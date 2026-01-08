हथौड़े से हमला कर की पिता की हत्या, अब जिंदगी भर जेल में रहेगा बेटा, जानें मामला 

छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में पिता की हत्या के मामले में न्यायालय ने बेटे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. अपर सत्र न्यायाधीश ओमप्रकाश सिंह चौहान की अदालत ने पर्याप्त साक्ष्य, गवाहों के बयान और तथ्यों के आधार पर आरोपी को दोषी मानते हुए यह फैसला सुनाया. साथ ही दोषी पर एक हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है.

जानकारी के अनुसार, मामला प्रतापपुर थाना क्षेत्र के ग्राम खोरमा के कोसमपारा का है. यहां रहने वाले 19 वर्षीय नटू लोहार ने आवेश में आकर अपने पिता मिट्टू लोहार पर लोहे के हथौड़े से हमला कर दिया था. गंभीर रूप से घायल पिता को पहले प्रतापपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद अंबिकापुर रेफर किया गया. स्थिति में सुधार न होने पर उन्हें रायपुर भेजा गया, लेकिन इलाज के दौरान 6 नवंबर 2023 को उनकी मृत्यु हो गई. घटना की सूचना तत्कालीन सरपंच जालिम साय द्वारा पुलिस को दी गई थी. प्रारंभ में पुलिस ने हत्या के प्रयास की धारा 307 के तहत अपराध दर्ज किया था, लेकिन घायल की मौत के बाद प्रकरण में हत्या की धारा जोड़ दी गई. पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसके आधार पर घटना में प्रयुक्त हथौड़ा बरामद किया गया. इसके बाद आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया.

MP में पानी दूषित... हवा जहरीली, भोपाल-इंदौर समेत आठ शहर नॉन-अटेनमेंट सिटी, NGT ने सरकार से मांगी रिपोर्ट, क्या कहा?

हथौड़े से पिता के सिर पर वार किया था

जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने 27 दिसंबर 2023 को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी प्रतापपुर के न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया. प्रकरण 5 जनवरी 2024 को अपर सत्र न्यायालय में स्थानांतरित हुआ, जहां लगभग दो वर्षों तक सुनवाई चली. इस दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से गवाहों और चिकित्सकीय साक्ष्यों को अदालत में प्रस्तुत किया गया. अभियोजन के अनुसार घटना घरेलू विवाद से जुड़ी थी. मृतक की पत्नी मंजू ने बयान में बताया कि आरोपी ने अपनी बहन के कपड़े और बैग जला दिए थे. इसी बात को लेकर पिता ने उसे डांटा और डंडे से मारा. इससे आक्रोशित होकर आरोपी ने पास में रखे हथौड़े से पिता के सिर पर वार कर दिया.

कागज के टुकड़े से हत्या का खुलासा, स्निफर डॉग पहुंचा 'बादाम' के ठिकाने, 50 बीघा जमीन के लिए बुजुर्ग का भतीजे-नाती ने काटा था गला

अदालत ने गंभीर अपराध माना

फैसला सुनाते हुए न्यायालय ने कहा कि आरोपी को यह भली-भांति ज्ञात था कि सिर जैसे संवेदनशील अंग पर हथौड़े से वार करने से मृत्यु हो सकती है. इसके बावजूद उसने हमला किया, जिससे हत्या का अपराध सिद्ध होता है. अदालत ने इस अपराध को गंभीर मानते हुए किसी भी प्रकार की रियायत देने से इनकार कर दिया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई.

स्ट्रीट डॉग पर 'सुप्रीम' सुनवाई के बीच उज्जैन में पागल कुत्ते ने 40 लोगों को काटा, पकड़े जाने के कुछ देर बाद मौत