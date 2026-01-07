विज्ञापन
धरती के स्वर्ग का मुकुट है बर्फ से ढकी ये जगह, इन दिनों पर्यटकों से गुलजार; सुंदरता ऐसी जो मन मोह ले

पर्यटकों ने भी कहा कि घाटी में अब हालात पूरी तरह सामान्य और सुरक्षित  नजर आ रहे हैं और उन्हें किसी तरह की परेशानी नहीं हुई. पर्यटन विभाग हर जरूरी सुविधा उपलब्ध करा रहा है. एक महिला पर्यटक ने कहा कि कश्मीर हर मौसम में सुकून देता है.

धरती के स्वर्ग का मुकुट है बर्फ से ढकी ये जगह, इन दिनों पर्यटकों से गुलजार; सुंदरता ऐसी जो मन मोह ले
कश्मीर के गुलमर्ग में पर्यटकों का जमावड़ा
  • कश्मीर का गुलमर्ग पर्यटन अत्यंत लोकप्रिय है और यहां पर्यटकों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है
  • कोंगडोरी और अफरवत पीक जैसे ऊंचे इलाकों में अच्छी बर्फबारी हुई है जिससे पर्यटक सर्दियों का आनंद ले रहे हैं
  • गुलमर्ग में स्कीइंग, स्लेजिंग, आइस स्केटिंग और स्नोमोबिलिंग जैसी गतिविधियां पर्यटकों को आकर्षित कर रही हैं
श्रीनगर:

कश्मीर के गुलमर्ग की बात ही निराली है. चाहे बर्फबारी हो या न हो, इस पर्यटन स्थल का आकर्षण  किसी भी मौसम में लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच ही लेता है. यह बात इन दिनों सौ फीसदी सच साबित हो रही है. कश्मीर घाटी के निचले इलाकों में भले ही ज्यादा बर्फबारी न हुई हो, लेकिन गुलमर्ग में पर्यटकों की भारी भीड़ हमेशा की तरह देखने को मिल रही है.

गुलमर्ग में लग रहा पर्यटकों का मेला

गुलमर्ग को धरती के स्वर्ग का मुकुट कहा जाता है. यहां की अनोखी प्राकृतिक सुंदरता मन को मोह लेती है. आजकल यहां हर तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई नजर आती हैं. तभी तो मुगल सम्राट जहांगीर ने कभी कश्मीर को लेकर यूं ही नहीं कहा था  कि दुनिया में अगर कही जन्नत है तो यही हैं .  यहां कोंगडोरी और अफरवत पीक जैसे ऊंचे इलाकों में अच्छी बर्फबारी हुई है, जिससे पर्यटकों को सर्दियों का असली आनंद मिल रहा है.  रोजाना बड़ी संख्या में सैलानी गुलमर्ग पहुंच रहे हैं.  गंडोला रोपवे की सवारी कर भरपूर आनंद उठा रहे हैं. पर्यटक खूबसूरत बर्फ से ढके पहाड़ों और खूबसूरत नजारों का मंत्रमुग्ध होकर आनंद ले रहे हैं.

बर्फबारी का मजा ले रहे पर्यटक

ऊंचाई वाले इलाकों में स्कीइंग, स्लेजिंग, आइस स्केटिंग और स्नोमोबिलिंग जैसी गतिविधियां पर्यटकों को खूब लुभा रही हैं. कम ऊंचाई पर बर्फ कम होने के बावजूद गुलमर्ग का माहौल पूरी तरह जीवंत बना हुआ है.गुलमर्ग आए एक पर्यटक का कहना था  कि कश्मीर आना उनका जीवन भर का सपना था. यह उनकी पहली कश्मीर यात्रा है और उनके लिए यह नए साल 2026 का सबसे खूबसूरत तोहफा लग रहा है. पर्यटकों के मुताबिक गुलमर्ग की सुंदरता शब्दों में बयां नहीं की जा सकती. हर किसी को कम से कम एक बार कश्मीर जरूर आना ही  चाहिए.

कश्मीर हर मौसम में सुकून देता है

अन्य पर्यटकों ने भी कहा कि घाटी में अब हालात पूरी तरह सामान्य और सुरक्षित  नजर आ रहे हैं और उन्हें किसी तरह की परेशानी नहीं हुई. पर्यटन विभाग हर जरूरी सुविधा उपलब्ध करा रहा है. एक महिला पर्यटक ने कहा कि कश्मीर हर मौसम में सुकून देता है. हर मौसम की अलग खूबसूरती है जो आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाती है.

रोमांच, प्राकृतिक सुंदरता और मेहमाननवाजी का अनोखा संगम

एक अन्य पर्यटक  ने बताया कि लोग बर्फबारी का मजा लेने के लिए गुलमर्ग के ऊपरी इलाकों में जाना पसंद करते हैं. यहां बर्फ के बीच तस्वीरें लेना, वीडियो बनाना और गर्म चाय का आनंद लेना यात्रा को हमेशा के लिए यादगार बना देता है. गुलमर्ग आज भी कश्मीर के प्रमुख शीतकालीन पर्यटन स्थलों में अपनी पहचान मजबूत कर रहा है. आखिर यहां रोमांच, प्राकृतिक सुंदरता और मेहमाननवाजी का अनोखा संगम  स्वाभाविक रूप से देखने को मिलता है.

