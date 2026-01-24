विज्ञापन
विशेष लिंक

क्‍या इलेक्ट्रिक कंबल...? कश्‍मीर में डल लेक के किनारे गेस्‍ट हाउस में लगी भीषण आग

कश्‍मीर में इन दिनों काफी सैलानी आते हैं, क्‍योंकि यहां का नजारा किसी जन्‍नत से कम नहीं होता है. पूरा कश्‍मीर बर्फ की सफेद चादर से पटा पड़ा है. कुदरत के इस नजारे का निहारने के लिए लाखों लोग पहुंचे हुए हैं.

Read Time: 2 mins
Share
क्‍या इलेक्ट्रिक कंबल...? कश्‍मीर में डल लेक के किनारे गेस्‍ट हाउस में लगी भीषण आग
  • डल लेक के किनारे स्थित गेस्ट हाउस में भीषण आग लग गई है, जिसकी लपटें दूर से दिखाई दे रही हैं
  • कश्मीर में इस समय सैलानियों की भारी भीड़ मौजूद है जो प्राकृतिक सुंदरता का आनंद ले रहे हैं
  • पूरा कश्मीर बर्फ की सफेद चादर से ढका हुआ है, जो पर्यटकों के लिए आकर्षण का केन्द्र बना हुआ है
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
कश्‍मीर:

कश्‍मीर में डल लेक के किनारे स्थित एक गेस्‍ट हाउस में भीषण आग लग गई है. आग इतनी भीषण है कि इसी लपटें दूर से देखी जा सकती हैं. कश्‍मीर में इन दिनों काफी सैलानी आते हैं, क्‍योंकि यहां का नजारा किसी जन्‍नत से कम नहीं होता है. पूरा कश्‍मीर बर्फ की सफेद चादर से पटा पड़ा है. कुदरत के इस नजारे का निहारने के लिए लाखों लोग पहुंचे हुए हैं. इस बीच ये आग कैसे लगी, इसकी जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है.

कैसे लगी गेस्‍ट हाउस में आग? 

श्रीनगर के डल झील क्षेत्र में एक गेस्ट हाउस में आग लग गई. माना जा रहा है कि आग इलेक्ट्रिक कंबल से भड़की होगी. इसके बाद लकड़ी से बने गेस्‍ट हाउस में आग तेजी से फैल गई. लेकिन दमकलकर्मियों, स्थानीय लोगों और अधिकारियों की तुरंत कार्रवाई से आग आसपास के होटलों और गेस्ट हाउसों तक फैलने से बच गई.

ये भी पढ़ें :- डोडा सड़क हादसा: 27 जनवरी को घर लौटना था, अब तिरंगे में लिपटकर आएगा शेरपुर का लाल

कोई हताहत नहीं

दमकलकर्मी पानी की नाव से मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाया. लेकिन इससे पहले गेस्ट हाउस के मालिक और अन्य स्थानीय लोगों ने वहां ठहरे मेहमानों को सुरक्षित निकाल लिया था. मेहमानों को पास के एक गेस्ट हाउस में स्थानांतरित कर दिया गया, और पुलिस, अर्धसैनिक बलों और स्थानीय लोगों ने सहायता में सहयोग किया. सौभाग्य से इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ. अधिकारी आग लगने के कारण की जांच कर रहे हैं.

ये भी पढ़ें :- माता वैष्णो देवी धाम में कुदरत का दिव्य श्रृंगार, बर्फ की चादर में ढक गया मां का भवन

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Kashmir Fire, Dal Lake Fire, Dal Lake Guest House Fire
Get App for Better Experience
Install Now