राजस्थान में डॉन लॉरेंस बिश्नोई का महिमा मंडन करना पड़ा भारी, पुलिस ने तीन लोगों को किया गिरफ्तार

राजस्थान पुलिस गैंगेस्टरों का महिमा मंडन और सोशल मीडिया पर उनको फॉलो और उनकी पोस्ट को लाइक-शेयर करने वालों पर नजर रख रही है. इसी सिलसिले में पुलिस ने यह कार्रवाई की है.

कोटपूतली:

राजस्थान पुलिस ने अंतरराष्ट्रीय माफिया लॉरेंस बिश्नोई का महिमामंडन करने वालों पर बड़ी कार्रवाई की है. कोटपूतली पुलिस बड़ी कार्रवाई करते हुए लॉरेंस बिश्नोई के नाम का महिमामंडन करने वाली जैकेट बेचने के आरोप में तीन लोगों को गिरफ्तार किया है.पुलिस ने इन लोगों के पास से लॉरेंस बिश्नोई के प्रतीक छपी 35 जैकेटें बरामद की हैं. पुलिस अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ये जैकेटें कहां से बनकर आई हैं और किसने बनाया है.

लॉरेंस बिश्नोई की जैसी जैकेट

पुलिस ने जो जैकेट बरामद की है,उन पर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की पुलिस हिरासत में वायरल फोटो की स्टाइल, ताव वाली मूंछें, तनी भौहें और ब्लैक-ऑरेंज रंग की है. यह बॉम्बर हुडी जैकेट फोटो मीडिया और सोशल प्लेटफॉर्म्स पर दिखाई देती है. राजस्थान पुलिस गैंगस्टरों का महिमामंडन रोकने के लिए लगातार प्रयास कर रही है. पुलिस ने कोटपूतली के सिटी प्लाजा निवासी 38 साल के कृष्ण उर्फ गुड्डू, 31 साल के जय सैनी और 50 साल के सुरेशचंद शर्मा को गिरफ्तार किया है. तीनों से गैंगस्टर लॉरेंस का नाम लिखी 35 जैकेट जब्त की गई हैं. आईजी राघवेंद्र सुहास ने बताया कि जैकेट कहां से लाई गई है, इसकी सप्लाई और मैन्यूफैक्चरिंग कहां हो रही है, इसकी जानकारी जुटाई जा रही है. 

पुलिस अधीक्षक (एसपी) देवेंद्र कुमार बिश्नोई ने बताया कि एएसपी नाजिम अली और डीएसपी राजेंद्र कुमार बुरडक के सुपरविजन में थाना प्रभारी राजेश कुमार शर्मा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने सिटी प्लाजा पर छापामारी की.

क्या कहना है पुलिस का

पुलिस अधिकारियों के अनुसार कुछ समय से ऐसे लोगों पर निगरानी रखी जा रही थी, जो अपराधियों को सोशल मीडिया पर लाइक और फॉलो करने वालों के साथ-साथ उनके नाम का प्रचार-प्रसार कर रहे थे. इसी सूचना के आधार पर पुलिस ने सिटी प्लाजा में कार्रवाई की.एसपी बिश्रोई ने कहा कि जिले में अपराधियों की छवि को ग्लैमराइज करने की किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

पंजाबी के मशहूर गायक सिद्धू मूसेवाल की हत्या समेत कई हाई प्रोफाइल हत्या और फिरौती के मामले का आरोपी लॉरेंस बिश्नोई इन दिनों अहमदाबाद की साबरमति जेल में बंद है. लॉरेंस के भाई अनमोल बिश्नोई भी कुख्यात अपराधी है. उसे अभी इसी महीने अमेरिका से भारत लाया गया है. अमेरिका में उसे अवैध रूप से रहने के आरोप में पकड़ा गया था. बाद में उसे अमेरिका में भारत डिपोर्ट कर दिया था. दिल्ली हवाई अड्डे पर उतरते ही उसे एनआईए ने हिरासत में ले लिया था. 

