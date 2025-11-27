विज्ञापन
विशेष लिंक

जल्द ही एकनाथ शिंदे फिर बनेंगे महाराष्ट्र के सीएम... मंत्री दादा भूसे के इस बयान से क्या महाराष्ट्र में फिर शुरू होगी सियासी 'जंग'

कहा जा रहा है कि बीजेपी के साथ चल रहे तनाव और पार्टी कार्यकर्ताओं में भ्रम की स्थिति के बीच महाराष्ट्र के मंत्री का ये बयान बेहद अहम है. दादा भूसे का यह बयान महायुति गठबंधन में तनाव बढ़ाने का काम कर सकता है.

Read Time: 3 mins
Share
जल्द ही एकनाथ शिंदे फिर बनेंगे महाराष्ट्र के सीएम... मंत्री दादा भूसे के इस बयान से क्या महाराष्ट्र में फिर शुरू होगी सियासी 'जंग'
मुंबई:

महाराष्ट्र सरकार के एक मंत्री ने सूबे के डिप्टी सीएम एकनाश शिंदे को लेकर बड़ा बयान दिया है. दादा भूसे ने गुरुवार को दावा किया है कि एकनाथ शिंदे जल्द ही एक बार फिर से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनेंगे. सूत्रों के अनुसार दादा भूसे का ये बयान उस समय आया है जब महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन में अंदरखाने खींचतान की बातें चल रही हैं. हालांकि, किसी ने भी कभी खुलकर इस खींचतान के बारे में कभी कोई बात नहीं की है. दादा भूसे ने अपने बयान में कहा है कि कोई चिंता न करे. भविष्य के इतिहास में क्या लिखा होगा? आप सब देखेंगे कि वापस इस महाराष्ट्र का नेतृत्व एकनाथ शिंदे साहेब ही करेंगे.आज भी लोगों से पूछा जाए कि उनकी पसंद का मुख्यमंत्री कौन है, तो वे एकनाथ शिंदे का ही नाम लेंगे. 

कहा जा रहा है कि बीजेपी के साथ चल रहे तनाव और पार्टी कार्यकर्ताओं में भ्रम की स्थिति के बीच महाराष्ट्र के मंत्री का ये बयान बेहद अहम है. दादा भूसे का यह बयान महायुति गठबंधन में तनाव बढ़ाने का काम कर सकता है. आपको बता दें कि दादा भूसे ने अपने संबोधन में आगे कहा कि बिल्कुल चिंता मत करो. भविष्य के इतिहास में क्या लिखा जाएगा? आप सभी देखेंगे कि महाराष्ट्र का नेतृत्व एक बार फिर एकनाथ शिंदे साहब के हाथों में होगा. आज भी अगर लोगों से पूछा जाए कि उनका पसंदीदा मुख्यमंत्री कौन है तो वे एकनाथ शिंदे का ही नाम लेंगे. 

 उन्होंने कहा कि आपने कहा कि महाराष्ट्र ने पहले ऐसा मुख्यमंत्री नहीं देखा है, और भविष्य में भी नहीं देखेगा. लेकिन आज भी, अगर आप जनता से पूछेंगे कि उनके दिल में मुख्यमंत्री कौन है, तो आज भी लोग यही कहेंगे कि उनके दिल में मुख्यमंत्री माननीय एकनाथजी शिंदे साहब हैं. और भविष्य के इतिहास में क्या लिखा है इसकी चिंता मत करो, हम निश्चित रूप से माननीय एकनाथजी शिंदे साहब को एक बार फिर महाराष्ट्र का नेतृत्व करते हुए देखेंगे. और इसलिए, इस शहर के विकास के लिए, मैं आप सभी से आशीर्वाद देने का अनुरोध करता हूं. 
 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Eknath Shinde, Maharashtra CM
Get App for Better Experience
Install Now