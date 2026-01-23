विज्ञापन

Republic Day 2026 Long Weekend: शिमला-मनाली नहीं इस बार कश्मीर का रुख करें, गुलमर्ग में बर्फबारी ने बिछाई सफेद चादर

Republic Day 2026 Long Weekend: अक्सर लोग इस समय शिमला या मनाली की ओर भागते हैं, जिससे वहां भारी ट्रैफिक और भीड़ हो जाती है. लेकिन इस बार मौसम की मेहरबानी कहीं और बरस रही है. ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक, कश्मीर घाटी इस समय किसी फिल्मी सीन जैसी खूबसूरत नजर आ रही है.

श्रीनगर:

Republic Day 2026 Long Weekend: जनवरी का महीना हो, हाथों में गर्म चाय का प्याला हो और सामने पहाड़ों पर गिरती सफेद बर्फ... ये सोचकर ही मन खुश हो जाता है. अगर आप भी साल 2026 के पहले बड़े 'लॉन्ग वीकेंड' (Republic Day Long Weekend) का इंतजार कर रहे हैं, तो आपका इंतजार खत्म हुआ. इस बार 26 जनवरी सोमवार को है, जिसका मतलब है कि आपके पास शनिवार, रविवार और सोमवार- पूरे तीन दिन की छुट्टी है.

Kaha Ghumne Jaye: अक्सर लोग इस समय शिमला या मनाली की ओर भागते हैं, जिससे वहां भारी ट्रैफिक और भीड़ हो जाती है. लेकिन इस बार मौसम की मेहरबानी कहीं और बरस रही है. ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक, कश्मीर घाटी इस समय किसी फिल्मी सीन जैसी खूबसूरत नजर आ रही है.

गुलमर्ग में हो रही है जमकर बर्फबारी

Barf Kaha Gir Rahi Hai: कश्मीर के प्रसिद्ध स्की रिसॉर्ट, गुलमर्ग में गुरुवार रात से ही मौसम ने करवट ली है. यहां एक शक्तिशाली पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) की वजह से जबरदस्त बर्फबारी शुरू हो गई है. देखते ही देखते गुलमर्ग की सड़कों, पेड़ों और होटलों की छतों पर कई इंच ताज़ा बर्फ की चादर बिछ गई है.

अधिकारियों का कहना है कि ऊंचे इलाकों में मध्यम से भारी बर्फबारी जारी है. अगर आप एडवेंचर के शौकीन हैं और स्कीइंग या स्नोबोर्डिंग का लुत्फ उठाना चाहते हैं, तो इस 26 जनवरी के वीकेंड के लिए गुलमर्ग से बेहतर कोई और जगह नहीं हो सकती.

शिमला-मनाली क्यों नहीं, कश्मीर क्यों?

शिमला और मनाली में इस समय पर्यटकों की इतनी भीड़ होती है कि आप सुकून के पल नहीं बिता पाते. वहीं दूसरी ओर, कश्मीर में आपको एक अलग तरह की शांति और प्राकृतिक सुंदरता मिलेगी. बारामूला, कुपवाड़ा और शोपियां जैसे इलाकों में भी इस बार अच्छी बर्फबारी हुई है, जो इन्हें 'ऑफबीट' डेस्टिनेशन चाहने वालों के लिए परफेक्ट बनाती है.

इस ट्रिप में क्या है खास?

कश्मीर की इस यात्रा में आपको सिर्फ बर्फ ही नहीं, बल्कि बहुत कुछ नया देखने को मिलेगा:

गुलमर्ग का गोंडोला राइड: बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच दुनिया की सबसे ऊंची केबल कार (Gondola) की सवारी करना एक जादुई अनुभव है.
श्रीनगर की बारिश और डल झील: श्रीनगर के मैदानी इलाकों में भारी बारिश हो रही है, जिससे डल झील का नजारा और भी खूबसूरत हो गया है. शिकारे की सवारी करते हुए गिरती बूंदों का आनंद लेना आपकी ट्रिप को यादगार बना देगा.
कश्मीरी खानपान (Wazwan): कड़कड़ाती ठंड में कश्मीर का प्रसिद्ध 'वाज़वान' और 'कहवा' (Kashmiri Kahwa) आपको अंदर से गर्माहट देगा.
शोपियां और कुपवाड़ा का सौंदर्य: अगर आप भीड़ से दूर जाना चाहते हैं, तो शोपियां के सेब के बागानों में जमी बर्फ और कुपवाड़ा की वादियों का दीदार जरूर करें.

यात्रियों के लिए जरूरी सलाह

कश्मीर में इस समय मौसम काफी मिजाजी बना हुआ है. भारी बारिश और बर्फबारी के कारण कुछ जगहों पर पेड़ उखड़ने की खबरें भी आई हैं और एहतियात के तौर पर कुछ इलाकों में बिजली भी काटी गई है. इसलिए अपनी ट्रिप प्लान करते समय इन बातों का ध्यान रखें:

  1. अपने साथ अच्छे ऊनी कपड़े, थर्मल वियर, वाटरप्रूफ जैकेट और बर्फ पर चलने वाले जूते (Gumboots) जरूर रखें.
  2. लॉन्ग वीकेंड होने के कारण होटल और फ्लाइट की बुकिंग पहले से ही करा लें, वरना आखिरी समय में कीमतें आसमान छू सकती हैं.
  3. यात्रा शुरू करने से पहले मौसम विभाग (IMD) की ताजा अपडेट्स जरूर चेक करें, क्योंकि भारी बर्फबारी की वजह से कई बार सड़कें बंद हो जाती हैं.
कैसे पहुंचें कश्मीर?

श्रीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा देश के सभी प्रमुख शहरों से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है. दिल्ली से श्रीनगर की फ्लाइट मात्र 1.5 घंटे की है. अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं, तो जम्मू तवी रेलवे स्टेशन तक आ सकते हैं और वहां से टैक्सी या बस के जरिए श्रीनगर पहुंच सकते हैं.

Republic Day 2026 का यह लॉन्ग वीकेंड आपके लिए एक शानदार मौका है प्रकृति के करीब जाने का. शिमला-मनाली की पुरानी गलियों को इस बार आराम दें और कश्मीर की वादियों में बर्फबारी का स्वागत करें. यकीन मानिए, गुलमर्ग की सफेदी और कश्मीरियों की मेहमाननवाज़ी आपका दिल जीत लेगी.

