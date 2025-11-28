Dharmendra Prayer Meet: एक खूबसूरत शाम हीमैन के नाम, धर्मेंद्र को दी गई म्यूजिकल श्रद्धांजलि

विज्ञापन

नई दिल्ली:

Dharmendra Prayer Meet: एक्टर धर्मेंद्र की विरासत को सेलिब्रेट करने के लिए मुंबई में रखी गई प्रेयर मीट में एक म्यूजिकल ट्रिब्यूट दिया गया. 'सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ' टाइटल वाले इस सेरेमनी को देओल फैमिली ने बांद्रा के ताज लैंड्स एंड के सीसाइड लॉन्स में ऑर्गनाइज़ किया था. ANI की एक रिपोर्ट के मुताबिक, दिवंगत एक्टर को सम्मान देने के लिए एक दिल को छू लेने वाला म्यूजिकल ट्रिब्यूट दिया गया. सनी, बॉबी और करण समेत पूरे देओल फैमिली ने आए हुए लोगों का हाथ जोड़कर सपोर्ट के लिए शुक्रिया अदा किया.

इसमें शामिल होने वालों में सलमान खान, रेखा, शबाना आज़मी, मनीष पॉल, अनन्या बिड़ला, निमरत कौर और पूजा हेगड़े जैसे कई नामी सितारे थे. उनकी मौजूदगी ने इंडस्ट्री में धर्मेंद्र के योगदान की अहमियत और एक्टर्स और फिल्ममेकर्स की पीढ़ियों में महसूस किए गए नुकसान की भावना को दिखाया. धर्मेंद्र का 24 नवंबर को 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया. उनका कई दशकों का करियर था और उन्होंने लोकप्रिय संस्कृति पर एक अमिट छाप छोड़ी.

धर्मेंद्र का अंतिम संस्कार विले पार्ले के पवन हंस श्मशान घाट पर किया गया था. जहां अमिताभ बच्चन, सायरा बानो, अभिषेक बच्चन, आमिर खान, सलीम खान, संजय दत्त, जायद खान, राजकुमार संतोषी, अनिल शर्मा और सिद्धार्थ रॉय कपूर, शाहरुख खान, गोविंदा, रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण जैसे कई सितारे देओल परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करने के लिए श्मशान घाट पहुंचे.

धर्मेंद्र के परिवार में उनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर, उनकी दूसरी पत्नी, अभिनेता हेमा मालिनी शामिल हैं. उनके अलावा उनके छह बच्चे, सनी देओल, बॉबी देओल, पहली शादी से विजेता और अजीता, और दूसरी शादी से ईशा देओल और अहाना देओल हैं. 

अपने ज़माने के सबसे आइकॉनिक एक्टर में से एक माने जाने वाले धर्मेंद्र को आया सावन झूम के, शोले, चुपके चुपके, आई मिलन की बेला और अनुपमा जैसी फ़िल्मों में उनकी एक्टिंग के लिए जाना जाता था.

