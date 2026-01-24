गुलमर्ग में भारी बर्फबारी: ट्रैफिक जाम से लेकर ट्रैवल टिप्स तक, निकलने से पहले ये जरूर जान लें

जम्मू-कश्मीर के गुलमर्ग में भारी बर्फबारी हो चुकी है, ऐसे में अगर आप भी गुलमर्ग घूमने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको बता दें, यहां आप ट्रैफिक जाम में बुरी तरह से फंस सकते हैं. दरअसल श्रीनगर से गुलमर्ग जाने के लिए जहां आमतौर पर डेढ़ घंटे का समय लगता है, वहीं अब बर्फबारी के बाद आपको 5 से 6 घंटे का समय लग सकता है. बता दें, हैवी स्नोफॉल के कारण रोड पर बुरी तरह से जाम लग चुका है और गाड़ियां सड़क पर कई घंटों तक एक जगह की खड़ी हैं. ऐसे में अगर आप गुलमर्ग जाना चाहते हैं, तो पहले इन बातों का खास ध्यान रख लें.

जानें- गुलमर्ग की किस रोड पर लगा है जाम

तंगमार्ग- गुलमर्ग (Tangmarg-Gulmarg) रोड पर आपको हैवी ट्रैफिक देखने को मिलेगा, जहां पिछले दो घंटों से गाड़ियों की लंबी कतार लगी हुई है. बता दें, यहां स्लीपर स्लोप के कारण कई बार गाड़ियां सही से चढ़ नहीं पा रही है. ऐसे में यहां गाड़ियों में स्नो चेन (Snow Chain) का इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि वह फिसलने से बच सकें और रोड पर मजबूत ग्रिप बनी रहे.

गुलमर्ग जाने से पहले इन बातों का रखें ध्यान

देखिए, गुलमर्ग में भारी बर्फबारी शुरू हो चुकी है, ऐसे में अगर आप यहां जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो यह समझ लीजिए, आपको यहां पहुंचने में आम दिनों से ज्यादा समय लग सकता है, इसलिए यात्रा के दौरान अपनी तैयारी पूरी रखें. अपने साथ खाने-पीने का पर्याप्त सामान रखें, बच्चों को कपड़े अच्छे से पहनाएं.

गाड़ी में रखें स्नो चैन

गुलमर्ग एक पहाड़ी एरिया है, ऐसे में यहां भारी स्नोफॉल के कारण सड़कें काफी फिसलन वाली हो जाती है. वहीं अगर आप यहां अपनी गाड़ी से आ रहे हैं, तो टायरों में स्नो चैन (Snow Chain) का इस्तेमाल जरूर करें. यह लोहे की चैन होती है, जो गाड़ियों में बर्फ में फिसलने से बचाती है और स्लिपरी रोड पर आपकी गाड़ी आसानी से चल सकती है.

गुलमर्ग में यहां घूमें

सर्दियों में घूमने के लिए गुलमर्ग बेस्ट डेस्टिनेशन है. यहां आप स्कीइंग, गोंडोला राइड, स्नोबोर्डिंग और जमी हुई लेक पर चलने का मजा ले सकते हैं. इसी के साथ सर्दियों में यहां का नजारा आपको सपनों की दुनिया से कम नहीं लगेगा.