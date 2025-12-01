विज्ञापन
इस सुनवाई के दौरान CJI सूर्यकांत ने हा कि हम बेकार नहीं बैठ सकते! कोविड-19 के दौरान लोग नीला आकाश और तारे क्यों देख पाए? सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि पराली जलाना प्रदूषण का सिर्फ एक स्रोत है.

हम चुप नहीं बैठ सकते... दिल्ली-NCR में पॉल्यूशन पर सुप्रीम कोर्ट ने की सख्त टिप्पणी
  • सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण मामले की सुनवाई के दौरान प्रदूषण नियंत्रण पर सख्त टिप्पणी की।
  • चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि कोविड-19 के दौरान नीला आसमान और तारे दिखना प्रदूषण में कमी दर्शाता है।
  • सुप्रीम कोर्ट ने पराली जलाने को प्रदूषण का एक कारण माना, लेकिन इसे राजनीतिक मुद्दा नहीं बनने दिया जाना चाहिए।
नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट ने आज दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण मामले की सुनवाई के दौरान सख्त टिप्पणी की. शीर्ष अदालत ने कहा कि वो चुप नहीं बैठ सकते हैं. कोविड-19 के दौरान कैसे लोग नीला आसमान और आकाश में तारे देख पा रहे थे.चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि पराली जलाना तो प्रदूषण का एक कारण है. ये किसी के लिए राजनीतिक और अहम का कारण नहीं बनना चाहिए. 

साथ ही कोर्ट ने CAQM और राज्य सरकार से पूछा है कि प्रदूषण को कम करने के लिए क्रियान्वित योजना कहा हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि CAQM और राज्य प्राधिकारियों को कमर कसना चाहिए और दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण की समस्या पर अंकुश लगाने के लिए उठाए गए कदमों पर विचार करना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तल्ख टिप्पणी में कहा है कि हम क्रियाशील योजना से चिंतित हैं. 

इस सुनवाई के दौरान CJI सूर्यकांत ने हा कि हम बेकार नहीं बैठ सकते! कोविड-19 के दौरान लोग नीला आकाश और तारे क्यों देख पाए? सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि पराली जलाना प्रदूषण का सिर्फ एक स्रोत है. इसे राजनीतिक और अहंकार की लड़ाई नहीं बनना चाहिए!दिल्ली में प्रदूषण सिर्फ पराली जलाने के कारण नहीं है. हमें दिल्ली में प्रदूषण के अन्य कारणों को रोकने के लिए आपके द्वारा उठाए गए कदम बताएं. 

सुनवाई के दौरान  CAQM ने कोर्ट को बताया कि हमने हितधारकों से सलाह ली है. इसपर एएसजी ने कोर्ट से कहा कि हम सभी प्राधिकरणों-हरियाणा, पंजाब, सीपीसीबी आदि पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट दाखिल कर सकते हैं . फिर सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि हम बेकार नहीं बैठ सकते, हम मान नहीं सकते या अनुमान नहीं लगा सकते, समाधान विशेषज्ञों से आना होगा.अदालतों के पास ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन यह निश्चित रूप से सभी हितधारकों को बैठने और विचार-विमर्श करने के लिए एक मंच प्रदान कर सकता है. 

