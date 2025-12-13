तिहाड़ जेल में एक नए डॉन की एंट्री, कहीं छिड़ न जाए गैंगवार, रोहित गोदारा और लॉरेंस विश्नोई गैंग में ठनी

देश का कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई साबरमती जेल में बंद है, जबकि उसके भाई अनमोल बिश्नोई का नया ठिकाना तिहाड़ सेंट्रल जेल बन गया है. अनमोल की तिहाड़ जेल में शिफ्टिंग के साथ ही एक बार फिर देश की सबसे हाई-सिक्योरिटी जेल गैंगवार की आशंकाओं को लेकर सुर्खियों में है.सूत्रों के मुताबिक, तिहाड़ जेल में अनमोल बिश्नोई के पहुंचते ही जेल प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था हाई अलर्ट पर है. आशंका जताई जा रही है कि विरोधी गैंग्स की नजर अब सीधे अनमोल पर है. वहीं, यह सवाल भी उठ रहा है कि क्या अनमोल तिहाड़ से ही लॉरेंस बिश्नोई गैंग को और मजबूत करने का नया सिंडिकेट तैयार करेगा?

यह भी पढ़ें- लॉरेंस की तरह अनमोल बिश्नोई को लेकर भी गृह मंत्रालय ने दिया आदेश, जानिए क्यों लिया फैसला

गृह मंत्रालय का बड़ा आदेश

अनमोल बिश्नोई को लेकर गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को एक अहम आदेश जारी किया है. सुरक्षा कारणों से BNS की धारा 303 के तहत अगले एक साल तक किसी भी राज्य की पुलिस या एजेंसी अनमोल बिश्नोई की फिजिकल कस्टडी नहीं ले सकेगी. इस आदेश के तहत अब जिस भी राज्य की पुलिस या जांच एजेंसी को अनमोल से पूछताछ करनी होगी, उसे तिहाड़ जेल जाकर ही पूछताछ करनी पड़ेगी.

Anmol Vishnoi

जान का खतरा, कोर्ट में जताई आशंका

अनमोल बिश्नोई ने पटियाला हाउस कोर्ट में दावा किया था कि पाकिस्तान के गैंगस्टर और आतंकी शहजाद भट्टी से उसे जान का खतरा है. यही नहीं, इसी तरह का सुरक्षा आदेश पहले उसके भाई लॉरेंस बिश्नोई पर भी लागू किया गया था. लॉरेंस पिछले तीन साल से गुजरात की साबरमती जेल में बंद है और उसे भी कभी जेल से बाहर नहीं ले जाया गया.

तिहाड़… जहां पहले भी रची गई साजिशें

तिहाड़ जेल वही जेल है, जहां लॉरेंस बिश्नोई कभी ‘आरामगाह' में रहा और जहां से बैठकर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या की साजिश रची गई थी. मूसेवाला की हत्या की खबर भी लॉरेंस गैंग के एक गुर्गे ने पंजाब से सीधे तिहाड़ जेल फोन कर लॉरेंस बिश्नोई को दी थी.

इन गैंग्स से सबसे बड़ा खतरा

लॉरेंस और अनमोल बिश्नोई को कई दुश्मन गैंग्स से खतरा बताया जा रहा है, जिनमें

नीरज बबानिया गैंग

बंबीहा गैंग

हिमांशु भाऊ गैंग

कौशल गैंग

जग्गू भगवानपुरिया गैंग

गोल्डी बराड़-रोहित गोदारा गैंग शामिल हैं.

कभी एक-दूसरे के जिगरी रहे लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ अब अलग हो चुके हैं. दोनों गैंग्स के बीच अब तक तीन बड़े गैंगवार हो चुके हैं. सोशल मीडिया पर गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा की धमकियों के जवाब में लॉरेंस गैंग की तरफ से गोल्डी ढिल्लो और हरि बॉक्सर ऑडियो जारी कर खुलेआम चेतावनी दे चुके हैं.

Hari Boxer

नई धमकियां, बढ़ता खतरा

हाल ही में बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के आरोपी जीशान अख्तर ने विदेश से वीडियो जारी कर लॉरेंस और अनमोल बिश्नोई को जान से मारने की धमकी दी. जीशान, जो कभी अनमोल के कहने पर काम करता था, अब गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा गैंग में शामिल हो चुका है. इसके अलावा पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी भी वीडियो जारी कर दोनों भाइयों को धमकी दे चुका है, जबकि कभी शहजाद भट्टी और लॉरेंस बिश्नोई के बीच दोस्ती बताई जाती थी.

तिहाड़ का खौफनाक इतिहास

2023 में तिहाड़ जेल के अंदर हुए गैंगवार में प्रिंस तेवतिया और टिल्लू ताजपुरिया की हत्या ने जेल की सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए थे. टिल्लू ताजपुरिया को गोगी गैंग के बदमाशों ने बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया था, जिसका CCTV फुटेज भी सामने आया था. ऐसे में सवाल है कि क्या अनमोल बिश्नोई की तिहाड़ एंट्री जेल के अंदर गैंगवार की नई इबारत लिखेगी या प्रशासन हालात काबू में रख पाएगा?