'हम कबाड़ सीटों पर चुनाव नहीं लड़ेंगे', टिकट बंटवारे पर इमरान मसूद ने अखिलेश यादव को दी दो टूक

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच तकरार तेज हो गई है, जहाँ सपा द्वारा कांग्रेस को 26 सीटें देने की पेशकश और पांच उम्मीदवारों की पहली सूची जारी करने के फैसले से नाराजगी बढ़ गई है. विशेष रूप से सहारनपुर की देहात और बेहट सीटों पर सपा द्वारा प्रत्याशी उतारे जाने से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद बेहद गुस्से में हैं और उन्होंने अखिलेश यादव को दो टूक लहजे में चेतावनी दी है कि कांग्रेस किसी भी हाल में 'कबाड़' (कमजोर) सीटें स्वीकार नहीं करेगी.

खबर विस्तार से पढ़ें: कबाड़ सीटें आप ही लें, इन पर हम चुनाव नहीं लड़ेंगे.... कांग्रेस नेता इमरान मसूद की अखिलेश यादव को दो टूक

जंक फूड पैकेट पर लगेगा 'लाल हेक्सागोन' का निशान, सुप्रीम कोर्ट ने पैकेटबंद खाद्य पदार्थों पर चेतावनी लेबल अनिवार्य किया

उपभोक्ताओं की सेहत और पैकेटबंद खाद्य पदार्थों की बिक्री को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए केंद्र सरकार और भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) को कड़े निर्देश जारी किए हैं. जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की पीठ ने आदेश दिया है कि निर्धारित मानकों से अधिक फैट, शुगर या नमक वाले खाद्य उत्पादों के पैकेट के सामने (FOPNL) लाल रंग का अलग-अलग हेक्सागोन चेतावनी चिन्ह लगाना अनिवार्य होगा, जिस पर स्पष्ट रूप से 'HIGH FAT', 'HIGH SUGAR' या 'HIGH SALT' लिखा होना चाहिए.

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रोहतक गैंगवार में बाल-बाल बचा मुख्य निशाना सन्नी रिटौली, जॉर्जिया से रची गई थी हत्या की साजिश

हरियाणा के रोहतक जिले के दिल्ली रोड स्थित मिलन ढाबे पर 26 नवंबर की सुबह हुई खूनी गैंगवार में मुख्य निशाना गैंगस्टर सन्नी रिटौली बाल-बाल बचकर भाग निकला, जबकि उसके साथ होटल में रुके 4 अन्य शूटरों की गोली मारकर हत्या कर दी गई. पुलिस सूत्रों के अनुसार, सन्नी को मारने की यह पूरी साजिश विदेश (जॉर्जिया) में बैठे हिमांशु भाऊ गैंग के रवि राठी द्वारा रची गई थी, जो अमेरिका में हिमांशु की गिरफ्तारी के बाद गैंग की कमान संभाल रहा है. सन्नी रिटौली और हिमांशु भाऊ के बीच की यह दुश्मनी साल 2019 में एक गाड़ी की किस्त को लेकर हुए मामूली विवाद से शुरू हुई थी.

आनंद मोहन की रिहाई का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने पलटा, एक महीने में सरेंडर करने का आदेश

गोपालगंज के तत्कालीन डीएम जी. कृष्णैया की 1994 में हुई मॉब लिंचिंग और हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे पूर्व सांसद आनंद मोहन की समयपूर्व रिहाई के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया है. जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस शील नागू की पीठ ने अप्रैल 2023 में बिहार सरकार द्वारा जेल मैनुअल में किए गए बदलाव को असंवैधानिक और गलत ठहराते हुए आनंद मोहन को एक महीने के भीतर सरेंडर करने का आदेश दिया है. अदालत ने साफ किया है कि रिट क्षेत्राधिकार के तहत न्याय सुनिश्चित करना उसका दायित्व है और सरकारी अधिकारी की हत्या के मामले में सजा में छूट देने से पहले पीड़ित परिवार का पक्ष सुना जाना जरूरी था.

CBSE थ्री-लैंग्वेज पॉलिसी पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, कहा- बच्चों पर न थोपें दो भाषाओं का नियम

सीबीएसई (CBSE) की थ्री-लैंग्वेज पॉलिसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यीय बेंच ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए स्थिति साफ कर दी है कि जिन छात्रों ने इस शैक्षणिक सत्र में पहले ही तीन भाषाओं का विकल्प चुन लिया है, वे उसी व्यवस्था में अपनी पढ़ाई जारी रखेंगे और स्कूल उन्हें दो भाषाओं वाली पुरानी व्यवस्था में लौटने या तीसरी भाषा बदलने के लिए मजबूर नहीं कर सकते. चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने सीबीएसई की अर्जी पर सुनवाई करते हुए इस मानवीय मामले में बच्चों की पढ़ाई को बिना किसी बाधा के जारी रखने का निर्देश दिया है.

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एन चंद्रशेखरन की दोबारा नियुक्ति के खिलाफ टाटा ट्रस्ट्स पहुंचा हाईकोर्ट, 65 करोड़ रुपये के हर्जाने की मांग

टाटा समूह के भीतर बोर्डरूम की खींचतान अब कानूनी लड़ाई में तब्दील हो गई है, जिसमें टाटा ट्रस्ट्स ने टाटा संस के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन एन चंद्रशेखरन की अगले पांच साल (फरवरी 2027 से शुरू होने वाले कार्यकाल) के लिए तीसरी बार हुई नियुक्ति को बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती देने का फैसला किया है. सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट और रतन टाटा ट्रस्ट का आरोप है कि 17 सितंबर की बोर्ड बैठक में लिया गया यह फैसला कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की शर्तों और सकारात्मक वोट के नियमों के अनुरूप नहीं था, इसलिए वे इस नियुक्ति को अमान्य घोषित करने और 18 फीसदी ब्याज के साथ 65 करोड़ रुपये के हर्जाने की मांग कर रहे हैं.

खबर विस्तार से पढ़ें: टाटा संस में बोर्ड रूम की लड़ाई कोर्ट रूम कैसे पहुंची? नोएल टाटा, चंद्रशेखरन की नियुक्ति के खिलाफ अब पहुंचे हाईकोर्ट

जेट एयरवेज के कर्मचारियों को 7 साल की कानूनी लड़ाई के बाद बड़ी राहत, मिलेगा 480 करोड़ का ग्रेच्युटी और पीएफ बकाया

करीब साढ़े सात साल पहले अप्रैल 2019 में बंद हो चुकी नामचीन एयरलाइन कंपनी जेट एयरवेज के कर्मचारियों के लिए लंबे संघर्ष के बाद राहत भरी खबर आई है. नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (NCLAT) ने कर्मचारियों का करीब 480 करोड़ रुपये का ग्रेच्युटी बकाया ब्याज समेत दो हफ्ते के भीतर सीधे उनके बैंक खातों में जारी करने की मंजूरी दे दी है, जबकि पीएफ का योगदान संबंधित पीएफ कार्यालय के जरिए जमा किया जाएगा. यह फैसला सुप्रीम कोर्ट द्वारा संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत असाधारण शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए जेट एयरवेज की संपत्तियों को बेचकर उसके दायित्वों का निपटान (लिक्विडेशन) करने के आदेश के बाद आया है, जिससे वर्षों से इंतजार कर रहे कर्मचारियों को बड़ी वित्तीय राहत मिलेगी

खबर विस्तार से पढ़ें: Jet Airways के कर्मचारियों की 7 साल बाद बड़ी जीत, 480 करोड़ रुपये की ग्रेच्युटी ब्याज समेत मिलेगी

30 लाख रसगुल्ले और 500 हलवाई;अनंत सिंह की बेटी की शाही शादी के महाभोज ने रचा इतिहास

बिहार के बाहुबली नेता अनंत सिंह की बेटी शिवांगी की 25 नवंबर को मोकामा में हुई शाही शादी और उसके महाभोज के चर्चे पूरे प्रदेश में छाए हुए हैं, जहाँ करीब 5 से 7 लाख लोगों के खाने का ऐतिहासिक इंतजाम किया गया था. इस विशाल दावत के लिए 25 बीघे जमीन में 8 बड़े पंडाल लगाए गए थे, जहाँ 500 हलवाइयों ने पाइप से सप्लाई होने वाले टैंकरों के दूध और भारी मात्रा में राशन का उपयोग कर 150 तरह के पकवान तैयार किए. मेन्यू के विशेष आकर्षणों में 50 लाख गुलाब जामुन, 30 लाख रसगुल्ले, 52 परत वाला खाजा और बिहार के मशहूर लिट्टी-चोखा सहित चीनी व इतालवी व्यंजन शामिल थे.

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भारत में रिलीज नहीं होगी फवाद खान की नई पाकिस्तानी सीरीज? सरकार ने नेटफ्लिक्स को चेताया

नेटफ्लिक्स की पहली बहुप्रतीक्षित पाकिस्तानी वेब सीरीज ‘जो बचे हैं संग समेट लो' के ट्रेलर रिलीज के बाद भारत में भारी विवाद शुरू हो गया है, जिसके चलते सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने कड़ा रुख अपनाते हुए नेटफ्लिक्स को इसे भारत में प्रसारित न करने का निर्देश दिया है. मंत्रालय को इस सीरीज के भारत में प्रसारण को लेकर कई शिकायतें मिली थीं, जिसके बाद नेटफ्लिक्स को मई 2025 के परामर्श का पालन करने और यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि पाकिस्तान में तैयार कोई भी कंटेंट भारतीय दर्शकों के लिए उपलब्ध न हो.

20 ओवर खेलने मिले तो बना दूंगा 200 रन', युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी ने केविन पीटरसन के शो में जताया इरादा

भारतीय क्रिकेट के युवा स्टार बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने केविन पीटरसन के शो 'द स्विच' में इच्छा जताई है कि वे टी20 क्रिकेट इतिहास में पहला दोहरा शतक (200 रन) बनाना चाहते हैं. गेल के 175 रनों के रिकॉर्ड को तोड़ने का इरादा रखने वाले वैभव का मानना है कि यदि उन्हें पूरे 20 ओवर खेलने का मौका मिल जाए तो वे निश्चित रूप से इस लक्ष्य को हासिल कर लेंगे. गौरतलब है कि फिलहाल वैश्विक स्तर पर टी20 में सबसे बड़ी पारी खेलने का रिकॉर्ड दक्षिण अफ्रीका के लुआन-ड्रे प्रीटोरियस (नाबाद 188 रन) के नाम है, जबकि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2026 में प्रियांश आर्य द्वारा खेली गई 181 रनों की पारी भारत की तरफ से इस फॉर्मेट का सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर है.

