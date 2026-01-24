अरे धक्के तो लगवा दोगे... पहाड़ों की सैर का मजा न बन जाए सजा, चकराता से आया ये वीडियो देखा क्या

chakrata snowfall video: सर्दी की विदाई से पहले पहाड़ बर्फबारी से ढक गए हैं. पहाड़ों को बर्फ की चादर ने ढका तो पर्यटकों का दिल भी मचल उठा. बर्फबारी ने पहाड़ों में बर्फ का इंतजार कर रहे पर्यटकों को खुश कर दिया है और प्रकृति के इस खूबसूरत मंजर का मजा लेने के लिए बहुत से पर्यटक पहाड़ों का रुख कर रहे हैं. हालांकि आप अगर पहाड़ों में जा रहे हैं तो इस बात के लिए तैयार रहें कि आपको अपने वाहने को धक्‍का मारने के लिए कभी भी मजबूर होना पड़ सकता है. बहुत से पर्यटकों को ऐसी ही परिस्थितियों से रूबरू होना पड़ रहा है. खासतौर पर उत्तराखंड के चकराता से ऐसे ही कई वीडियो सामने आए हैं.

उत्तराखंड के चकराता में ताजा बर्फबारी के बाद से ही बड़ी संख्‍या में पर्यटक उमड़ रहे हैं. हालांकि संकरी सड़कों और बेहिसाब वाहनों की आवाजाही जाम के हालात पैदा कर रही है. उस पर बर्फबारी में वाहनों को गंतव्‍य तक ले जाना भी बड़ी चुनौती है.

ये भी पढ़ें: बर्फबारी बनी आफत! पहाड़ों पर घूमने का है प्लान तो चकराता में लगे लंबे जाम का वीडियो जरूर देख लें



जाम और धक्‍के लगाने की गुजारिश

चकराता से एक वीडियो सामने आया है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि एक जगह पर कई वाहन फंसे हैं और एक शख्‍स दूसरों को धक्‍का लगाने की गुहार लगाता नजर आ रहा है.

वीडियो में शख्‍स अन्‍य लोगों से कहता है, " आओ बैठो... चलानी आती है... अरे धक्‍के तो लगवा दोगे."

उत्तराखंड के चकराता में ताजा बर्फबारी के बाद से ही बड़ी संख्‍या में पर्यटक उमड़ रहे हैं. हालांकि संकरी सड़कों और बेहिसाब वाहनों की आवाजाही जाम के हालात पैदा कर रही है. उस पर बर्फबारी में वाहनों को गंतव्‍य तक ले जाना भी बड़ी चुनौती है. ऐसे में चकराता से एक वीडियो सामने आया है,… pic.twitter.com/QUn8LTmlLT — NDTV India (@ndtvindia) January 24, 2026

ये भी पढ़ें: पहाड़ों पर हो रही सीजन की पहली बर्फबारी, Videos में देखें- कश्मीर से हिमाचल तक कैसे हैं हालात

बर्फबारी का लुत्‍फ उठा रहे पर्यटक

यह वीडियो बताता है कि बर्फ पर वाहन चलाना आसान नहीं है और सड़कों पर जगह-जगह लगे जाम ने हालात और बिगाड़ दिए हैं. बर्फबारी के कारण वाहन सड़को पर फिसल रहे हैं. हालांकि ऐसे भी वीडियो सामने आए हैं, जब सड़क पर लंबा जाम लगा है और लोग इन मुश्किल हालात में भी अपने मनोरंजन के लिए कोई न कोई बहाना ढूंढ ही लेते हैं. ऐसा ही एक वीडियो सामने आया है, जिसमें बर्फबारी हो रही है, वाहन फिसल रहे हैं और सड़क पर जाम के बावजूद लोग अपने वाहनों में तेज संगीत की धुन पर बर्फबारी का आनंद ले रहे हैं.

बावजूद इसके पहाड़ों पर जाना इस वक्‍त आपके लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है. जाम और वाहनों के फिसलने के कारण आपको परेशानी हो सकती है. ऐसे में अगर आप भी पहाड़ों पर जाने की सोच रहे हैं तो सोच समझ कर ही निर्णय लें.