विज्ञापन
विशेष लिंक

समुद्र ने उगले 150 साल पुराने गहरे राज, ब्रिटेन के तट पर बिखरे मिले सैकड़ों विक्टोरियन जूते

ब्रिटेन के Ogmore by Sea बीच पर बीच क्लीनअप के दौरान 150 साल पुराने विक्टोरियन जूते मिले. माना जा रहा है कि ये जूते Frolic नामक जहाज़ के मलबे से आए हैं, जो 1831 में Tusker Rock से टकराकर डूब गया था.

Read Time: 3 mins
Share
समुद्र ने उगले 150 साल पुराने गहरे राज, ब्रिटेन के तट पर बिखरे मिले सैकड़ों विक्टोरियन जूते
  • ब्रिटेन के समुद्र की लहरों के साथ लगभग 150 साल पुराने विक्टोरियन युग के चमड़े के जूते मिले
  • वॉलंटियर्स ने बीच क्लीनअप के दौरान 400 से ज्यादा पुराने जूते पाए जिनमें लोहे की कील लगी मिली
  • ये जूते Frolic नामक जहाज के मलबे से संबंधित बताए गए हैं जो साल 1831 में Tusker Rock से टकराकर डूब गया था
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

कभी-कभी समुद्र अपनी गहराइयों में छिपे गहरे राज को लहरों के साथ किनारे पर ला देता है. हाल ही में ब्रिटेन के Ogmore by Sea Beach पर ऐसा ही एक रहस्यमय नजारा देखने को मिला, जिसने इतिहास प्रेमियों और स्थानीय लोगों को हैरान कर दिया. समुद्र हमेशा ऐसे रहस्य समेटे रहता है, जिन्हें जानने की ख्वाहिश हर किसी की होती है. समुद्र की लहरों के नीचे छिपी कहानियां कभी-कभी समय की धूल झाड़कर किनारे पर आ जाती हैं. ब्रिटेन के समुद्र तट पर हाल ही में ऐसा ही चौंकाने वाला नज़ारा देखने को मिला, जहां रेत पर बिखरे थे सैकड़ों पुराने जूते. ये कोई आम जूते नहीं थे, बल्कि विक्टोरियन युग के काले चमड़े के जूते, जो तकरीबन 150 साल पुराने हैं.

समुद्र तट पर जूतों की बरसात

ब्रिटेन के बीच क्लीनअप के दौरान वॉलंटियर्स ने जब कचरा हटाना शुरू किया, तो उन्हें उम्मीद थी कि प्लास्टिक और मलबा मिलेगा. लेकिन उनकी आंखों के सामने फैले थे 400 से ज्यादा काले चमड़े के जूते, जिनमें से कई पर पुराने जमाने के लोहे के कील (hobnails) लगी थी. ये जूते किसी आम कचरे का हिस्सा नहीं थे बल्कि ये विक्टोरियन युग के जूते थे. जो लगभग 150 साल पुराने माने जा रहे हैं.

ये भी पढ़ें : अरुणाचल पर स्टैंड लेने की सजा? बिन खाने-पानी के भारतीय को चीन में 15 घंटे हिरासत, जानें पूरा मामला

रहस्य की जड़: एक जहाज़ का मलबा

Beach Academy की संस्थापक एमा लैम्पोर्ट ने बताया कि सबसे मजबूत थ्योरी यह है कि ये जूते Frolic नामक जहाज़ से आए हैं, जो Tusker Rock से टकराकर  साल 1831 में डूब गया था. यह जहाज इटली से जूते और अन्य सामान लेकर आ रहा था. हादसे में करीब 80 लोग मारे गए, और कोई भी जीवित नहीं बचा. हर बार जब नदी किनारे का कटाव होता है, ये जूते फिर से सामने आ जाते हैं.

इतिहास और समुद्र का संगम

Tusker Rock, जिसे “ship graveyard” भी कहा जाता है, ब्रिस्टल चैनल में स्थित है और सदियों से जहाज़ों के लिए खतरनाक साबित हुआ है. Frolic की तबाही के बाद महीनों तक शव और सामान किनारे पर बहते रहे. अब, 150 साल बाद, समुद्र ने फिर से उस त्रासदी की याद दिलाई है. जिसे लोग भूल चुके थे.

ये भी पढ़ेंं ; करोड़पति बिजनेसमैन क्यों बन गया रैपिडो ड्राइवर? ये कहानी झकझोर देगी

बीच क्लीनअप का मिशन

Beach Academy की टीम न सिर्फ इन ऐतिहासिक वस्तुओं को संभाल रही है, बल्कि समुद्र तट को उसकी प्राकृतिक स्थिति में लौटाने की मशक्कत में लगी है. एमा ने बताया कि उनकी टीम अब तक 12,000 से ज्यादा मरीन लिटर आइटम्स हटा चुकी है. उनका लक्ष्य है कि रॉकपूल हैबिटैट्स को फिर से जीवंत किया जाए.

रहस्य और रोमांच का संगम

इतिहासकारों के लिए यह खोज किसी बेशकीमती खजाने से कम नहीं है. क्योंकि समुद्र से मिला हर जूता एक कहानी कहता है, उस जहाज़ की, उसके यात्रियों की, और उस समय की जब समुद्र व्यापार का सबसे बड़ा रास्ता था.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
UK Beach, Victorian Shoes, Shipwreck Mystery, Frolic Steam Packet, Tusker Rock
Get App for Better Experience
Install Now