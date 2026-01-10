जयपुर में देर रात बेकाबू ऑडी का कहर, डिवाइडर से टकराकर ठेलों में जा घुसी; 1 मौत,15 घायल

जयपुर की पत्रकार कॉलोनी में शुक्रवार रात तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला. खराबास सर्किल के पास एक तेज रफ्तार ऑडी कार अनियंत्रित होकर पहले डिवाइडर से टकराई और फिर सड़क किनारे मौजूद लोगों और खाने की ठेलों को टक्कर मार दी. हादसे में कुल 16 लोग घायल हो गए, जिनमें एक व्यक्ति की मौत हो गई.

जयपुर में ओवरस्पीड ऑडी का कहर

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ऑडी कार ओवरस्पीड में थी और डिवाइडर से टकराने के बाद बेकाबू हो गई. इसके बाद कार करीब 30 मीटर तक सड़क किनारे खड़े दर्जनभर से अधिक ठेलों को टक्कर मारती चली गई. सड़क किनारे खाने की ठेले के पास बैठे लोग इसकी चपेट में आ गए. हादसे की सूचना मिलते ही मुहाना पुलिस मौके पर पहुंची. घायलों को तत्काल प्राथमिक इलाज के लिए जयपुरिया अस्पताल भिजवाया गया. ऑडी कार को जब्त कर लिया गया है और मामले की जांच जारी है. हादसे में शामिल ऑडी कार दमन और दीव नंबर की बताई जा रही है.

ऑडी हादसे मेें 16 लोग हुए घायल

घायलों में से आठ लोगों का इलाज जयपुरिया अस्पताल में किया गया, चार घायलों को परिजन निजी अस्पताल ले गए जबकि चार घायल प्राथमिक उपचार के बाद अपने परिजनों के साथ घर चले गए. गंभीर घायलों को एसएमएस अस्पताल और जयपुरिया अस्पताल में भर्ती कराया गया है. 3 से 4 घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है.

इलाज के दौरान एक शख्स की मौत

पुलिस ने हादसे में एक व्यक्ति की मौत की पुष्टि की है. जयपुरिया अस्पताल में इलाज के दौरान रमेश बैरवा की मौत हो गई. जयपुरिया अस्पताल पहुंचे घायलों में पारस मोदी, मृदुल लुहार, राकेश, राजेन्द्र खारोल, रमेश बैरवा, दीपक, हेमराज, मोहरी लाल मीणा, रवि जैन, प्रकाश, आशीष, दीवान, राजेश, देशराज और चमन जैन शामिल हैं.

हादसे के समय कार में ड्राइवर सहित चार लोग सवार थे. हादसे के बाद कार सवार दो लोग मौके से फरार हो गए जबकि दो अन्य आरोपियों को मौके पर मौजूद भीड़ ने पकड़ लिया और उनकी पिटाई कर दी. सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को संभाला. घटनास्थल पर एफएसएल टीम भी पहुंची और फॉरेंसिक जांच के लिए साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं.

सीएम भजनलाल ने दिए जांच के निर्देश

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पत्रकार कॉलोनी में हुए सड़क हादसे पर संवेदनशीलता दिखाते हुए जयपुर शहर और अस्पताल प्रशासन के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए. मुख्यमंत्री जोधपुर प्रवास पर हैं. सीएम के निर्देशों पर चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर पहले जयपुरिया अस्पताल और बाद में ट्रोमा सेंटर पहुंच घायलों की तबीयत का हाल जाना.

घायलों का हाल जानने अस्पताल पहुंचे डिप्टी सीएम

डिप्टी सीएम डॉ. प्रेमचंद बैरवा भी घटनास्थल पर पहुंचे और पुलिस अधिकारियों से हादसे की जानकारी ली.बाद में उन्होंने हॉस्पिटल पहुंचकर घायलों की जानकारी ली. घटना की जानकारी मिलते ही विधायक गोपाल शर्मा और सीएमओ में तैनात कुछ वरिष्ठ अधिकारी भी अस्पताल पहुंचे. डॉक्टरों की टीम लगातार घायलों की निगरानी कर रही है. पुलिस मामले की हर पहलू से जांच कर रही है और फरार आरोपियों की तलाश जारी है.