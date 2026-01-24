विज्ञापन
विशेष लिंक

दिल्ली में कैसे लौटी शीतलहर, कश्मीर और हिमाचल में बिखरा पड़ा है सफेद सबूत

कश्मीर और हिमाचल में ताजा और तेज बर्फबारी के बाद उत्तर भारत का मौसम पलट गया है. पहाड़ों पर गिरी बर्फ का असर दिल्ली तक पहुंचा, जहां बारिश, कोहरे और गिरते तापमान के साथ शीतलहर लौट आई है.

Read Time: 3 mins
Share
दिल्ली में कैसे लौटी शीतलहर, कश्मीर और हिमाचल में बिखरा पड़ा है सफेद सबूत
  • पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के कारण कश्मीर और हिमाचल में भारी बर्फबारी हुई है जिससे पहाड़ों में सफेद चादर बिछी
  • दिल्ली‑एनसीआर में शुक्रवार को बारिश और घना कोहरा छाया जिससे तापमान में तेज गिरावट और शीतलहर बढ़ गई है
  • जम्मू-कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में 22 से 26 जनवरी के बीच लगातार बर्फबारी और बारिश का दौर जारी रहा है
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
नई दिल्ली:

दिल्ली-एनसीआर समेत लगभग समूचे उत्तर भारत के मौसम ने एक बार फिर करवट ली है. पश्चिमी विक्षोभ की जोरदार सक्रियता ने कश्मीर और हिमाचल की वादियों को सफेद चादर से ढक दिया है. इसी बर्फबारी का असर अब देश की राजधानी दिल्ली तक महसूस होने लगा है. पहाड़ों पर लौटे ‘सफेद दिन' ने राजधानी में शीतलहर को फिर से बुला लिया है. पिछले कई दिनों की सूखी ठंड के बाद मौसम अचानक बदला और दिल्ली‑एनसीआर में बारिश, घना कोहरा और तापमान में तेज गिरावट दर्ज की गई है.

Latest and Breaking News on NDTV

शीतलहर की चपेट में दिल्ली 

उत्तराखंड, हिमाचल, कश्मीर में बर्फबारी

जम्मू-कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में 22 से 26 जनवरी के बीच जमकर बर्फबारी और बारिश हुई है, जबकि दिल्ली में शुक्रवार को हुई बारिश ने ठंड को और तेज कर दिया. आने वाले दिनों में भी घना कोहरा, ठंडी हवाएं और गिरता तापमान राजधानी में बने रहने का अनुमान है. IMD के अनुसार पहाड़ों में यह बर्फबारी एक मजबूत पश्चिमी विक्षोभ का परिणाम है, जिसने वेस्टर्न हिमालयन रीजन में भारी से अत्यधिक बर्फबारी हुई.

ये भी पढ़ें : मौसम का टॉर्चर: पूरे उत्तर भारत में हाड़ गलाने वाली ठंड, पहाड़ों पर बर्फ तो दिल्ली-NCR में शीतलहर का कहर

Latest and Breaking News on NDTV

जम्मू-कश्मीर के बडगाम में भारी बर्फबारी 

कश्मीर–हिमाचल में बर्फबारी के बाद ‘सफेद सबूत'

कश्मीर और हिमाचल के पहाड़ी क्षेत्रों में इस सीजन की सबसे ज्यादा बर्फबारी दर्ज की गई है. गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग—हर जगह ताजा बर्फ की मोटी परत बिछी और कम ऊंचाई वाले इलाकों में भी हल्की बर्फबारी हुई. शोपियां, लोलाब वैली जैसे इलाकों में कई फीट बर्फ गिरी, जिसकी वजह से कई मार्ग बंद करने पड़े. हिमाचल के शिमला, मनाली, कुफरी, डलहौज़ी, लाहौल‑स्पीति और किन्नौर जैसे पर्यटन स्थलों ने बर्फ से सराबोर होकर पर्यटन को नई जान दे दी है.

ये भी पढ़ें : वीकेंड पर पहाड़ों पर बर्फबारी देखने का प्लान बन न जाए आफत! मनाली-शिमला में लगा लंबा जाम, देखें VIDEO

Latest and Breaking News on NDTV

उत्तरकाशी में रोड से बर्फ हटाती मशीन 

दिल्ली में बारिश, कोहरा और तेज ठंड, कैसे लौटी ‘शीतलहर'

दिल्ली में शुक्रवार रात से ही मौसम ने अचानक से पलटी मारी. इस दौरान हल्की से मध्यम बारिश हुई और कई इलाकों में घना कोहरा छा गया. सुबह‑सुबह विजिबिलिटी भी 100–200 मीटर तक सिमट गई. IMD ने बताया है कि 23–24 जनवरी के बाद दिल्ली में तापमान 5–6°C तक गिर सकता है और यह शीतलहर का दौर सप्ताह के आखिरी तक जारी रहेगा. बारिश के बाद बची नमी और पहाड़ों से आती ठंडी हवाएं राजधानी को दोबारा कड़ाके की सर्दी की ओर धकेल रही हैं. 

ये भी पढ़ें : लाहौल स्पीति में बर्फबारी का हाल देखिए, सड़कें बंद, बिजली गुल, बसों के पहिए भी जाम

Latest and Breaking News on NDTV

शिमला में बर्फबारी के बाद का नजारा

क्यों पड़ रही है इतनी तेज सर्दी?

पश्चिमी विक्षोभ के कारण पहाड़ों पर लगातार बर्फबारी हो रही है. बर्फबारी के बाद साफ आसमान होता है और रात में तापमान तेजी से गिरता है. बारिश के बाद घना कोहरा ठंडक को और बढ़ा रहा है. उत्तर‑पश्चिम से आने वाली ठंडी हवाएं, जो दिल्ली‑एनसीआर को सीधे प्रभावित करती हैं. सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि उत्तर भारत के और भी मैदानी इलाकों में शीतलहर की स्थिति है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Delhi Cold Wave, Delhi Weather Update, Kashmir Snowfall, Himachal Snowfall, Western Disturbance Impact
Get App for Better Experience
Install Now