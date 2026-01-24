डेढ़ घंटे का सफर 5 घंटे में बदला, गुलमर्ग के रास्ते पर लगा लंबा जाम, सैलानियों को ये गलती पड़ रही भारी

जम्मू–कश्मीर में बर्फबारी के बाद गुलमर्ग का रास्ता बेहद खूबसूरत तो हो गया है, लेकिन पर्यटकों के लिए यह सफर परेशानी का सबब भी बन रहा है. श्रीनगर से गुलमर्ग पहुंचने में जहां आम दिनों में डेढ़ घंटे लगते हैं, वहीं ताजा बर्फबारी के बाद यह यात्रा 4 से 5 घंटे या इससे भी ज्यादा लंबी हो रही है. कई वाहन रास्ते में ही फंस गए हैं और दो-दो घंटे तक जाम में खड़े रहने की नौबत आ रही है.

बर्फ से सड़कें फिसलन भरी, लंबी कतारों में फंसी गाड़ियां

गुलमर्ग के टंगमर्ग रोड पर जगह-जगह बर्फीली परत जम चुकी है, जिसकी वजह से ढलान वाले हिस्से काफी स्लिपरी हो गए हैं. कई वाहन फिसलन की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे, जिससे ट्रैफिक पुलिस और कंट्रोल टीम को रास्ता संभालने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. गाड़ियों की लंबी कतारें जमी हैं और पर्यटक वहीं अटके खड़े हैं.

सैलानियों को सावधानी बरतने की हिदायत

अधिकारियों ने सलाह दी है कि गुलमर्ग जाने से पहले यात्री पुलिस अथॉरिटीज या कंट्रोल रूम से यह जरूर जांच लें कि:

आगे सड़क खुली है या नहीं

कहीं भारी बर्फबारी जारी तो नहीं

ट्रैफिक मूवमेंट बंद तो नहीं

यह छोटी‑छोटी सावधानियां सैलानियों को घंटों की परेशानी से बचा सकती हैं.

टायर चेन अनिवार्य, बिना तैयारी गाड़ियां फंस रहीं

ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फ के कारण सड़कें शीशे जैसी फिसलन भरी हो जाती हैं. ऐसे में कई पर्यटकों की गाड़ियां इसलिए फंस रही हैं क्योंकि उनके पास टायर चेन ही नहीं है. जो स्थानीय लोग या अनुभवी ड्राइवर तैयारी के साथ आए थे, उन्होंने पहले से टायर में चेन बांध रखी है, जिससे उनकी गाड़ियां आसानी से स्लोप पर चढ़ पा रही हैं. रिपोर्टर के मुताबिक़, कई कारें स्लिप होने के बाद पूरी तरह रुक गईं, जिससे जाम और बढ़ गया.

बच्चों के साथ सफर कर रहे परिवारों को अतिरिक्त सतर्कता की जरूरत

लंबे ट्रैफिक जाम और कड़क ठंड के कारण रिपोर्ट में यह भी सलाह दी गई कि सैलानी अपने साथ थोड़ा खाने‑पीने का सामान जरूर रखें, खासकर अगर परिवार में बच्चे हैं. बर्फबारी का मजा तभी लिया जा सकता है जब सफर आरामदायक हो और यात्री फंस न जाएं.

खूबसूरत मौसम, लेकिन यात्रा में धैर्य जरूरी

गुलमर्ग के रास्ते में इस समय मौसम इतना खूबसूरत है कि हर दृश्य तस्वीर जैसा लगता है. पहाड़, देवदार के पेड़ और सड़कें, सब सफेद बर्फ में ढके हुए हैं. लेकिन अगर कोई वाहन तैयार नहीं है या बर्फीली ढलान पर फिसल जाए, तो पूरा ट्रैफिक घंटों जाम में फंस जाता है और पर्यटकों की सारी खुशियां चिंता में बदल सकती हैं.

पर्यटक बड़ी संख्या में पहुंच रहे, स्थानीय लोगों की रोज़ी‑रोटी में रौनक

गुलमर्ग और आसपास के इलाकों में बर्फबारी के बाद पर्यटक लगातार पहुंच रहे हैं. इससे स्थानीय लोगों होटल मालिकों, रेंटल सर्विस, दुकानदारों और गाइड्स के चेहरों पर मुस्कान लौट आई है क्योंकि उनकी रोज़ी‑रोटी पर्यटन पर निर्भर है.