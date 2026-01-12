T20 वर्ल्ड कप से पहले मुश्किल में टीम इंडिया, तीन खिलाड़ी चोटिल

Team India in trouble : 7 फरवरी से टी-20 वर्ल्ड कप खेला जाने वाला है. उससे पहले भारतीय टीम को एक-एक करके बड़े झटके लगे हैं. बता दें कि भारत के अबतक तीन खिलाड़ी चोटिल हो गए हैं जिससे यकीनन भारतीय टीम को तगड़ा झटका लगा है. इस समय भारतीय टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज खेल रही है. सीरीज के पहले वनडे से पहले ऋषभ पंत चोटिल होकर सीरीज से बाहर हो गए. उन्हें स्ट्रेन हुई है जिसके कारण उन्हें वनडे सीरीज से बाहर होना पड़ा है.

इसके अलावा तिलक वर्मा जीलैंड के खिलाफ पहले तीन टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच के लिए उपलब्ध नहीं हैं, उन्हें ग्रोइन की चोट है, उनकी सर्जरी हुई है. ऐसे में ये पूरी तरह से तय है कि तिलक वर्मा टी-20 वर्ल्ड कप की टीम का हिस्सा नहीं बन सकते हैं. इसके साथड-साथ तीसरे खिलाड़ी के तौर पर वाशिंगटन सुंदर भी चोटिल हैं. सुंदर भी वनडे सीरीज से बाहर हो गए हैं. वाशिंगटन अपनी बाईं पसली के निचले हिस्से में तकलीफ होने वनडे सीरीज से बाहर बैठना पड़ा है. ऐसे में टी-20 वर्ल्ड कप से पहले तीन खिलाड़ियों का चोटिल होना यकीनन भारतीय टीम के लिए चिंता का कारण है.

टी-20 वर्ल्ड कप में तिलक वर्मा का खेल पाना मुश्किल

इन तीन खिलाड़ियों में सबसे चिंता का विषय है तिलक वर्मा का फिट होना. तिलक वर्मा की सर्जरी हुई है, बीसीसीआई के अनुसार तिलक धीरे-धीरे ठीक हो रहे हैं. बीसीसीआई ने अपने एक बयान में तिलक की सेहत को लेकर कहा था, 'तिलक फिलहाल ठीक हैं और बीमारी से उबर रहे हैं, तिलक पूरी तरह ठीक होने और घाव के संतोषजनक रूप से भरने के बाद शारीरिक प्रशिक्षण फिर से शुरू करेंगे और धीरे-धीरे कौशल-आधारित गतिविधियों में लौटेंगे. बता दें कि तिलक विजय हजारे ट्रॉफी में हैदराबाद की ओर से खेल रहे थे, जब नाश्ते के बाद अचानक उन्हें पेट में तेज दर्द हुआ. स्थिति गंभीर होती देख उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया. जांच में पता चला कि उन्हें एब्डॉमिनल चोट है और मेडिकल टीम ने सर्जरी की सलाह दी थी. इसके बाद तिलक की सर्जरी हुई.

सुंदर और पंत के जल्द ठीक होने की उम्मीद

दूसरी ओर सुंदर और पंत के जल्द ठीक होने की उम्मीद जताई है. बता दें कि पंत को टी-20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम में शामिल नहीं किया गया है. वहीं, सुंदर और तिलक इस टीम का हिस्सा हैं. ऐसे में अब देखना होगा कि यदि तिलक पूरी तरह से इस टूर्नामेंट से बाहर होते हैं तो उनकी जगह किस खिलाड़ी को मौका मिलेगा.

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारतीय टीम

सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल (उपकप्तान), इशान किशन (विकेटकीपर), संजू सैमसन (विकेटकीपर), जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, रिंकू सिंह, वाशिंगटन सुंदर.