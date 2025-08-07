विज्ञापन
अमेरिका के साथ संबंध बनाए रखने होंगे... ट्रंप के 50 फीसदी टैरिफ पर अखिलेश यादव

पिछले सप्ताह घोषित 25 प्रतिशत शुल्क के अतिरिक्त राष्ट्रपति ट्रंप ने बुधवार को भारत पर रूसी तेल की खरीद को लेकर और 25 प्रतिशत शुल्क लगा दिया, जिससे भारत पर कुल शुल्क 50 प्रतिशत हो गया है जो कि अमेरिका द्वारा किसी भी देश पर लगाए गए सबसे अधिक शुल्कों में से एक है.

ट्रंप द्वारा भारत पर लगाए गए 25 प्रतिशत शुल्क का पहला चरण आज से प्रभावी
  • डोनाल्ड ट्रंप की ओर से भारतीय वस्तुओं पर 50 फीसद टैरिफ लगाने के फैसले पर कई नेताओं की प्रतिक्रिया आई है.
  • कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा, सरकार को स्थिति पर स्पष्ट प्रतिक्रिया देनी चाहिए, मजबूती से खड़ा रहना चाहिए
  • अखिलेश यादव ने कहा अमेरिका के साथ ऐतिहासिक संबंधों को मजबूत बनाए रखने की आवश्यकता है.
नई दिल्ली:

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से भारतीय वस्तुओं पर 50 फीसद टैरिफ लगाने के फैसले पर चंडीगढ़ से कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी का बयान आया है. NDTV से कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा, सरकार को भरोसे में लेना सही. सरकार को सीधा खड़ा रहने चाहिए. सरकार की और से प्रतिक्रिया आती नहीं हैं. सरकार को सीधा खड़ा होकर रीढ़ की हड्डी दिखानी चाहिए. क्या आपको लगता है ये भारत के लिए मौका भी है? इस सवाल के जवाब में मनीष तिवारी ने कहा कि सिर्फ भारत के ऊपर ये नहीं हुआ है, स्विट्जरलैंड, ब्राजील, चीन पर भी टैरिफ लगाया गया है, तो ये मौका है ग्लोबर ट्रेडिंग आर्किटेक्चर को रओर्डेर करने का.

भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाने पर समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने कहा, "आपको अमेरिका के साथ संबंध बनाए रखने होंगे. अमेरिका के साथ हमारे ऐतिहासिक संबंध रहे हैं और हमें इन संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में काम करने की ज़रूरत है. इस सरकार के 11 साल पूरे होने के बाद सरकार यह सब क्यों कह रही है?..."

पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा रूसी तेल की खरीद पर भारत पर अतिरिक्त 25% टैरिफ लगाने पर कहा, इस टैरिफ से हमारी दवाई उद्योग समाप्त हो जाएगी. पीएम मोदी निर्णय ले कि यहां से जो दवाई अमेरिका के पास सप्लाई होती है उसे बंद कर दे.

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर कुल 50 प्रतिशत का शुल्क लगाए जाने की घोषणा के बाद आरोप लगाया कि मोदी सरकार की विदेश नीति पूरी तरह लड़खड़ा गई है और उसे समझ नहीं आ रहा कि इस स्थिति से कैसे निपटें. खरगे ने दावा किया कि ट्रंप बार बार धमका रहे हैं लेकिन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी चुप हैं. खरगे ने ‘एक्स' पर अपने पोस्ट में कहा, ‘‘ भारत का राष्ट्रीय हित सर्वोपरि है. कोई भी देश जो गुटनिरपेक्षता की विचारधारा में अंतर्निहित हमारी समय की कसौटी पर कसी गई सामरिक स्वायत्तता की नीति के लिए भारत को मनमाने ढंग से दंडित करता है, वह भारत के मज़बूत ढांचे को नहीं समझता.''

बता दें भारत से आयात पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा घोषित 25 प्रतिशत शुल्क का पहला चरण बृहस्पतिवार से लागू हो गया. पिछले सप्ताह, व्हाइट हाउस ने घोषणा की थी कि भारत को 25 प्रतिशत शुल्क का भुगतान करना पड़ेगा. इसके बाद ट्रंप ने एक शासकीय आदेश जारी किया था जिसमें यह सूची थी कि अमेरिका दुनिया भर के विभिन्न देशों से आयात पर कितना शुल्क लगाएगा. ट्रंप ने एक शासकीय आदेश में करीब 70 देशों के लिए शुल्क दरों की घोषणा की थी. भारत पर 25 प्रतिशत ‘‘जवाबी शुल्क'' बृहस्पतिवार से प्रभावी हो गया.

पिछले सप्ताह घोषित 25 प्रतिशत शुल्क के अतिरिक्त राष्ट्रपति ट्रंप ने बुधवार को भारत पर रूसी तेल की खरीद को लेकर और 25 प्रतिशत शुल्क लगा दिया, जिससे भारत पर कुल शुल्क 50 प्रतिशत हो गया है जो कि अमेरिका द्वारा किसी भी देश पर लगाए गए सबसे अधिक शुल्कों में से एक है. यह अतिरिक्तशुल्क 21 दिन बाद यानी 27 अगस्त से प्रभावी होगा.

