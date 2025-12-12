विज्ञापन
Year Ender 2025: टैरिफ वॉर के बावजूद 825.25 बिलियन डॉलर का एक्‍सपोर्ट, फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट ने भी खोले भविष्‍य के द्वार

सरकारी ई-मार्केटप्लेस (GEM) के लिए भी यह वर्ष काफी अच्छा रहा है और इसकी स्थापना के बाद से संचयी जीएमवी 15 लाख करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर गया और 30 नवंबर 2025 तक यह 16.41 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया है.

आर्थिक मोर्चे पर देश के लिए साल 2025 काफी अच्छा रहा. इस दौरान निर्यात रिकॉर्ड स्तर पर रहा और साथ ही एफटीए यानी फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट के जरिए विदेशों में व्यापार के लिए नए रास्ते खुले हैं. सरकार की ओर से यह उपलब्धि ऐसे समय पर हासिल की गई है, जब अमेरिका के टैरिफ वॉर के बीच वैश्विक स्तर पर अस्थिरता देखी जा रही है. वाणिज्य विभाग की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, वस्तु और सेवा (Goods and Service) दोनों मोर्चे पर देश का निर्यात 2024-25 में अपने ऑल-टाइम हाई 825.25 बिलियन डॉलर पर रहा है. इसमें सालाना आधार पर 6.05% की ग्रोथ देखने को मिली है.

हाल ही में लोकसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 की पहली छमाही (अप्रैल-सितंबर अवधि) में देश ने 418.6 अरब डॉलर का निर्यात किया है, जो कि पिछले साल की समान अवधि के 395.7 अरब डॉलर से अधिक है और यह निर्यात का अब तक का सबसे मजबूत आंकड़ा है.

CETA ने विदेश व्‍यापार को दिया बढ़ावा 

इसके साथ ही, भारत-ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते (CETA) ने देश के विदेशी व्यापार को विस्तार देने का काम किया है. इससे ब्रिटेन में भारत का 99% निर्यात शुल्क मुक्त हो गया है. इसके साथ ही, कई अन्य बड़े देशों और अर्थव्यवस्थाओं के साथ भारत एफटीए के लिए बातचीत कर रहा है. इनमें यूरोपीय संघ और अमेरिका आदि का नाम शामिल हैं.

इस साल सरकार की ओर से निर्यात संवर्धन मिशन को मंजूरी दी गई, जिससे निर्यात वृद्धि के लिए एक व्यापक, मजबूत और डिजिटल रूप से सक्षम ढांचा स्थापित हुआ, जिसे वित्त वर्ष 2025-26 से वित्त वर्ष 2030-31 के लिए 25,060 करोड़ रुपए के परिव्यय का समर्थन प्राप्त है.

विदेशों में भारत का शो

वर्ल्ड एक्पो का पांचवां संस्करण (World Expo)ओसाका, जापान में आयोजित किया गया, जहां भारतीय पवेलियन ने बाहरी डिजाइन श्रेणी में कांस्य पुरस्कार जीता और 37 लाख आगंतुकों के साथ तीसरी सबसे अधिक आगंतुक संख्या दर्ज की. साथ ही, ट्रेड ईकनेक्ट और ट्रेड इंटेलिजेंस एंड एनालिटिक्स (TIA) पोर्टल सहित डिजिटल सुधार, साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण को मजबूत कर रहे हैं और पक्षकारों के समन्वय में सुधार कर रहे हैं.

