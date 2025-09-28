तमिल ऐक्टर विजय की रैली में भगदड़: 39 मौतें, कैसे हुआ दर्दनाक हादसा, जानिए

तमिलनाडु के करूर जिले में एक्टर विजय की रैली में शनिवार शाम भगदड़ मचने से 39 लोगों की मौत हो गई जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. इस घटना को लेकर तमाम राजनीतिक दलों ने दुख जताया है. तमिलनाडु के सीएम ने भी इस घटना के प्रति गहरा शोक व्यक्त किया है. पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की जांच कर रही है. पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला है कि जिस समय भगदड़ मची उस दौरान भीड़ में बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे भी मौजूद थे. अब इस बात की जांच कर रही है कि आखिर ये भगदड़ किस वजह से मची.



पुलिस सूत्रों के अनुसार अभी तक की जांच में पता चला है कि विजय की रैली में विजय के संबोधन शुरू होने तक सबकुछ ठीक था. इस दौरान 27 हजार लोग वहां मौजूद थे. पुलिस को उम्मीद थी कि 10 हजार लोग जुटेंगे. पुलिस ने रैली के लिए पुख्ता तैयारी की हुई थी. भीड़ बढ़ भी सकती है इसका भी अंदाजा पुलिस को था. लिहाजा सुरक्षा की भी पुख्ता व्यवस्था की थी. लेकिन एकाएक विजय के संबोधन के बीच में ही भीड़ एक तरफ भागने लगी. किसी को कुछ समझ में नहीं आया कि आखिर ये हुआ क्या है.

बच्ची के गुम होने की फैली अफवाह

मामले की जांच में जुटे पुलिस टीम के सूत्रों के अनुसार रैली के दौरान भीड़ अपने नेता के भाषण को आराम से सुन रही थी. इसी दौरान किसी ने एक बच्ची के लापता होने की बात कही. और वहां मौजूद लोग बच्ची को ढूंढ़ने के लिए आगे पीछे होने लगे. इसके बाद भीड़ का एक बड़ा हिस्सा एक ही दिशा में चलने लगा. एकाएक इतनी बड़ी संख्या में लोगों के एक दिशा में चलते रहने की वजह से स्थिति कंट्रोल से बाहर हो गई और भगदड़ मचना शुरू हो गया. जिस समय भगदड़ मची उस दौरान पुलिस भी मौके पर मौजूद थी लेकिन भीड़ के बेकाबू होने के बाद वो स्थिति को नियंत्रण में नहीं रख पाए.



इस हादसे को लेकर तमिलनाडु पुलिस के ADGP लॉ एंड ऑर्डर, एस डेविडसन ने कहा कि हम पहले मामले की प्रारंभिक जांच पूरी करने की कोशिशों में लगे हैं. एक बार जांच पूरी होने के बाद ही ये बता पाएंगे कि आखिर में ये भगदड़ किस वजह से मची.

#WATCH | Karur, Tamil Nadu | On the Karur stampede, Additional Director General of Police (ADGP), Law and Order, S. Davidson Devasirvatham says, "...We will have to get the preliminary investigation done. Thirty-nine people have lost their lives. A case has been registered..." pic.twitter.com/6YKeWwCmUR — ANI (@ANI) September 28, 2025

भीड़ इतनी थी कि सांस लेना हो रहा था मुश्किल

विजय की रैली से जो तस्वीरें सामने आई थी कि वो साफ बता रहा है कि वहां कितना ज्यादा भीड़ थी. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार विजय की रैली में भीड़ इतनी ज्यादा हो गई थी कि लोगों के लिए सांस लेना मुश्किल हो गया. अचानक से वहां मौजूद लोग और कार्यकर्ता बेहोश होने लगे. इसके बाद विजय ने अपना भाषण रोक दिया और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील करने लगे. इसी बीच भगदड़ जैसी स्थिति हो गई. जिसके बाद लोगों को एंबुलेंस से नजदीकी अस्पताल में इलाज के लिए लाया गया. इसका वीडियो भी सामने आया है.