दिल्ली में कैसे लौटी शीतलहर, कश्मीर और हिमाचल में बिखरा पड़ा है सफेद सबूत

दिल्ली-एनसीआर समेत लगभग समूचे उत्तर भारत के मौसम ने एक बार फिर करवट ली है. पश्चिमी विक्षोभ की जोरदार सक्रियता ने कश्मीर और हिमाचल की वादियों को सफेद चादर से ढक दिया है. इसी बर्फबारी का असर अब देश की राजधानी दिल्ली तक महसूस होने लगा है. पहाड़ों पर लौटे ‘सफेद दिन' ने राजधानी में शीतलहर को फिर से बुला लिया है. पिछले कई दिनों की सूखी ठंड के बाद मौसम अचानक बदला और दिल्ली‑एनसीआर में बारिश, घना कोहरा और तापमान में तेज गिरावट दर्ज की गई है.

शीतलहर की चपेट में दिल्ली

#WATCH | Himachal Pradesh | Vehicles and houses covered in a thick blanket of snow after Manali received heavy snowfall yesterday. pic.twitter.com/mCpAFqS6zd — ANI (@ANI) January 24, 2026

उत्तराखंड, हिमाचल, कश्मीर में बर्फबारी

जम्मू-कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में 22 से 26 जनवरी के बीच जमकर बर्फबारी और बारिश हुई है, जबकि दिल्ली में शुक्रवार को हुई बारिश ने ठंड को और तेज कर दिया. आने वाले दिनों में भी घना कोहरा, ठंडी हवाएं और गिरता तापमान राजधानी में बने रहने का अनुमान है. IMD के अनुसार पहाड़ों में यह बर्फबारी एक मजबूत पश्चिमी विक्षोभ का परिणाम है, जिसने वेस्टर्न हिमालयन रीजन में भारी से अत्यधिक बर्फबारी हुई.

ये भी पढ़ें : मौसम का टॉर्चर: पूरे उत्तर भारत में हाड़ गलाने वाली ठंड, पहाड़ों पर बर्फ तो दिल्ली-NCR में शीतलहर का कहर

जम्मू-कश्मीर के बडगाम में भारी बर्फबारी

#WATCH | Srinagar, J&K | Snow-covered mountains around the Dal Lake make for a picturesque landscape. pic.twitter.com/UjUxnpfha2 — ANI (@ANI) January 24, 2026

कश्मीर–हिमाचल में बर्फबारी के बाद ‘सफेद सबूत'

कश्मीर और हिमाचल के पहाड़ी क्षेत्रों में इस सीजन की सबसे ज्यादा बर्फबारी दर्ज की गई है. गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग—हर जगह ताजा बर्फ की मोटी परत बिछी और कम ऊंचाई वाले इलाकों में भी हल्की बर्फबारी हुई. शोपियां, लोलाब वैली जैसे इलाकों में कई फीट बर्फ गिरी, जिसकी वजह से कई मार्ग बंद करने पड़े. हिमाचल के शिमला, मनाली, कुफरी, डलहौज़ी, लाहौल‑स्पीति और किन्नौर जैसे पर्यटन स्थलों ने बर्फ से सराबोर होकर पर्यटन को नई जान दे दी है.

ये भी पढ़ें : वीकेंड पर पहाड़ों पर बर्फबारी देखने का प्लान बन न जाए आफत! मनाली-शिमला में लगा लंबा जाम, देखें VIDEO

उत्तरकाशी में रोड से बर्फ हटाती मशीन

दिल्ली में बारिश, कोहरा और तेज ठंड, कैसे लौटी ‘शीतलहर'

दिल्ली में शुक्रवार रात से ही मौसम ने अचानक से पलटी मारी. इस दौरान हल्की से मध्यम बारिश हुई और कई इलाकों में घना कोहरा छा गया. सुबह‑सुबह विजिबिलिटी भी 100–200 मीटर तक सिमट गई. IMD ने बताया है कि 23–24 जनवरी के बाद दिल्ली में तापमान 5–6°C तक गिर सकता है और यह शीतलहर का दौर सप्ताह के आखिरी तक जारी रहेगा. बारिश के बाद बची नमी और पहाड़ों से आती ठंडी हवाएं राजधानी को दोबारा कड़ाके की सर्दी की ओर धकेल रही हैं.

ये भी पढ़ें : लाहौल स्पीति में बर्फबारी का हाल देखिए, सड़कें बंद, बिजली गुल, बसों के पहिए भी जाम

शिमला में बर्फबारी के बाद का नजारा

क्यों पड़ रही है इतनी तेज सर्दी?

पश्चिमी विक्षोभ के कारण पहाड़ों पर लगातार बर्फबारी हो रही है. बर्फबारी के बाद साफ आसमान होता है और रात में तापमान तेजी से गिरता है. बारिश के बाद घना कोहरा ठंडक को और बढ़ा रहा है. उत्तर‑पश्चिम से आने वाली ठंडी हवाएं, जो दिल्ली‑एनसीआर को सीधे प्रभावित करती हैं. सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि उत्तर भारत के और भी मैदानी इलाकों में शीतलहर की स्थिति है.