेता तेजिंदर बग्गा ने सोशल मीडिया पर शेयर किया एक वीडियो, जो वायरल होते ही बहस का विषय बन गया.

Read Time: 2 mins
Share
इस कब्र पर आकर जूते-चप्पल क्यों मारते हैं लोग, एक गद्दार और गुरु गोविंद से जुड़ी है कहानी
कौन था नूरदीन? जिसकी कब्र पर आज भी लोग गुस्से में फेंकते हैं जूते-चप्पल

Noordins Grave Shoes Throwing: भाजपा नेता तेजिंदर बग्‍गा ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि, मुगलों ने गुरु गोबिंद सिंह को युद्ध में हराना असंभव समझा, इसलिए उन्होंने एक गद्दार, नूरदीन को सिख का रूप देकर गुरु के पास भेजा. जब गुरु दातुन कर रहे थे, तब नूरदीन ने तलवार से हमला किया, लेकिन गुरु ने पानी का लोटा उसके सिर पर दे मारा जिससे उसकी मौत हो गई. इस घटना की जगह आज मुक्तसर साहिब के पास गुरुद्वारा दातनसर है.

कब्र पर जूते-चप्पल मारने का वीडियो वायरल (Video of shoes thrown on Noordins grave goes viral)

वीडियो में साफ दिख रहा है कि कुछ लोग नूरदीन की कब्र पर जूते-चप्पल मार रहे हैं, जो उनके गद्दारी के प्रतीक हैं. यह परंपरा वहां की संगत द्वारा निभाई जाती है तेजिंदर बग्गा ने कहा कि जब भी संगत गुरुद्वारा दातनसर आती है, तो वह नूरदीन की कब्र पर पांच-पांच बार जूते-चप्पल मारती है, ताकि इतिहास का यही संदेश सदियों तक रहे.

सोशल मीडिया पर बहस का तूल (Controversy on social media)

तेजिंदर बग्गा द्वारा साझा किए गए वीडियो ने सोशल मीडिया पर तगड़ी बहस छेड़ दी है. लोग अलग-अलग नजरिए से इस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं. कुछ इसे ऐतिहासिक सच्चाई मानते हैं, तो कुछ इसे धार्मिक भावनाओं के खिलाफ भी ठहराते हैं.

Latest and Breaking News on NDTV

यह कहानी हमें इतिहास की एक सच्चाई से रूबरू कराती है, जो आज भी हमें सिखाती है कि धोखा और गद्दारी का अंत हमेशा बुरा होता है. यह हमारी विरासत और सांस्कृतिक पहचान का अहम हिस्सा है, जिसे समझना और याद रखना जरूरी है.

ये भी पढ़ें:- कॉर्पोरेट में इतने ज्यादा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, लड़की बोली- मेरा शादी पर से विश्वास उठ गया

ये भी पढ़ें:- 77 साल पहले मर गया ये शख्स, लेकिन इसके स्कैम आज भी भारत में जारी, कैसे हो रहा ये खेल

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Sikh History Betraya, Noor Deen Grave Shoes Throwing, Gurudwara Datanser History, Nooruddins Grave, Guru Gobind Singh
Get App for Better Experience
Install Now