भारत के पूर्व बल्लेबाज संजय मांजरेकर ने युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी की ऐतिहासिक दोहरी शतकीय पारी की सराहना करते हुए व्हाइट-बॉल क्रिकेट की मौजूदा दिशा पर सवाल उठाए हैं. मांजरेकर का मानना है कि वैभव की रिकॉर्डतोड़ पारी जितनी शानदार है, उतनी ही यह इस बात की भी याद दिलाती है कि सीमित ओवरों का क्रिकेट तेजी से बल्लेबाजों के पक्ष में झुकता जा रहा है. दोहा में खेले गए एशिया कप मेन्स राइजिंग स्टार्स टूर्नामेंट के मुकाबले में भारत A के लिए खेलते हुए 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी ने UAE के खिलाफ महज 53 गेंदों में 204 रन ठोक दिए. उनकी पारी में 7 चौके और 28 छक्के शामिल रहे. इस दौरान उन्होंने कई रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए.

मांजरेकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, "इसमें कोई शक नहीं कि वैभव में कुछ खास बात है. लेकिन उन्होंने जो किया, वह इस बात की एक और याद दिलाता है कि व्हाइट-बॉल क्रिकेट किस बेतुके स्तर पर पहुंच गया है. यह सोचना गलत है कि फैंस यही चाहते हैं. यह खेल बल्ले और गेंद दोनों का है, सिर्फ बल्ले का नहीं."

वैभव ने अपनी पारी में सिर्फ 28 गेंदों पर शतक पूरा कर लिस्ट A क्रिकेट का सबसे तेज शतक जड़ा. इसके बाद उन्होंने 52 गेंदों में दोहरा शतक पूरा करके एक और विश्व रिकॉर्ड अपने नाम किया. 28 छक्कों के साथ उन्होंने लिस्ट A क्रिकेट की एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड भी बनाया.

मांजरेकर की टिप्पणी ऐसे समय आई है जब क्रिकेट जगत में लगातार यह बहस चल रही है कि आधुनिक व्हाइट-बॉल क्रिकेट में नियम, छोटी बाउंड्री और बेहतर बल्लेबाजी परिस्थितियां गेंदबाजों को नुकसान पहुंचा रही हैं. कई पूर्व खिलाड़ी भी पहले इस मुद्दे पर चिंता जता चुके हैं.

दिलचस्प बात यह है कि UAE के खिलाफ इस विस्फोटक पारी से पहले वैभव का टूर्नामेंट में प्रदर्शन साधारण रहा था. उन्होंने नेपाल A के खिलाफ 26 और पाकिस्तान A के खिलाफ 11 रन बनाए थे. वहीं सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में बिहार की ओर से खेलते हुए सौराष्ट्र के खिलाफ वह 18 रन पर आउट हो गए थे.

BCCI द्वारा साझा किए गए एक वीडियो में वैभव ने खुलासा किया कि UAE के खिलाफ मैच से पहले उनकी पूर्व भारतीय ऑलराउंडर युवराज सिंह से करीब आधे घंटे बातचीत हुई थी. इसी बातचीत के दौरान उन्हें अपनी बल्लेबाजी की एक तकनीकी कमी का पता चला, जिस पर उन्होंने काम किया. वैभव ने युवराज को अपना आदर्श भी बताया और कहा कि पूर्व स्टार खिलाड़ी ने उन्हें क्रीज पर ज्यादा समय बिताने की सलाह दी थी.

अब टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में भारत A का मुकाबला श्रीलंका A से होगा, जहां एक बार फिर सभी की निगाहें वैभव सूर्यवंशी पर रहेंगी.