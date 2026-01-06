विज्ञापन
विशेष लिंक

अमित शाह ने 8000 से अधिक सिपाहियों को बांटे नियुक्ति पत्र, राजस्थान पेपर लीक पर कही ये बड़ी बात

अमित शाह ने कहा कि मुख्यमंत्री भजन लाल के नेतृत्व में राजस्थान पुलिस ने कई नई शुरुआतें भी की हैं. एंटी-गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन किया है. पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए बहुत से कदम उठाए हैं. अभय कमांड सेंटर को CCTNS, ERSS-112और ICJS से इंटीग्रेट किया गया है.

Read Time: 5 mins
Share
अमित शाह ने 8000 से अधिक सिपाहियों को बांटे नियुक्ति पत्र, राजस्थान पेपर लीक पर कही ये बड़ी बात
अमित शाह ने नवनियुक्त सिपाहियों को बांटे नियुक्ति पत्र .
  • अमित शाह ने जयपुर में 8 हजार से अधिक नवनियुक्त राजस्थान पुलिस सिपाहियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए
  • सिपाहियों में 2500 से अधिक महिला कांस्टेबल शामिल हैं, जिन्हें योग्यता और पारदर्शिता के आधार पर चुना गया
  • मुख्यमंत्री भजन लाल सरकार ने पेपर लीक समाप्त कर भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी और तकनीकी बनाया
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
जयपुर:

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने शनिवार को जयपुर में राजस्थान पुलिस के नवनियुक्त सिपाहियों के नियुक्ति पत्र वितरण समारोह को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि यह दिन राजस्थान पुलिस और राज्य की कानून-व्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 8 हजार से अधिक युवा राजस्थान पुलिस में शामिल हुए हैं. उन्होंने कहा कि ये युवा पुलिसकर्मी जनता की सुरक्षा और सुरक्षित राजस्थान के संकल्प को चरितार्थ करने के लिए अपना शेष जीवन इसी कार्य में समर्पित करेंगे. उन्होंने कहा कि एक ओर हमारे हजारों जवानों को वर्दी मिली है, तो दूसरी ओर इन युवा पुलिसकर्मियों के परिजनों और परिवारों में एक नई उम्मीद जागृत हुई है.

8 हजार से अधिक कांस्टेबलों को बांटे नियुक्ति पत्र

शाह ने कहा कि जिन 8 हजार से अधिक कांस्टेबलों को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं, उनमें 2500 से ज्यादा महिला कांस्टेबल शामिल हैं. उन्होंने कहा कि इन 8 हजार से अधिक युवाओं को बिना किसी खर्चे और सिफारिश के, केवल अपने दम-खम और योग्यता के आधार पर नौकरी देने का काम राजस्थान सरकार ने किया है. इसमें पारदर्शिता, भ्रष्टाचार का उन्मूलन और योग्यता का सम्मान है. कोई भी राज्य तभी आगे बढ़ सकता है, जब वह मेरिट वाले युवाओं को अवसर प्रदान किया जाए, भर्ती पूरी तरह पारदर्शी तरीके से हो और उसमें कोई भ्रष्टाचार न हो.

भजन लाल सरकार ने पेपर लीक से दिलाई निजात

गृह मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री भजन लाल जी ने विपक्ष की सरकार के समय चल रहे पेपर लीक के सिलसिले को खत्म करके राजस्थान को इससे निजात दिलाने का काम किया. यह पूरी प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से, तकनीक के आधार पर और निष्पक्ष रूप से पूरी की गई है. 2025 से चल रही प्रक्रिया के तहत आज नियुक्ति पत्र दिए गए हैं. उन्होंने कहा कि ट्रेनिंग समाप्त करने के बाद सभी युवा पुलिसकर्मी मार्च 1949 में गठित राजस्थान पुलिस का हिस्सा बनेंगे, जिस पर उन्हें गर्व होना चाहिए.

 अमित शाह ने कहा कि राजस्थान पुलिस देश की सबसे अग्रणी और सक्षम पुलिस बलों में शामिल है. उन्होंने कहा कि राजस्थान एक कठिन भौगोलिक स्थिति वाला राज्य है. एक तरफ़ पाकिस्तान से सटी 1070 किलोमीटर लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा, चंबल के दुर्गम बीहड़, थार का विशाल मरुस्थल है तो दूसरी ओर विश्वप्रसिद्ध पर्यटन स्थल, ऐतिहासिक दुर्ग और महल, रणथंभौर, सरिस्का, केवलादेव जैसे प्राकृतिक अभयारण्य हैं. इन सबमें पुलिस की चुनौतियां अनेक गुना बढ़ जाती हैं. उन्होंने नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले पुलिसकर्मियों से आग्रह किया कि वे अपने प्रशिक्षण के दौरान पूरा ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि जब वे प्रशिक्षित होकर पुलिस का हिस्सा बनेंगे, तभी वे सुरक्षित राजस्थान का स्वप्न साकार कर सकेंगे.

राजस्थान के अपराधों में आई कमी

गृह मंत्री ने कहा कि भजन लाल जी की सरकार बनने के बाद राजस्थान में कुल अपराधों में लगभग 14 प्रतिशत और गंभीर प्रकार के अपराधों में 19 प्रतिशत की कमी आई है. राज्य सरकार ने हत्या में 25 प्रतिशत, हत्या के प्रयास में 19 प्रतिशत, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार में 10 प्रतिशत, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के खिलाफ अत्याचारों में 28 प्रतिशत, डकैती में 47 प्रतिशत और लूट में 51 प्रतिशत की कमी लाने का काम किया है. उन्होंने कहा कि जब कोई कमिटमेंट वाली सरकार आती है, कोई ऐसी पार्टी आती है जिसका उद्देश्य कानून-व्यवस्था संभालना होता है और पारदर्शी तरीके से शासन चलाना होता है, तो क्या फर्क पड़ सकता है, यह सुधार इसका जीवंत उदाहरण है.

 अमित शाह ने कहा कि मुख्यमंत्री भजन लाल के नेतृत्व में राजस्थान पुलिस ने कई नई शुरुआतें भी की हैं. एंटी-गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन किया है. पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए बहुत से कदम उठाए हैं. अभय कमांड सेंटर को CCTNS, ERSS-112और ICJS से इंटीग्रेट किया गया है. कालिका पेट्रोलिंग यूनिट की शुरुआत हुई है और एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स को भी स्ट्रक्चर करने का कार्य शुरू हुआ है.

150 साल पहले बने अंग्रेजों के कानून खत्म हुए

उन्होंने कहा कि राजस्थान पुलिस के नवनियुक्त जवान ऐसे समय में अपने पेशेवर जीवन की शुरुआत करने जा रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने 150 साल पहले बने अंग्रेजों के कानूनों को समाप्त कर भारतीय न्याय संहिता को लागू किया है. उन्होंने कहा कि भारतीय न्याय संहिता लागू होने के बाद राजस्थान पुलिस जॉइन करने वाला पुलिसकर्मियों का यह पहला बैच होगा.

 गृह मंत्री ने कहा कि यह न्याय संहिताएं हमारे संविधान द्वारा नागरिकों को दिए गए शरीर, संपत्ति और सम्मान की रक्षा की गारंटी के लिए बनाई गई हैं. उन्होंने कहा कि पहले जो अंग्रेजों द्वारा बनाए गए तीन कानून थे, उनका उद्देश्य अंग्रेज सरकार की रक्षा करना और अंग्रेजों का खजाना भरना था. गृह मंत्री ने कहा कि तीन नए आपराधिक कानूनों में तकनीक को अहम स्थान दिया गया है. आपराधिक न्याय प्रणाली के सभी पांच स्तंभ — पुलिस, प्रॉसिक्यूशन, जेल, FSL और कोर्ट  को ऑनलाइन जोड़ दिया गया है. उन्होंने कहा कि ढेर सारे परिवर्तन ऐसे किए गए हैं जिनसे नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा होगी.

संकल्पित सरकार आती है तो सकारात्मक परिणाम मिलते हैं

शाह ने कहा कि कानून और व्यवस्था अच्छी होने पर ही किसी राज्य का विकास हो सकता है. राजस्थान में अपराधों में आई कमी और दोषसिद्ध दर में बढ़ोतरी बताती है कि जब सुशासन के लिए संकल्पित सरकार आती है तो सकारात्मक परिणाम जरूर मिलते हैं. उन्होंने कहा कि भजन लाल सरकार ने पेपर लीक बंद किया, कानून-व्यवस्था को मजबूत किया और मोदी जी के नेतृत्व में राजस्थान को निवेश के लिए पूरे देश में अग्रणी स्थान बनाने का भी काम किया. आज पूरे देश से निवेशक राजस्थान आने के लिए स्पर्धा में हैं. इससे पता चलता है कि राजस्थान का भविष्य बहुत उज्ज्वल है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Rajasthan News, Amit Shah In Jaipur, Rajasthan Police Jobs, Paper Leak, Bhajan Lal Government
Get App for Better Experience
Install Now