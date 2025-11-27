बीच पर कचरा फेंकने से टोका तो युवक ने दिया ऐसा रिएक्शन कि आप भी कहेंगे- शर्म आनी चाहिए

भारत में नदियों को मां कहा जाता है और समुद्र को पूजनीय माना जाता है, लेकिन विडंबना है कि लोग इन्हीं पवित्र जलधाराओं को बहते हुए कचराघर में तब्दील करने में कसर नहीं छोड़ते. ऐसा ही एक वीडियो इंस्टाग्राम पर वायरल हो रहा है. एक बीच पर प्लास्टिक की पन्नियां और कचरा फेंकते हुए जब एक शख्स को टोका गया और पूछा गया कि ये कचरा साफ कौन करेगा, तो उसने बेशर्मी से वीडियो बनाने वाले की तरफ ही इशारा कर दिया कि तुम्ही उठाओगे.
lisbon_ferrao नाम के इंस्टा पेज पर 4 दिन पहले पोस्ट इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स एक महिला के साथ आता है और समुद्र में जाकर प्लास्टिक की पन्नी में भरा हुआ कचरा खाली कर देता है. साथ में प्लास्टिक पन्नी को भी वहीं फेंक देता है. वीडियो बनाने वाला शख्स जब उससे पूछता है कि ये प्लास्टिक बैग फेंकना जरूरी था क्या? आपको यहां पर इतना कचरा नहीं दिख रहा.
इतना कहने पर भी कचरा डालने वाला युवक बेरुखी दिखाता है. जब उससे कहा जाता है कि ये कचरा साफ कौन करेगा, वह वीडियो बनाने वाले की तरफ ही उंगली से इशारा कर देता है. जैसे कह रहा हो कि तुम ही साफ करोगे. वीडियो बनाने वाला सवाल करता है कि और तुम कचरा ऐसे ही फेंकोगे? तो वह युवक थम्स अप देता है.
एनडीटीवी इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन इंस्टाग्राम पर पोस्ट होने के 4 दिन के अंदर ही इसे 2 मिलियन से ज्यादा लोग देख चुके हैं और 1.16 लाख लोग लाइक कर चुके हैं. इस पर करीब 6 हजार लोगों ने कमेंट भी किए हैं. वीडियो के साथ मैसेज में लिखा है कि कचरा फेंकते हुए पकड़े जाने पर लोग इसी तरह रिएक्ट करते हैं, क्या वो विदेश में ऐसी हरकत कर सकते हैं? भारत को स्वच्छ बनाना है तो पहले दिमाग में भरी गंदगी को साफ करना होगा.
ये हाल तब है, जब अगस्त में ही महज 9 दिनों के अंदर बीएमसी ने मुंबई के समुद्र तटों से 952 मीट्रिक टन कचरा हटाया था. बारिश के बाद जमा हुए कचरे को साफ करने के लिए बीएमसी को 6 मशीनें और 380 कर्मचारी लगाने पड़े थे. ये स्थिति सिर्फ मुंबई की नहीं है. दिल्ली में यमुना किनारे भी ऐसे ही दृश्य देखने को मिलते हैं. इस साल फरवरी में दिल्ली के सिंचाई मंत्री प्रवेश वर्मा ने 10 दिनों के अंदर यमुना से 1300 टन कचरा निकाले जाने की बात बताई थी.
