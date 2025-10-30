मोंथा का कहर! UP के 17 जिलों में आज झमाझम बारिश, बिहार के 20 जिलों में भी अलर्ट, जानें दिल्ली का हाल

उत्तर भारत में ठंड ने दस्तक दे दी है. क्या यूपी और क्या दिल्ली-एनसीआर, हर जगह अब सिहरन महसूस होने लगी है. इसकी बड़ी वजह छिटपुट बारिश को भी माना जा रहा है. आंध्र में आए मोंथा तूफान का असर भी इन जगहों पर देखा जा रहा है. तूफान की वजह से आंध्र में 3 लोगों की मौत हो चुकी है. दिल्ली, यूपी, बिहार समेत देश के अन्य हिस्सों में अब ठंड महसूस होने लगी है. अब सिर्फ रात में ही नहीं दिन में भी तापमान गिरने लगा है. पिछले दो दिनों से राजधानी दिल्ली में बादल छाए रहे. मौसम विभाग ने 30 अक्टूबर के लिए हल्की बारिश की एडवाइजरी जारी की है. वहीं यूपी में भी 30 अक्टूबर को झमाझम बारिश हो सकती है. पूर्वी यूपी के 17 जिलों के लिए बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है.

दिल्ली में कैसा रहेगा मौसम?

बारिश अगर होती है तो ठंड और बढ़ने लगेगी. बात अगर दिल्ली की करें तो सुबह तो मौसम साफ है लेकिन दोपहर में बादल छाये रहने की संभावना है. इस दौरान अधिकतम तापमान 29 से 31 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है. IMD ने दिल्ली वालों को ठंड को लेकर पहले ही आगाह कर दिया है, 1 नवंबर से ठंड बढ़ने का अनुमान जताया है. मोंथा तूफान के असर की वजह से पारा गिर सकता है.

(A) Depression [Remnant of Severe Cyclonic Storm "Montha"] over south Chhattisgarh & adjoining Vidarbha



The Depression [Remnant of Severe Cyclonic Storm "Montha"] over south Chhattisgarh & neighbourhood moved north-northwestwards with a speed of 17 kmph during past 6 hours

मोंथा की वजह से तेलंगाना में भारी बारिश

मोंथा तूफान का असर तेलंगाना में लगातार देखा जा रहा है. बुधवार को वारंगल में भारी बारिश हुई. जिसकी वजह से वारंगल रेलवे स्टेशन पर जलभराव हो गया.

यूपी में कैसा रहेगा मौसम?

यूपी में भी बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है. गुरुवार को राज्य में झमाझम बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. इस दौरान पूर्वी यूपी के मऊ, वाराणसी, जौनपुर और प्रयागराज समेत कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है. इस दौरान तेज हवाएं भी चल सकती हैं. 30 और 31 अक्टूबर को यूपी में बारिश का अलर्ट है. वहीं 1 नवंबर से मौसम साफ रहेगा. पश्चिमी यूपी की कुछ जगहों पर भी आज बारिश हो सकती है.

PTI फोटो.

बिहार में कैसा रहेगा मौसम?

बिहार में अगले 48 घंटों तक अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कोई बदलाव होने की संभावना नहीं है. मौसम विभाग ने राज्य के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है. मोंथा तूफान का असर बिहार में देखा जा रहा है. बुधवार को 12 जिलों में बूंदाबांदी देखी गई. गुरुवार को दरभंगा, मुजफ्फरपुर, बक्सर समेत राज्य के 20 जिलें में भारी बारिश का अलर्ट है. मौसम विभाग ने पहले ही 3 दिन के लिए खराब मौसम का अलर्ट जारी कर दिया था. बारिश की वजह से तापमान गिरेगा और ठंड और भी बढ़ जाएगी.