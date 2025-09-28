विज्ञापन
विशेष लिंक

तमिल ऐक्टर विजय की रैली में भगदड़: 39 मौतें, कैसे हुआ दर्दनाक हादसा, जानिए

पुलिस सूत्रों के अनुसार अभी तक की जांच में पता चला है कि विजय की रैली में विजय के संबोधन शुरू होने तक सबकुछ ठीक था. इस दौरान करीब एक लाख लोग वहां मौजूद थे.

Read Time: 3 mins
Share
तमिल ऐक्टर विजय की रैली में भगदड़: 39 मौतें, कैसे हुआ दर्दनाक हादसा, जानिए
  • तमिलनाडु के करूर जिले में अभिनेता विजय की रैली में भगदड़ मचने से तीस से अधिक लोगों की मृत्यु हुई है
  • भगदड़ के समय रैली में बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे भी मौजूद थे, पुलिस इसकी जांच कर रही है
  • भीड़ में अचानक एक बच्ची के लापता होने की अफवाह फैलने से लोग एक दिशा में भागने लगे थे
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

तमिलनाडु के करूर जिले में एक्टर विजय की रैली में शनिवार शाम भगदड़ मचने से 39 लोगों की मौत हो गई जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. इस घटना को लेकर तमाम राजनीतिक दलों ने दुख जताया है. तमिलनाडु के सीएम ने भी इस घटना के प्रति गहरा शोक व्यक्त किया है. पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की जांच कर रही है. पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला है कि जिस समय भगदड़ मची उस दौरान भीड़ में बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे भी मौजूद थे. अब इस बात की जांच कर रही है कि आखिर ये भगदड़ किस वजह से मची. 

Latest and Breaking News on NDTV


पुलिस सूत्रों के अनुसार अभी तक की जांच में पता चला है कि विजय की रैली में विजय के संबोधन शुरू होने तक सबकुछ ठीक था. इस दौरान 27 हजार लोग वहां मौजूद थे. पुलिस को उम्मीद थी कि 10 हजार लोग जुटेंगे. पुलिस ने रैली के लिए पुख्ता तैयारी की हुई थी. भीड़ बढ़ भी सकती है इसका भी अंदाजा पुलिस को था. लिहाजा सुरक्षा की भी पुख्ता व्यवस्था की थी. लेकिन एकाएक विजय के संबोधन के बीच में ही भीड़ एक तरफ भागने लगी. किसी को कुछ समझ में नहीं आया कि आखिर ये हुआ क्या है. 

बच्ची के गुम होने की फैली अफवाह

मामले की जांच में जुटे पुलिस टीम के सूत्रों के अनुसार रैली के दौरान भीड़ अपने नेता के भाषण को आराम से सुन रही थी. इसी दौरान किसी ने एक बच्ची के लापता होने की बात कही. और वहां मौजूद लोग बच्ची को ढूंढ़ने के लिए आगे पीछे होने लगे. इसके बाद भीड़ का एक बड़ा हिस्सा एक ही दिशा में चलने लगा. एकाएक इतनी बड़ी संख्या में लोगों के एक दिशा में चलते रहने की वजह से स्थिति कंट्रोल से बाहर हो गई और भगदड़ मचना शुरू हो गया. जिस समय भगदड़ मची उस दौरान पुलिस भी मौके पर मौजूद थी लेकिन भीड़ के बेकाबू होने के बाद वो स्थिति को नियंत्रण में नहीं रख पाए. 

Latest and Breaking News on NDTV


इस हादसे को लेकर तमिलनाडु पुलिस के ADGP लॉ एंड ऑर्डर, एस डेविडसन ने कहा कि हम पहले मामले की प्रारंभिक जांच पूरी करने की कोशिशों में लगे हैं. एक बार जांच पूरी होने के बाद ही ये बता पाएंगे कि आखिर में ये भगदड़ किस वजह से मची. 

भीड़ इतनी थी कि सांस लेना हो रहा था मुश्किल 

विजय की रैली से जो तस्वीरें सामने आई थी कि वो साफ बता रहा है कि वहां कितना ज्यादा भीड़ थी. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार विजय की रैली में भीड़ इतनी ज्यादा हो गई थी कि लोगों के लिए सांस लेना मुश्किल हो गया. अचानक से वहां मौजूद लोग और कार्यकर्ता बेहोश होने लगे. इसके बाद विजय ने अपना भाषण रोक दिया और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील करने लगे. इसी बीच भगदड़ जैसी स्थिति हो गई. जिसके बाद लोगों को एंबुलेंस से नजदीकी अस्पताल में इलाज के लिए लाया गया. इसका वीडियो भी सामने आया है. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Stampede In Vijay Rally, Reason Behind The Stampede, Stampede In Karur
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com