मुंबई से कोंकण जाने के लिए रो-रो सेवा 1 सितंबर से शुरू होगी, दक्षिण एशिया में सबसे तेज़ होगी

कोंकणवासी गणेशोत्सव, होली जैसे विभिन्न त्योहारों के अवसर पर मुंबई में जाते हैं. उनकी यात्रा को और अधिक आरामदायक बनाने के लिए, राज्य सरकार ने मुंबई से (जयगढ़) रत्नागिरी और मुंबई से (विजयदुर्ग) सिंधुदुर्ग के लिए रो-रो सेवाएं शुरू की हैं, मत्स्यपालन एवं बंदरगाह मंत्री नितेश राणे ने ये जानकारी दी.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पहल पर समुद्र के रास्ते मुंबई से कोंकण जाने के लिए शुरू की गई रो-रो सेवा की जानकारी देने के लिए आज मंत्रालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया. इस अवसर पर मंत्री राणे ने कहा कि इस परिवहन सेवा से कोंकणवासियों और पर्यटकों को बड़ी राहत मिलेगी.

कुल 147 परमिट मिले

राणे ने बताया कि केंद्रीय शिपिंग मंत्रालय और राज्य बंदरगाह विभाग ने इस जल परिवहन सेवा को अंतिम मंजूरी दे दी है. इस रो-रो सेवा के लिए आवश्यक कुल 147 परमिट प्राप्त हो चुके हैं, जिससे कोंकण के लोगों के लिए बेहद सुरक्षित और तेज़ यात्रा सुनिश्चित होगी. चूँकि मौसम परिवर्तन के कारण मछुआरों को भी समुद्र में न जाने की चेतावनी दी गई है, इसलिए मौसम में सुधार होते ही 1 सितंबर से यह रो-रो सेवा वास्तविक यात्रियों के लिए शुरू हो जाएगी.

भाऊचा धक्का से जयगढ़ जाने में तीन घंटे और भाऊचा ढाक से विजयदुर्ग जाने में पाँच घंटे लगेंगे. यहाँ एक जेटी की सुविधा है, और जेटी से शहर जाने के लिए बसें भी उपलब्ध कराई गई हैं. यह M2M नामक एक रो-रो बोट होगी जिसकी गति 25 नॉट है, जो दक्षिण एशिया की सबसे तेज़ बोट है. इसकी क्षमता इकोनॉमी क्लास में 552, प्रीमियम इकोनॉमी में 44, बिज़नेस में 48 और फर्स्ट क्लास में 12 यात्रियों की होगी. इस रो-रो में 50 चार पहिया और 30 दो पहिया वाहन खड़े करने की क्षमता है.

कितना होगा किराया

इसके लिए कोंकणवासियों से इकोनॉमी क्लास के लिए 2,500 रुपये लिए जाएंगे. वहीं, प्रीमियम इकोनॉमी के लिए यात्रियों से 4,000 रुपये, बिज़नेस क्लास के लिए 7,500 रुपये और फर्स्ट क्लास के लिए 9,000 रुपये लिए जाएँगे.

साथ ही, चार पहिया वाहनों का किराया 6,000 रुपये, दो पहिया वाहनों का 1,000 रुपये, साइकिलों का 600 रुपये और मिनी बसों का 13,000 रुपये होगा और बस की बैठने की क्षमता के अनुसार किराया बढ़ता जाएगा.

मंत्री राणे ने बताया कि भविष्य में श्रीवर्धन और मांडवा जैसे कई स्टॉप होंगे और इसके लिए एक जेटी भी बनाई जाएगी.

