अरे धक्के तो लगवा दोगे... पहाड़ों की सैर का मजा न बन जाए सजा, चकराता से आया ये वीडियो देखा क्या

- उत्तराखंड के चकराता में ताजा बर्फबारी के बाद पर्यटकों की भारी भीड़ के कारण जाम की स्थिति बन गई है.
- बर्फबारी के कारण वाहनों को गंतव्य तक पहुंचाना चुनौतीपूर्ण हो गया है और कई वाहन फिसलने से जाम में फंसे हैं.
- चकराता से आए वीडियो में देखा जा सकता है कि एक व्यक्ति दूसरों से वाहन को धक्के लगाने के लिए मदद मांग रहा है.
chakrata snowfall video: सर्दी की विदाई से पहले पहाड़ बर्फबारी से ढक गए हैं. पहाड़ों को बर्फ की चादर ने ढका तो पर्यटकों का दिल भी मचल उठा. बर्फबारी ने पहाड़ों में बर्फ का इंतजार कर रहे पर्यटकों को खुश कर दिया है और प्रकृति के इस खूबसूरत मंजर का मजा लेने के लिए बहुत से पर्यटक पहाड़ों का रुख कर रहे हैं. हालांकि आप अगर पहाड़ों में जा रहे हैं तो इस बात के लिए तैयार रहें कि आपको अपने वाहने को धक्का मारने के लिए कभी भी मजबूर होना पड़ सकता है. बहुत से पर्यटकों को ऐसी ही परिस्थितियों से रूबरू होना पड़ रहा है. खासतौर पर उत्तराखंड के चकराता से ऐसे ही कई वीडियो सामने आए हैं.
उत्तराखंड के चकराता में ताजा बर्फबारी के बाद से ही बड़ी संख्या में पर्यटक उमड़ रहे हैं. हालांकि संकरी सड़कों और बेहिसाब वाहनों की आवाजाही जाम के हालात पैदा कर रही है. उस पर बर्फबारी में वाहनों को गंतव्य तक ले जाना भी बड़ी चुनौती है.
जाम और धक्के लगाने की गुजारिश
चकराता से एक वीडियो सामने आया है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि एक जगह पर कई वाहन फंसे हैं और एक शख्स दूसरों को धक्का लगाने की गुहार लगाता नजर आ रहा है.
वीडियो में शख्स अन्य लोगों से कहता है, " आओ बैठो... चलानी आती है... अरे धक्के तो लगवा दोगे."
pic.twitter.com/QUn8LTmlLT— NDTV India (@ndtvindia) January 24, 2026
बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे पर्यटक
यह वीडियो बताता है कि बर्फ पर वाहन चलाना आसान नहीं है और सड़कों पर जगह-जगह लगे जाम ने हालात और बिगाड़ दिए हैं. बर्फबारी के कारण वाहन सड़को पर फिसल रहे हैं. हालांकि ऐसे भी वीडियो सामने आए हैं, जब सड़क पर लंबा जाम लगा है और लोग इन मुश्किल हालात में भी अपने मनोरंजन के लिए कोई न कोई बहाना ढूंढ ही लेते हैं. ऐसा ही एक वीडियो सामने आया है, जिसमें बर्फबारी हो रही है, वाहन फिसल रहे हैं और सड़क पर जाम के बावजूद लोग अपने वाहनों में तेज संगीत की धुन पर बर्फबारी का आनंद ले रहे हैं.
उत्तराखंड: चकराता में सीजन की पहली बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए पर्यटकों की उमड़ी भीड़, सड़कों पर लगा लंबा जाम#Uttarakhand pic.twitter.com/1HdShenGUM— NDTV India (@ndtvindia) January 24, 2026
बावजूद इसके पहाड़ों पर जाना इस वक्त आपके लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है. जाम और वाहनों के फिसलने के कारण आपको परेशानी हो सकती है. ऐसे में अगर आप भी पहाड़ों पर जाने की सोच रहे हैं तो सोच समझ कर ही निर्णय लें.
