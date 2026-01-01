बंगाल, तमिलनाडु को मिलेगी बड़ी सौगात, इन रूट्स पर जल्द चलेंगी तीन अमृत भारत साप्ताहिक ट्रेनें

चुनाव की तैयारी कर रहे तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल को रेल कनेक्टिविटी के मोर्चे पर बड़ी सौगात मिलने जा रही है. रेल बोर्ड ने दोनों राज्यों के बीच बढ़ती यात्री मांग को देखते हुए तीन अमृत भारत साप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेनों की शुरुआत को मंजूरी दे दी है. आने वाले दिनों में ये ट्रेनें परिचालन में लाई जाएंगी.

अमृत भारत एक्सप्रेस गैर-एसी श्रेणी की ट्रेन है, जिसमें वंदे भारत एक्सप्रेस जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं. इन तीन ट्रेनों की शुरुआत 11 नई वंदे भारत और अमृत भारत सेवाओं के व्यापक विस्तार योजना का हिस्सा है, जिन्हें असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और कर्नाटक सहित अन्य राज्यों को जोड़ने के लिए प्रस्तावित किया गया है. इन सेवाओं के 17 जनवरी से पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के विभिन्न स्टेशनों से शुरू होने की संभावना है.

तीन प्रमुख रूट, कनेक्टिविटी को मिलेगी मजबूती

आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, तीन नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें तांबरम-संरागाछी, तिरुचिरापल्ली-न्यू जलपाईगुड़ी और नागरकोइल-न्यू जलपाईगुड़ी रूट पर चलाई जाएंगी. रेल बोर्ड ने इन ट्रेनों के रूट और समय-सारिणी को अंतिम रूप देते हुए औपचारिक आदेश जारी कर दिए हैं.प्रत्येक रेक में आठ स्लीपर कोच, 11 सेकेंड क्लास सिटिंग कोच, दिव्यांग यात्रियों के लिए एक विशेष कोच और एक पैंट्री कार शामिल होगी.

उत्तर बंगाल और सिक्किम को मिलेगा लाभ

न्यू जलपाईगुड़ी तक जाने वाली सेवाओं से न केवल उत्तर बंगाल की कनेक्टिविटी बेहतर होगी, बल्कि सिक्किम तक पहुंच भी आसान बनेगी. बता दें कि सिक्किम देश का एकमात्र ऐसा राज्य है, जहां अब तक रेल लाइन नहीं है और न्यू जलपाईगुड़ी वहां के लिए प्रमुख प्रवेश द्वार माना जाता है. इन तीन अमृत भारत ट्रेनों के अलावा, तमिलनाडु में चेन्नई एग्मोर-रामेश्वरम के बीच एक नई वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू करने की भी योजना है. इसे जनवरी के चौथे सप्ताह तक शुरू किए जाने की संभावना जताई जा रही है.

यात्रियों की पुरानी मांग होगी पूरी

पश्चिम बंगाल, बिहार, ओडिशा और पूर्वोत्तर राज्यों से दक्षिण भारत, खासकर चेन्नई जाने वाले यात्रियों और प्रवासी कामगारों की ओर से लंबे समय से अतिरिक्त ट्रेनों की मांग की जा रही थी. चेन्नई–हावड़ा/शालीमार रेल कॉरिडोर देश के सबसे व्यस्त और दबाव वाले रूट्स में शामिल है. रेलवे अधिकारियों का कहना है कि इन नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों से मौजूदा सेवाओं पर दबाव कम होगा और त्योहारों या आकस्मिक यात्रा के दौरान यात्रियों को बेहतर और भरोसेमंद विकल्प मिल सकेगा.

ट्रेनों का प्रस्तावित समय

रेल बोर्ड के नए आदेश के मुताबिक, तांबरम–संरागाछी साप्ताहिक अमृत भारत एक्सप्रेस शुक्रवार को तांबरम से और शनिवार को संरागाछी से चलेगी. यह एग्मोर, गुडूर, विजयवाड़ा और भद्रक होते हुए गुजरेगी.

तिरुचिरापल्ली-न्यू जलपाईगुड़ी सेवा बुधवार को तिरुचि से और शुक्रवार को न्यू जलपाईगुड़ी से रवाना होगी.

नागरकोइल–न्यू जलपाईगुड़ी अमृत भारत एक्सप्रेस रविवार को नागरकोइल से और बुधवार को न्यू जलपाईगुड़ी से चलेगी.

रेलवे का मानना है कि इन नई सेवाओं से पूर्व और दक्षिण भारत के बीच यात्रा और अधिक सुगम होगी.

पूर्व और दक्षिण भारत के बीच रेल संपर्क होगा मजबूत

रेलवे अधिकारियों का कहना है कि इन नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों के शुरू होने से पूर्व और दक्षिण भारत के बीच रेल संपर्क मजबूत होगा, यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलेगी और भीड़भाड़ वाले रूट्स पर दबाव कम होगा. साथ ही, त्योहारों और आकस्मिक यात्राओं के दौरान लोगों को भरोसेमंद और सुलभ यात्रा विकल्प उपलब्ध हो सकेगा.