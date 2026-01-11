काफिले पर हमले के बाद थाने में धरने पर बैठे सुवेंदु अधिकारी, बोले- यह विपक्ष की हर आवाज पर हमला

पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी ने तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर उनके काफिले पर हमले का आरोप लगाया है. उन्‍होंने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी सरकार की हिंसा और मनमानी की संस्‍कृति से उत्‍साहित कायरों ने पुलिस की मौजूदगी में हमला किया. इस मामले में आरोपियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई और गिरफ्तारी की मांग पर अधिकारी चंद्रकोना पुलिस स्‍टेशन में ही धरने पर बैठ गए. उन्‍होंने कहा कि बंगाल की जनता इस कानूनविहिन तानाशाही से बेहतर की हकदार है.

भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि हम न्याय के लिए यहां आए हैं, चुनाव नजदीक है. ये लोग हारने वाले हैं. ये भाजपा को खत्म करना चाहते हैं. उन्‍होंने आरोप लगाया कि टीएमसी यूथ विंग प्रेसिडेंट और टीएमसी लेबर यूनियन लीडर वहां मौजूद थे, मैंने शामिल लोगों के नाम बता दिए हैं. साथ ही कहा कि एफआईआर दर्ज की जाए और इन लोगों को गिरफ्तार किया जाए.

Photo Credit: IANS

पुलिस की मौजूदगी में हमले का आरोप

सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि शनिवार रात करीब 8 बजकर 20 मिनट पर पुरुलिया से लौट रहा था. पश्चिमी मेदिनीपुर जिले के चंद्रकोना रोड पर टीएमसी के गुंडों ने मुझ पर हमला कर दिया.

उन्‍होंने आरोप लगाया कि पुलिस की मौजूदगी में उन पर हमला किया गया. साथ ही कहा कि कानून के रखवाले मूक दर्शक बने रहे.

Photo Credit: IANS

TMC की हताशा दिख रही: अधिकारी

अधिकारी ने कहा कि यह सिर्फ मुझ पर हमला नहीं है. यह पश्चिम बंगाल में विपक्ष की हर आवाज पर हमला है और टीएमसी की हताशा साफ दिख रही है.

साथ ही तृणमूल पर बरसते हुए उन्‍होंने कहा कि वे जनता के बढ़ते गुस्से का सामना नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए गुंडागर्दी का सहारा ले रहे हैं. उन्‍होंने आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी की मांग की. साथ ही कहा कि बंगाल की जनता इस कानूनविहीन तानाशाही से बेहतर की हकदार है. जब तक जवाबदेही तय नहीं हो जाती है, मैं पीछे नहीं हटूंगा.

