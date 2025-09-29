करूर भगदड़ मामले में एक्टर विजय की पार्टी TVK के नेता गिरफ्तार, FIR में और भी कई नाम

तमिलनाडु के करूर में अभिनेता से नेता बने विजय थलपति की रैली में भगदड़ के मामले में उनकी पार्टी के एक नेता को गिरफ्तार किया गया है. एक्टर विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) के जिला सचिव मथियाझागन को सोमवार को गिरफ्तार किया गया है. इस रैली में 41 लोगों की मौत हो गई थी और 60 लोग घायल हो गए थे. मथियाझगन को हत्या, गैर इरादतन हत्या और जन सुरक्षा को खतरे में डालने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है.



इस मामले में दर्ज एफआईआर में नामजद टीवीके के अन्य पदाधिकारियों में राज्य महासचिव बुस्सी एन आनंद और राज्य संयुक्त सचिव सीटीआर निर्मल कुमार का नाम भी शामिल है, लेकिन विजय का नाम उनमें शामिल नहीं है.

जिला कलेक्टर एम थंगावेल के अनुसार, इस घटना में 41 लोगों की मौत हुई, जिनमें 18 महिलाएं, 13 पुरुष, 5 लड़के और 5 लड़कियां शामिल हैं. मृतकों के शव पोस्टमार्टम के बाद उनके परिवारों को सौंप दिए गए.

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिवारों को 10 लाख रुपए और घायलों को 1 लाख रुपए का मुआवजे की घोषणा की। सांसद कनिमोझी करुणानिधि और करूर विधायक सेंथिल बालाजी ने पीड़ितों के परिवारों से मुलाकात की और उन्हें 10-10 लाख के चेक सौंपे.

FIR में विजय पर जानबूझकर देरी से आने का आरोप

एफआईआर में कहा गया है कि विजय जानबूझकर कार्यक्रम स्थल पर लगभग चार घंटे देरी से पहुंचे, जिससे भीड़ बढ़ी. जिससे वहां मौजूद लोगों में बेचैनी फैली. यह स्थिति तब और बढ़ गई जब वे कार्यक्रम स्थल वेलुसामीपुरम पहुंचने के बाद भी अपने प्रचार वाहन के अंदर काफी देर तक बैठे रहे.



यह भी दावा किया जा रहा है कि विजय ने वेलुसामीपुरम पहुंचने से पहले बिना अनुमति के रोड शो किया और उनकी गाड़ी भीड़ के बीच रुक गई. एफआईआर में यह भी कहा गया है कि पार्टी पदाधिकारियों ने अपने कार्यकर्ताओं को नियंत्रित नहीं किया और न ही भीड़भाड़ के खिलाफ पुलिस की चेतावनियों पर ध्यान दिया।