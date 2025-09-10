स्वीडन से लौटे इंजीनियर ने इंडिया में शुरू की नौकरी, फर्स्ट ऑफिस डे का वीडियो शेयर कर बताया यहां कितना फर्क

Indian Office Culture Viral Story: स्वीडन की लाइफस्टाइल बेहद खुशहाल और शानदार है. दुनिया में हर कोई इस देश में रहना चाहता है. इस बीच यहां से लौटे एक भारतीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर देव विजयवर्गीय ने इंडिया में अपने पहले ऑफिस डे का एक्सपीरिएंस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर शेयर किया. यह वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है. उन्होंने बताया कि दोनों देशों के ऑफिस कल्चर में क्या-क्या फर्क है.

20 मिनट की दूरी, बड़ी मजबूरी

देव वीडियो में बता रहे हैं कि स्वीडन में 20 मिनट की दूरी सिर्फ 20 मिनट में तय हो जाती थी, लेकिन भारत में वही दूरी अचानक दोगुना समय ले रही. पहले ही दिन देव को कैब कैंसिल का सामना करना पड़ा, क्योंकि ड्राइवर समय पर नहीं पहुंचा. इस छोटी-सी चीज ने उन्हें भारतीय ट्रैफिक और लॉजिस्टिक की असली चुनौती का अहसास करा दिया.

ऑफिस का पहला चैलेंज

देव ने बताया कि ऑफिस पहुंचते ही उन्हें एंट्री प्रोसेस एकदम एयरपोर्ट सिक्योरिटी जैसा समझ आया. अंदर जाने के बाद भी सिचुएशन बिल्कुल आसान नहीं रहे. वाईफाई कनेक्शन के लिए उन्होंने दोस्तों के पास मदद मांगी, दोस्तों ने उन्हें IT विभाग भेजा, आईटी ने एडमिन की ओर और एडमिन ने एचआर को ईमेल करने को कहा. इस पूरी प्रक्रिया में लंच टाइम तक भी वह ऑनलाइन नहीं हो पाए. यह जद्दोजहद किसी नए ऑफिस वाले के लिए हंसी और तनाव दोनों का मिश्रण थी.

लंच और चाय में मिली राहत

हालांकि दिन पूरी तरह मुश्किल नहीं था. देव ने इंडियन ऑफिस कैंटीन की तारीफ की और कहा कि यहां का लंच वाकई बेहतरीन है. स्वीडन की हॉट चॉकलेट की बजाय उन्होंने पुराने दोस्तों के साथ चाय ब्रेक को एंजॉय किया और फील किया कि इंडियन ऑफिस में मजेदार दोस्ताना माहौल भी है.

सोशल मीडिया पर जबरदस्त रिएक्शन

इस वीडियो के शेयर होते ही कमेंट्स की बाढ़ आ गई. कुछ ने मजाक में पूछा, 'वापस क्यों आए' तो कुछ ने लिखा, 'अब समझ आया इंडिया और स्वीडन में फर्क.' कई यूजर्स ने इसे अपनी खुद की ऑफिस एक्सपीरियंस से रिलेट किया. देव ने माना कि इंडियन वर्क कल्चर में एडजस्ट करना थोड़ा चैलेंजिंग है, लेकिन दिलचस्प भी काफी ज्यादा है. आने वाले दिनों में उन्हें और भी नए अनुभव देखने को मिलेंगे.

