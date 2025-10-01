विज्ञापन
विशेष लिंक

जरूरत से ज्यादा भीड़ और कार्यकर्ताओं की ये गलती... एक्टर विजय की रैली को लेकर तमिलनाडु सरकार ने जारी किया वीडियो

बीते दिनों करूर रैली में भगदड़ के तीन दिन बाद आखिर एक्टर विजय ने चुप्पी तोड़ी थी. उन्होंने कहा था कि वो बहुत दुखी हैं. इतना कहने में उन्हें तीन दिन लगे. याद रखिएगा इस भगदड़ में 41 लोगों की मौत हुई थी.

Read Time: 3 mins
Share
जरूरत से ज्यादा भीड़ और कार्यकर्ताओं की ये गलती... एक्टर विजय की रैली को लेकर तमिलनाडु सरकार ने जारी किया वीडियो

एक्टर विजय की रैली में हुए भगदड़ मामले को लेकर तमिलनाडु सरकार ने एक वीडियो जारी किया है. इस वीडियो के माध्यम से तमिलनाडु सरकार ने विजय की रैली के दौरान मची भगदड़ को लेकर कई पहलुओं पर अपनी बात रखी है. राज्य सरकार के अनुसार इस रैली के दौरान जरूरत से ज्यादा लोग मौके पर मौजूद थे, साथ ही अभी तक की जांच के अनुसार विजय की पार्टी टीवीके के कार्यकर्ताओं ने भी कई नियमों की अनदेखी की है. इस वीडियो में दिख रहा है कि विजय की पार्टी के लोग दुकान और घरों के छतों पर चढ़े हुए हैं. 

विजय की बस के पीछे बाइक दौड़ाते दिखे कार्यकर्ता

तमिलनाडु सरकार ने जो वीडियो जारी किया है उसमें दिख रहा है कि विजय की पार्टी के कार्यकर्ता एक्टर विजय के बस के पीछे अपनी बाइक दौड़ाते दिख रहे हैं. इस वीडियो में दिख रहा कि विजय की पार्टी के कार्यकर्ता उनकी बस का पीछा करते हुए तमाम ट्रैफिक नियमों की भी धज्जियां उड़ा रहे हैं. कई कार्यकर्ता तो अपने चेहते नेता तक पहुंचने के लिए बाइक को गलत दिशा में चलाते भी नजर आ रहे हैं.

आपको बता दें कि बीते दिनों करूर रैली में भगदड़ के तीन दिन बाद आखिर एक्टर विजय ने चुप्पी तोड़ी थी. उन्होंने कहा था कि वो बहुत दुखी हैं. इतना कहने में उन्हें तीन दिन लगे. याद रखिएगा इस भगदड़ में 41 लोगों की मौत हुई थी. मामले की जांच के लिए न्यायिक जांच आयोग गठित किया गया है और कुछ एफआईआर भी दर्ज हुई है.विजय की पार्टी के दो अधिकारी गिरफ्तार हुए थे.

अभिनेता विजय ने कुछ दिन पहले एक शोक संदेश जारी किया था. उन्होंने कहा था कि मैंने अपने जीवन में कभी इतनी दर्दनाक स्थिति का सामना नहीं किया.मेरा मन चिंता से भर गया है और मेरा दिल दर्द से भरा हुआ है. इससे पहले विजय पीड़ितों के लिए 20 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा कर चुके हैं. उन्होंने इस दुखद हादसे की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच की मांग करते हुए कहा, "हमें सच्चाई सामने लाने की जरूरत है ताकि ऐसा हादसा दोबारा न हो."

भगदड़ मामले में अब तक 2 गिरफ्तारियां

दूसरी तरफ करूर में चुनावी रैली के दौरान हुई भगदड़ की जांच कर रही पुलिस ने कुछ दिन पहले एक और शख्स को गिरफ्तार किया था. पावुनराज नाम का यह टीवीके पार्टी अभियान के लिए झंडे और फ्लेक्स बैनर की व्यवस्था करने का काम करता है. सोमवार को पार्टी के पश्चिमी जिला सचिव मथियाझागन को गिरफ्तार किया गया था. इस भगदड़ मामले में अब तक दो लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है.

अगले एक घंटे के भीतर टीवीके पार्टी के गिरफ्तार दोनों अधिकारियों को आगे की प्रक्रिया के लिए ले लाया जाएगा. यह हादसा 27 सितंबर को करूर में विजय की चुनावी रैली के दौरान हुआ था. प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि अचानक बिजली गुल होने से अफरातफरी मच गई, जिसके कारण लोग एग्जिट गेट की तरफ भागे.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Karur Rally Deaths, Tamilnadu Government New Video, Stampede In Vijay Rally
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com