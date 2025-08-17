राहुल के हाथ में कमान, ड्राइविंग सीट पर तेजस्वी... बिहार में 'वोटर अधिकार यात्रा' की तस्वीरों से साफ है संदेश

Voter Adhikaar Yatra: बिहार में विपक्षी नेताओं की 'वोटर अधिकार रैली' शुरू हो गई है. इस रैली की शुरुआत के लिए रविवार को शेरशाह सूरी की धरती सासाराम में केंद्रीय नेता राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खरगे के साथ-साथ RJD, CPI, VIP के प्रमुख नेताओं का जुटान हुआ. राहुल गांधी, लालू गांधी, तेजस्वी यादव, मल्लिकार्जुन खरगे, भूपेश पटेल, दीपांकर भट्टार्चाय, मुकेश सहनी सहित कई बड़े नेताओं ने सासाराम में आयोजित जनसभा को संबोधित किया. जिसके बाद राहुल-तेजस्वी की यह यात्रा शुरू हुई.

जीप पर राहुल सहित दूसरे नेता, ड्राइविंग सीट पर तेजस्वी



यात्रा की शुरुआत के समय की एक तस्वीर खासा गौर करने वाली रही. दरअसल जिस जीप पर सवार होकर राहुल गांधी, मुकेश सहनी, राजेश राम, दीपाकंर भट्टाचार्य सहित अन्य नेता निकले, उस जीप की ड्राइविंग सीट की कमान तेजस्वी ने थाम रखा था. यह तस्वीर साफ कर रही है कि वोटर अधिकार रैली की कमान राहुल के हाथों में है. लेकिन ड्राइविंग सीट पर कंट्रोल तेजस्वी का है.

हालांकि आगे चलकर तेजस्वी और राहुल एक दूसरी गाड़ी पर सवार होकर लोगों का अभिभावदन करते हुए अगले पड़ाव के लिए आगे बढ़े.

राहुल बोले- वोट चोरी नहीं होने देंगे

सासाराम में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के जरिए बिहार में चुनाव चोरी करने की साजिश की जा रही है, लेकिन विपक्ष इसे सफल नहीं होने देगा. उन्होंने यह दावा भी किया कि अब सबको पता चल गया है कि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर पूरे देश में वोट की चोरी कर रहा है.

वोटर अधिकार रैली में जुटी लोगों की भीड़.राहुल से हाथ मिलाने को उतावले लोग.

सासाराम के बिआडा मैदान में जनसभा, जुटी भारी भीड़

यात्रा की शुरुआत से पहले सासाराम के बिआडा मैदान में 'इंडिया' गठबंधन (महागठबंधन) के नेताओं की एक सभा का आयोजन किया गया जिसमें राहुल गांधी के अलावा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव , भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माले) लिबरेशन के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य, विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी और महागठबंधन के कई अन्य नेता शामिल हुए.

संविधान बचाने की लड़ाई, वोट चोरी के आरोप

राहुल गांधी ने कहा कि यह संविधान को बचाने की लड़ाई है. उन्होंने आरोप लगाया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा संविधान को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं. उन्होंने महाराष्ट्र में मतदाताओं की संख्या बढ़ने का फिर से हवाला दिया और दावा किया कि सारे नए मतदाताओं के वोट भाजपा को मिले. राहुल गांधी ने कहा कि इसके बाद बेंगलुरु की महादेवपुरा सीट पर मतदाता सूची के बारे में जानकारी एकत्र की गई.

सासाराम में वोटर अधिकार रैली की तस्वीर.

राहुल बोले- 50 फीसदी आरक्षण की दीवार हम तोड़ेंगे

राहुल गांधी ने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी दबाव में आकर जाति जनगणना कराने की बात कर दी, लेकिन यह पता है कि वह सच्ची जाति जनगणना नहीं कराएंगे. राहुल गांधी ने कहा, “कांग्रेस पार्टी और ‘इंडिया' गठबंधन जातिगत जनगणना करवाएंगे और आरक्षण में 50 प्रतिशत की दीवार तोड़ेगी.”

खरगे बोले- 2023 में तैयारी की, 2024 में धोखाधड़ी

कांग्रेस अध्यक्ष खरगे ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग मोदी सरकार का एजेंट बन गया है. उन्होंने कहा, “मोदी सरकार 2023 में एक कानून लेकर आई. इस कानून के तहत चुनाव आयोग के प्रमुख या सदस्य कोई गड़बड़ करें, तो भी उन पर प्राथमिकी या आपराधिक मामला दर्ज नहीं किया जा सकता.” उन्होंने दावा किया, “मतलब सरकार ने 2023 में तैयारी की और 2024 में धोखाधड़ी की. इन लोगों ने वोट चोरी की है, इसलिए हमें इन चोरों को हटाना है.”

पुल पर खड़े होकर रैली देखते लोग.

लालू बोले- एकजुट होकर भाजपा को उखाड़ फेंकिए

राजद प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने आह्वान किया कि विपक्षी गठबंधन ‘इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस' (इंडिया) एकजुट हो और भाजपा को सत्ता से उखाड़ फेंके. उन्होंने कहा, “इस बार किसी भी कीमत पर भाजपा को सत्ता में आने नहीं देना है. सब एकजुट हो जाइए और भाजपा को उखाड़ के फेंकिए, ताकि हमारा लोकतंत्र मजबूत हो सके.”

तेजस्वी बोले- वोट की चोरी नहीं डकैती की जा रही

बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कथित “वोट चोरी” के मुद्दे को लेकर भाजपा एवं चुनाव आयोग पर निशाना साधा और कहा कि लोकतंत्र की जननी बिहार से लोकतंत्र खत्म नहीं करने दिया जाएगा. ‘इंडिया' गठबंधन की ‘वोटर अधिकार यात्रा' की शुरुआत के मौके पर आयोजित सभा को संबोधित करते हुए यादव ने कहा कि वोट की चोरी नहीं, बल्कि डकैती की जा रही है.

मंच पर सभी नेता एक साथ एकजुटता दिखाते हुए.

तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग को चूना आयोग कहा, खैनी से जोड़ा

तेजस्वी ने सभा में चुनाव आयोग को चूना आयोग कहा. उन्होंने कहा कि चूना आयोग के साथ मिलकर मोदी बिहार के मतदाताओं को चूना लगाने चले थे! चूना तो बिहार के लोग जैसे खैनी से रगड़ कर चबा जाते हैं, वैसे ही भाजपा के सपनों को भी चबा कर थूक देंगे!

सासाराम से औरंगाबाद पहुंची यात्रा, 'वोट चोर, गद्दी छोड़' का नारा



सासाराम से निकली यह यात्रा रविवार शाम अपने अगले पड़ा के तहत औरंगाबाद पहुंची. जहां सभा को संबोधित करते राहुल गांधी ने कहा, "चुनाव आयोग के अधिकारी कहते हैं कि वोटर का नाम काटेंगे, नया नाम जोड़ेंगे, लेकिन हम आपको वोटर लिस्ट नहीं दिखाएंगे, और जब हम सवाल पूछते हैं तो जवाब मिलता है. क्या कर लोगे, तो मैं आपको बताता हूं कि हम क्या करेंगे. बिहार की ताकत आपको दिखाएंगे." उन्होंने 'वोट चोर - गद्दी छोड़' का नारा बुलंद किया.

वोटर अधिकार यात्रा का पूरा शेड्यूल

यात्रा में बिहार में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसएआईआर) के मुद्दे को भी उठाया जाएगा. इस यात्रा में 16 दिन में 20 से अधिक जिलों में कुल 1,300 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी.

सासाराम से शुरू हो रही इस यात्रा का समापन एक सितंबर को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में ‘वोटर अधिकार रैली' के साथ होगा. इस जनसभा में ‘इंडिया' गठबंधन के राष्ट्रीय स्तर के नेता शामिल होंगे.

यह यात्रा औरंगाबाद, गयाजी, नवादा, नालंदा, शेखपुरा, लखीसराय, मुंगेर, भागलपुर, कटिहार, पूर्णिया, अररिया, सुपौल, मधुबनी, दरभंगा, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सीवान, छपरा और आरा से होकर गुजरेगी.

यह भी पढे़ं - राहुल-तेजस्वी की यात्रा पर बीजेपी ने साधा निशाना, सम्राट बोले, 'चोर-चोर मौसेरा भाई' का मिलन हुआ