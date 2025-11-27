मिचेल स्टार्क ने चुने अपने करियर के टॉप-3 महान क्रिकेटर, रोहित शर्मा नहीं इस भारतीय खिलाड़ी को दी जगह

Mitchell Starc Picks Top Three Players of World Cricket: ऑस्ट्रेलियाई तेज़ गेंदबाज मिचेल स्टार्क ने अपने लंबे अंतरराष्ट्रीय करियर में कई दिग्गज खिलाड़ियों के साथ ड्रेसिंग रूम और मैदान साझा किया है. अब स्टार्क ने उन टॉप-3 क्रिकेटर्स के नाम बताए हैं जिनके साथ खेलना उन्हें सबसे ज्यादा यादगार लगा.

स्टार्क के मुताबिक ये हैं वो नाम

1. विराट कोहली – भारतीय पूर्व कप्तान के जुनून, फिटनेस और मैच विनिंग क्षमता ने हमेशा प्रभावित किया है. भारतीय स्टार बल्लेबाज विराट कोहली को स्टार्क ने अपने करियर का सबसे प्रभावशाली खिलाड़ी बताया. कोहली का अटूट आत्मविश्वास, कठिन परिस्थितियों में मैच को खींचने की क्षमता और हर फॉर्मेट में उनका दबदबा उन्हें हमेशा सभी को प्रेरित करता रहा है.

2. स्टीव स्मिथ – ऑस्ट्रेलिया के स्टार बल्लेबाज की तकनीक और निरंतरता को स्टार्क ने “शानदार” बताया. ऑस्ट्रेलियाई टीम में लंबे समय तक साथी रहे स्टीव स्मिथ को स्टार्क ने “क्रिकेटिंग जीनियस” बताया. स्मिथ के असाधारण तकनीक और गेंद की लाइन को पढ़ने की क्षमता और लंबे समय तक मैच में टिके रहने की कला उन्हें एलग बनाता है. स्टार्क ने कहा कि स्मिथ के साथ मैदान साझा करना हमेशा भरोसा देता है क्योंकि “जब वह क्रीज़ पर हों, तो टीम कभी मैच से बाहर नहीं होती.”

3. एबी डिविलियर्स – दक्षिण अफ्रीका के मिस्टर 360° की बल्लेबाजी और मैच को बदलने की क्षमता को उन्होंने अपने करियर का अनोखा अनुभव कहा. दक्षिण अफ्रीका के पूर्व दिग्गज एबी डिविलियर्स एक ऐसे बल्लेबाज हैं जो खेल को अकेले बदल सकते हैं. डिविलियर्स की 360° शॉट रेंज और किसी भी परिस्थिति में मैच का परिणाम बदलने की क्षमता उन्हें असाधारण बनाती है.

स्टार्क ने कहा कि इन तीनों खिलाड़ियों के साथ खेलना उनकी क्रिकेट करियर का अहम हिस्सा रहा है.

भारत को अफ्रिका के खिलाफ मिली करारी हार

मैच की बात करें तो, दक्षिण अफ्रीका ने अपनी पहली पारी में 489 रन बनाए थे जिसके जवाब में भारतीय टीम 201 रन पर आउट हो गई थी. दक्षिण अफ्रीका ने अपनी दूसरी पारी पांच विकेट पर 260 रन बनाकर समाप्त घोषित की थी. भारत की तरफ से रविंद्र जडेजा ही कुछ संघर्ष कर पाए. उन्होंने 87 गेंदों में 54 रन बनाए.

हार्मर ने अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 37 रन देकर छह विकेट तथा मैच में कुल नौ विकेट लिए. एडेन मार्क्रम ने नौ कैच लेकर एक टेस्ट मैच में सर्वाधिक कैच का रिकॉर्ड बनाया. उन्होंने भारत के अजिंक्य रहाणे के 2015 में लिए गए आठ कैच के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ा. दक्षिण अफ्रीका ने कोलकाता में खेला गया पहला टेस्ट मैच 30 रन से जीता था.



