सर्दी का सितम... दिल्ली में शीतलहर, हिमाचल में बर्फबारी, इन 3 राज्यों में बारिश; 12 शहरों में पड़ेगा घना कोहरा

देश के ज्यादातर हिस्सों में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़नी शुरू हो चुकी है. उत्तर भारत में शीतलहर के प्रकोप के बीच कुछ जगहों पर बारिश आफत और बढ़ाएगी. दरअसल मौसम विभाग ने देश के तीन राज्यों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया है. इसके साथ ही 12 शहरों में घने कोहरे का भी अलर्ट है. इस दौरान लोगों से सावधान रहने की अपील की गई है. सर्दी का आलम कुछ ऐसा है कि कई शहरों का पारा 15 डिग्री सेल्सियस से नीचे खिसक सकता है. वहीं न्यूनतम तापमान 5 डिग्री से नीचे जा सकता है.

7 दिसंबर को कैसा रहेगा दिल्ली का मौसम?

दिल्ली के लोगों को 7 दिसंबर को शीतलहर से सावधान रहने की जरूरत है. इस दौरान पारा और भी गिर सकता है. सुबह तड़के घर से निकलने वालों को भी सावधान रहने की जरूरत है. ठंडी हवाओं के बीच दोपहिया वाहन बहुत ही सोच समझकर चलाएं. दिल्ली का अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस तक रहने का अनुमान है.

किन राज्यों के लिए बर्फबारी का अलर्ट?

पहाड़ी राज्यों को भी संभलकर रहने की जरूरत है. IMD ने 7 दिसंबर को हिमाचल प्रदेश के लिए बर्फबारी की चेतावनी जारी की है. शिमला और मनाली में बर्फबारी हो सकती है. वहीं ठंडी हवाओं से भी लोगों का बुरा हाल है. 6 दिसंबर को हिमाचल के लाहौल स्पीति के ताबो में हवा की स्पीड 39 किमी. प्रति घंटा दर्ज की गई.

7 दिसंबर को कहां होगी बारिश?

दिल्ली-एनसीआर समेत देश के ज्यादातर राज्यों का सर्दी से बुरा हाल है. इस बीच तमिलनाडु, पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश में बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी कर टेंशन और बढ़ा दी है. हालांकि तेज बारिश का अलर्ट नहीं है. फिर भी समुद्र के किनारे रहने वालों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. इसीलिए मछुवारों और किनारे रहने वाले लोगों को सावथधान रहने की जरूरत है.

देश के इन 12 शहरों में कोहरे की चेतावनी

दिल्ली, यूपी, बिहार से लेकर हिमाचल प्रदेश तक, घने कोहरे की मार से कोई भी जगह बने वाली नहीं है. IMD ने 12 मुख्य शहरों के लिए घने कोहरे की चेतावनी जारी की है. इस शहरों में शमिला, मनाली, नैनीताल, कानपुर, लखनऊ, भोपाल, जयपुर, पटना, भागलपुर, कोटा, दिल्ली और कोलकाता शामिल हैं.

