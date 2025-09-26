पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में मां और 3 बेटियों की रहस्यमय परिस्थिति में मौत, जांच में जुटी पुलिस

पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में दर्दनाक हादसा हुआ है. यहां बंदवान थाना क्षेत्र के लतापारा में एक मां और उसकी तीन बेटियों के रहस्यमय परिस्थितियों में मृत पाए जाने से स्थानीय निवासी हैरान हैं. मृतकों की पहचान पिया गोराई (30), बैशाखी गोराई (13), पल्लबी गोराई (10) और सौरवी गोराई (6) के रूप में हुई है. अभी तक ये पता नहीं चल पाया कि आखिर, चारों की मौत का कारण क्‍या है?

पुलिस सूत्रों के अनुसार, परिवार ने कल रात सोने से पहले "पोकरी-मुरी" खाया था. इसके बाद वह सो गए. बताया जा रहा है कि पिया गोराई के पति आनंद ओराई झारखंड के हजारीबाग से देर रात घर लौटे और अपनी पत्नी और बेटियों को बेहोश पाया. वह उन्हें तुरंत स्थानीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां डॉक्टरों ने चारों को मृत घोषित कर दिया.

पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए पुरुलिया राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय भेज दिया है. इस दुखद घटना के कारणों का पता लगाने के लिए जांच की जा रही है. पोस्‍टमार्टम की रिपोर्ट सामने आने के बाद ही ये पता चल पाएगा कि आखिर ऐसा क्‍या हुआ कि मां और उनकी बेटियों की मौत हो गई. क्‍या पोकरी मुरी में कुछ जहरीला पद्धार्थ तो नहीं मिला था या फिर इसके बाद उन्‍होंने कुछ ओर खाया था?