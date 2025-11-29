लॉरेंस के गैंगस्टर भाई अनमोल बिश्नोई को पाकिस्तानी गैंगस्टर से खतरा, कोर्ट से मांगी बुलेटप्रूफ गाड़ी

अमेरिका से प्रत्यर्पित करके लाए गए गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई ने एनआई कोर्ट से अपनी जान को खतरा बताते हुए सुरक्षा मांगी है. अनमोल ने कोर्ट में अर्जी दाखिल करके पाकिस्तानी गैंगस्टर शहज़ाद भट्टी से जान का खतरा बताया है. खतरे को देखते हुए पटियाला हाउस कोर्ट के स्पेशल जज प्रशांत शर्मा ने एनआईए मुख्यालय में कड़ी सुरक्षा में अनमोल की कस्टडी मामले की सुनवाई की और एनआईए हिरासत 7 दिन बढ़ाने के आदेश दिए.

पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी से खतरा बताया

कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल की तरफ दाखिल अर्जी में बताया गया है कि सोशल मीडिया पर आए वीडियो में उसे और उसके परिवार को खुलेआम हत्या की धमकी दी गई है. जिस तरह से पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी ने धमकी दी है, उससे साफ है कि यह खतरा कोई मजाक नहीं बल्कि असली और गंभीर है.

यूट्यूबर के घर ग्रेनेट अटैक की जिम्मेदारी ली थी

यह पहली बार नहीं है, जब इस पाकिस्तानी गैंगस्टर ने ऐसी धमकी दी हो. मार्च 2025 में जालंधर में एक यूट्यूबर के घर ग्रेनेड हमला इसी गैंगस्टर की वीडियो धमकियों के बाद हुआ था. गैंगस्टर ने उस हमले की जिम्मेदारी भी ली थी.

अनमोल ने मांगी बुलेटप्रूफ गाड़ी और जैकिट

NIA की कस्टडी में मौजूद अनमोल बिश्नोई ने कोर्ट से मांग की है कि जब भी कोर्ट में उसे पेशी के लिए लाया जाए तो उसे बुलेटप्रूफ गाड़ी में लाया जाए, बुलेटप्रूफ जैकेट दी जाए और सुरक्षा व खतरे का पूरा आकलन कराया जाए.

अनमोल के वकील ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को भी लिखित में अर्जी दी है. अनमोल की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि उसके परिवार और उसे पैरवी कर रहे वकीलों को भी लगातार डर और तनाव का सामना करना पड़ रहा है.

अमेरिका से डिपोर्ट करके लाया गया है अनमोल

अनमोल बिश्नोई को 18 नवंबर को अमेरिका से लाया गया था, जहां उसे पिछले साल नवंबर में हिरासत में लिया गया था. वह एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या, अप्रैल 2024 में एक्टर सलमान खान के घर पर गोलीबारी, पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या और अन्य अपराधों में वॉन्टेड था.

10 लाख का इनाम घोषित था अनमोल बिश्नोई पर

2022 से फरार चल रहा अनमोल एनआईए के मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल था. उसके ऊपर 10 लाख रुपए का इनाम घोषित था. वह लॉरेंस के टेरर सिंडिकेट से जुड़ा 19वां आरोपी है. फिलहाल कोर्ट ने उसकी एनआईए कस्टडी 5 दिसंबर तक बढ़ा दी है.