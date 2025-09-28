करूर भगदड़ मामले में हाई कोर्ट पहुंची विजय की पार्टी, रैली में भगदड़ के पीछे साजिश का जताया संदेह

तमिलनाडु के करूर में हुई भगदड़ के मामले में एक्टर विजय की पार्टी अब हाई कोर्ट का रुख किया है. मिल रही जानकारी के अनुसार वह इस भगदड़ को लेकर कोर्ट में एक याचिका दाखिल की है. उनकी पार्टी कोर्ट में सामने इस हादसे को लेकर संदेह जता रही है. कोर्ट से इस मामले की जांच कराने की मांग भी कर सकते हैं. कहा जा रहा है उनकी पार्टी ने कोर्ट को बताया कि इस पूरे हादसे के पीछे एक सोची समझी साजिश है, ये साजिश किसने रची इसकी जांच कराना जरूरी है. इस याचिका पर सोमवार को सुनवाई हो सकती है.

आपको बता दें कि अभिनेता-राजनेता विजय की पार्टी टीवीके ने कल करूर में हुई रैली में हुई भगदड़ के पीछे डीएमके की साज़िश का आरोप लगाया है. इस भगदड़ में 39 लोग मारे गए और लगभग 100 घायल हुए. टीवीके के वकील अरिवझगन ने एनडीटीवी को बताया कि पार्टी ने मद्रास उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की है जिसमें अदालत से एक विशेष जांच दल गठित करने या मामले को केंद्रीय एजेंसी सीबीआई को सौंपने का आग्रह किया गया है.

आपको बता दें कि करूर की रैली में मची भगदड़ में अभी तक 39 लोग मारे गए हैं. मारे गए लोगों में खास तौर पर महिलाएं और बच्चे शामिल हैं. पुलिस सूत्रों के अनुसार अभी तक की जांच में पता चला है कि विजय की रैली में विजय के संबोधन शुरू होने तक सबकुछ ठीक था. इस दौरान 27 हजार लोग वहां मौजूद थे.

पुलिस को उम्मीद थी कि 10 हजार के आसपास ही लोग जुटेंगे. हालांकि, पुलिस ने रैली के लिए पुख्ता तैयारी की हुई थी. भीड़ बढ़ भी सकती है इसका भी अंदाजा पुलिस को था. लिहाजा सुरक्षा की भी पुख्ता व्यवस्था की थी. लेकिन एकाएक विजय के संबोधन के बीच में ही भीड़ एक तरफ भागने लगी. किसी को कुछ समझ में नहीं आया कि आखिर ये हुआ क्या है.