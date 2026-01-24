कश्‍मीर में डल लेक के किनारे स्थित एक गेस्‍ट हाउस में भीषण आग लग गई है. आग इतनी भीषण है कि इसी लपटें दूर से देखी जा सकती हैं. कश्‍मीर में इन दिनों काफी सैलानी आते हैं, क्‍योंकि यहां का नजारा किसी जन्‍नत से कम नहीं होता है. पूरा कश्‍मीर बर्फ की सफेद चादर से पटा पड़ा है. कुदरत के इस नजारे का निहारने के लिए लाखों लोग पहुंचे हुए हैं. इस बीच ये आग कैसे लगी, इसकी जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है.

कैसे लगी गेस्‍ट हाउस में आग?

श्रीनगर के डल झील क्षेत्र में एक गेस्ट हाउस में आग लग गई. माना जा रहा है कि आग इलेक्ट्रिक कंबल से भड़की होगी. इसके बाद लकड़ी से बने गेस्‍ट हाउस में आग तेजी से फैल गई. लेकिन दमकलकर्मियों, स्थानीय लोगों और अधिकारियों की तुरंत कार्रवाई से आग आसपास के होटलों और गेस्ट हाउसों तक फैलने से बच गई.

ये भी पढ़ें :- डोडा सड़क हादसा: 27 जनवरी को घर लौटना था, अब तिरंगे में लिपटकर आएगा शेरपुर का लाल

कोई हताहत नहीं

दमकलकर्मी पानी की नाव से मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाया. लेकिन इससे पहले गेस्ट हाउस के मालिक और अन्य स्थानीय लोगों ने वहां ठहरे मेहमानों को सुरक्षित निकाल लिया था. मेहमानों को पास के एक गेस्ट हाउस में स्थानांतरित कर दिया गया, और पुलिस, अर्धसैनिक बलों और स्थानीय लोगों ने सहायता में सहयोग किया. सौभाग्य से इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ. अधिकारी आग लगने के कारण की जांच कर रहे हैं.

ये भी पढ़ें :- माता वैष्णो देवी धाम में कुदरत का दिव्य श्रृंगार, बर्फ की चादर में ढक गया मां का भवन