बारात से लौट रही तेज रफ्तार स्कार्पियो ने ट्रक को मारी टक्कर, पांच बारातियों की मौत तीन घायल

छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में मंगलवार रात एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो कार की ट्रक से आमने-सामने की टक्कर हो गई. इस भीषण सड़क हादसे में पांच लोगों की मौत हो गई और तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. घायलों को अस्पताल में दाखिल कराया गया है. इस हादसे में मारे गए लोग बारात से वापस लौट रहे थे. मृतकों की पहचान हो गई है. वे सभी नवागढ़ के रहने वाले थे. इस हादसे में स्कॉर्पियो बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई. पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है.

नाजुक है घायलों की हालत

इस हासदे में घायल हुए लोगों को अस्पताल में दाखिल कराया गया है. वहां घायलों की हालत नाजुक बनी हुई है, इससे उन्हें हॉयर सेंटर रेफर किया गया है. दुर्घटना की शिकार हुई स्कॉर्पियो कार बारात से लौट नवागढ़ लौट रही थी. रिपोर्ट के मुताबिक दुर्घटना की शिकार हुई स्कॉर्पियो की सामने आ रही ट्रक से जोरदार टक्कर हुई थी.

इस हादसे में मारे गए सभी लोग नवागढ़ के निवासी थे.ये लोग एक बारात से वापस लौट रहे थे. इसी दौरान उनकी तेज रफ्तार स्कॉर्पियो सामने से आ रहे एक ट्रक से टकरा गई.यह टक्कर इतनी जबर्दस्त थी कि स्कॉर्पियो के परखच्चे उड़ गए.

बारात से वापस लौट रहे थे पीड़ित

मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने बताया कि हादसा सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के सुकली गांव के पास मंगलवार देर रात हुआ. मृतक नवागढ़ निवासी थे, जो बारात से लौटकर वापस नवागढ़ लौट रहे थे. ट्रक से टकराए स्कॉर्पियों में सवार पांच लोगों की मौत हो गई और तीन आरोपी गंभीर रूप से घायल हो गए. पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है.

हादसे में मारे गए लोगों की पहचान हो गई है. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मृतकों की पहचान 43 साल के विश्वनाथ देवांगन, 27 साल के राजेंद्र कश्यप, 33 साल के पोमेश्वर जलतारे, 40 साल के भूपेंद्र साहू और 22 साल के कमलनयन साहू के रूप में हुई है. उन्होंने बताया कि हादसे के बाद शवों और घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया.

